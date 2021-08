Come sono caduti i giganti della tecnologia americana

L’autore è il capo stratega globale di Morgan Stanley Investment Management e l’autore di “Dieci regole per paesi di successo”

I giganti mondiali della tecnologia sono stati così profondamente integrati nell’immaginazione del pubblico che poche persone possono immaginare un mondo digitale dominato da qualsiasi altro nome. Ma questa ipotesi ignora quanto velocemente il capitalismo possa ridimensionare i giganti.

Il valore di mercato delle società tecnologiche statunitensi è tra le prime dieci al mondo e molti commentatori e investitori ritengono che non vi sia motivo di mettere in dubbio il loro continuo dominio. Decine di analisti valutano tutte le principali società tecnologiche e ognuna di loro ha attualmente una valutazione di acquisto su Alphabet, Amazon e Microsoft. Apple e Facebook sono anche più popolari delle azioni tipiche.

Il detto tradizionale è che questi giganti sono cresciuti più grandi, più veloci e più durevoli dei loro predecessori. Come piattaforme Internet, beneficiano dell'”effetto rete”, aumentando l’efficienza e la motivazione nell’acquisizione di clienti e consolidando il controllo sull’economia a una velocità senza precedenti, che si dice non sia mai stata vista nella “storia del capitalismo”.

Solo noi ne abbiamo visti molti prima.

I dati risalenti al 1970 mostrano che in questo decennio i guadagni medi delle prime 10 aziende nella top 10 sono aumentati di circa il 330% e le loro azioni hanno sovraperformato il mercato di oltre il 230%. La top 10 negli anni 2010 non era molto diversa dal normale: gli utili sono aumentati del 350% e le loro azioni hanno sovraperformato il mercato del 330%.

Alla fine degli anni 2010, i primi 10 rappresentavano il 16% del valore del mercato azionario globale, simile alla quota dei primi 10 alla fine degli anni ’70 e alla fine degli anni ’90.

Data la popolarità dei marchi tecnologici americani, si dimentica generalmente che Amazon e Facebook non erano tra le prime 100 aziende per capitalizzazione di mercato un decennio fa. Tuttavia, la loro rapida ascesa non è così insolita. In media, le aziende che sono entrate nella top 10 sono aumentate di circa 75 posizioni entro 10 anni per raggiungere i loro obiettivi, per poi scomparire gradualmente.

Dal 1970, un’azienda che si è classificata al decimo posto nella top 10 mondiale ha meno di un quinto di possibilità di essere nell’elenco nei prossimi 10 anni. Le compagnie petrolifere hanno dominato la lista negli anni ’70, seguite dalla Banca del Giappone negli anni ’80. Il nome tecnico ha raggiunto il picco negli anni ’90, ma il cast è in continua evoluzione.

Solo due società tecnologiche europee, Deutsche Telekom e Nokia, sono entrate nella top 10, sono entrate nel club negli anni ’90 e poi sono rapidamente scese. Una sola azienda, Microsoft, si reinventa costantemente, tanto da rimanere tra i primi 10 club per 30 anni.

Quando il capitalismo è in funzione, la crescita esplosiva è normale. Lo stesso vale per la distruzione creativa. Le grandi aziende diventano goffe. Parlano di essere paranoici, ma in realtà non sono fuori dal contatto con i gusti dei giovani e lasciano il posto a concorrenti più flessibili.

Ci sono altre minacce.Recentemente, la Cina ha mostrato quanto velocemente Attacco normativo Può abbattere i giganti aziendali e far uscire Alibaba dalla top 10 al mondo. Che questo indichi o meno un possibile disastro per i giganti della tecnologia americana, i rischi posti da fanatici regolatori non sono urgenti quanto la concorrenza capitalista.

Internet stesso è in continua evoluzione. I giganti sono in competizione con i nuovi arrivati ​​per costruire la prossima piattaforma Internet, che potrebbe incorporare elementi di intelligenza artificiale e realtà aumentata o realtà virtuale. Facebook sta cercando di reinventarsi come “Metaverso,” Tratta Internet come uno spazio virtuale 3D perfettamente connesso al mondo fisico. Tuttavia, ad oggi, il prototipo di meta-universo più avanzato esiste sulla piattaforma di gioco gestita dalla nuova società.

Gli enormi cambiamenti nel mercato globale sono stati innescati dalle banche centrali che hanno alzato i tassi di interesse per rallentare l’economia surriscaldata; per coincidenza, questi cambiamenti sono diminuiti all’inizio di ogni decennio. Si può dire che questa trasformazione apparentemente imminente all’inizio del 2020 sia stata ritardata dalla pandemia, che ha portato un nuovo giro di denaro sciolto dalla banca centrale nel mercato azionario e un’ondata di nuovi clienti in grandi servizi Internet.

Tuttavia, questa prova può passare. Alla fine dello scorso anno, rispetto al resto del mondo, la crescita dei profitti dei giganti della tecnologia globale ha iniziato a rallentare. In passato, il rallentamento della crescita degli utili era correlato ai rendimenti relativi più deboli della top 10 e la maggior parte delle persone alla fine sarebbe caduta dalla top 10.

Nei 10 anni successivi all’ingresso di un’azienda nella top 10, di solito vedranno il tasso di crescita dei profitti per i prossimi 10 anni scendere dal 16% al 4% all’anno. Con il calo della crescita degli utili, diminuiscono anche la redditività e l’attrattiva del mercato. Dopo essere entrati nella top 10, questi giganti di solito vedono i rendimenti diventare negativi e nei prossimi dieci anni la loro performance relativa si ridurrà del 70%. In effetti, hanno restituito tutti i guadagni ottenuti durante il processo del vertice.

In media, la classifica delle prime 10 aziende è scesa di circa 60 posizioni nei prossimi dieci anni, un risultato che non dovrebbe essere rimpianto. La concorrenza e la perdita sono al centro di un sistema capitalista ben funzionante. Questo è il motivo per cui i colossi dell’ultimo decennio tendono a portare ritorni così mediocri nel prossimo decennio, e si restringono nell’immaginazione del pubblico. A meno che il capitalismo non sia veramente rotto, ci si aspetta che questo modello riappaia.