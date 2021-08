Come Square ha acquisito Afterpay Reuters

© Reuters. Foto del file: nell’illustrazione dell’immagine scattata il 2 agosto 2021, l’applicazione Scalapay è visibile sullo schermo del telefono. REUTERS/Loren Elliott/Illustrazione



Autori: Paulina Duran, Scott Murdoch e Krystal Hu

Sydney/Hong Kong/New York (Reuters)-Jack Dorsey ha presentato al mondo il mondo dell’esprimersi in 140 caratteri. Azienda Twitter (New York Stock Exchange:) e la sua società di pagamento, Plaza Company (New York Stock Exchange:) Mi piace anche essere diretto.

Quattro persone che hanno familiarità con i negoziati dell’accordo hanno affermato che Square ha acquisito la società australiana Afterpay Ltd per 29 miliardi di dollari USA, la più grande acquisizione nella storia di Dorsey ed è stata completata entro tre mesi.

Un periodo di tempo così breve è considerato insolito nelle fusioni e acquisizioni transfrontaliere su larga scala. In questo caso, orde di consulenti possono passare mesi a negoziare termini chiave e studiare attentamente libri e piani aziendali. Assicurati che non ci siano scheletri nascosti.

Una delle fonti ha affermato che con il vigoroso sviluppo del business nell’ultimo anno, Scalapay ha ricevuto intenzioni di acquisto da sei potenziali acquirenti, comprese le banche dei consumatori statunitensi, ma Square è più significativo perché queste aziende stanno già esplorando la cooperazione nei servizi.

Square spera di fornire la sua popolare applicazione Cash con funzionalità di acquisto prima del pagamento, mentre Scalapay spera di competere con Affirm e Klarna per accelerare la sua crescita nel mercato statunitense.

Tre fonti hanno affermato che il più grande accordo di acquisizione della società australiana nella storia dell’incontro After alle Hawaii, si è rivolto alle acquisizioni.

La fonte ha detto che questi dirigenti hanno lasciato l’isola tropicale pochi giorni dopo e hanno concordato che avevano bisogno di fondersi, aggiungendo che da allora ci sono volute solo 11 settimane per finalizzare i termini dell’accordo.

C’è una buona ragione per questo speed-bank e i nuovi entranti mirano a prendere una quota maggiore dei servizi che sono esplosi nell’ultimo anno, perché i consumatori domestici li usano online durante la pandemia di coronavirus.

Il prezzo delle azioni della società australiana è sceso del 10% il 14 luglio a causa dei resoconti dei media secondo cui Apple (NASDAQ:) era Gruppo Goldman Sachs Società (codice NYSE:).

Questa volatilità enfatizza la semplicità. I titoli di entrambe le società hanno reagito positivamente alla transazione.

Lunedì, Afterpay ha chiuso in rialzo del 18,76% a Sydney, mentre Square è salito del 10,15% a New York, anche se gli azionisti potrebbero essere diluiti da nuove azioni per pagare la non redditizia società australiana. Martedì l’afterpay è aumentato ulteriormente dell’11,3%.

I portavoce di Square e Afterpay hanno rifiutato di commentare i retroscena della transazione. La fonte ha rifiutato di essere nominata perché non ha il diritto di parlare con i media.

‘Progetto Tasca’

Acquista ora e paga dopo.La società fornisce fondi istantanei agli acquirenti, di solito fino a diverse migliaia di dollari, che possono essere ripagati senza interessi. Di solito guadagnano dalle commissioni mercantili e dalle tasse di ritardo invece di pagare gli interessi.

In questo modo hanno evitato la definizione legale di credito e quindi evitato l’uso del credito.

Ciò significa che questi fornitori non devono effettuare controlli sui precedenti sui nuovi conti, a differenza delle società di carte di credito, che di solito richiedono solo il nome, l’indirizzo e la data di nascita del richiedente. I critici dicono che questo rende il sistema un bersaglio più facile per le frodi.

Le fonti hanno affermato che sia i dirigenti di Square che di Afterpay sperano di espandere i loro contatti con i clienti di tutto il mondo e di vedere il potere congiunto come il modo migliore per competere con i concorrenti esistenti e potenziali nella loro attività.

Il co-fondatore di Afterpay, Nick Molnar, ha incontrato per la prima volta Amrita Ahuja, chief financial officer di Square, alcuni anni fa, quando viveva negli Stati Uniti. Una delle fonti ha detto che Ahuja ha poi presentato l’australiano a Dorsey.

Un altro ha affermato che dopo che Afterpay ha assunto Goldman Sachs per esplorare negli Stati Uniti ad aprile, i negoziati interni per un accordo chiamato “Project Pocket” sono accelerati e Square ha successivamente espresso interesse per l’acquisizione della società.

Un’altra persona che ha familiarità con la questione ha affermato che poco dopo, Afterpay ha assunto la boutique Qatalyst Partners per valutare l’offerta e ha scelto, se la transazione fosse fallita, di anticipare il piano di quotazione negli Stati Uniti.

Il consiglio di Afterpay ha anche assunto Highbury Partners, una società di consulenza boutique con sede a Sydney.

La conclusione del viaggio alle Hawaii è che ognuno ha ciò che vuole l’altro.

Per Square, questa è l’esperienza di Scalapay in buy-and-pay e le sue relazioni esistenti con i grandi commercianti. Afterpay ammira la vasta influenza e popolarità di Square nel mercato statunitense.