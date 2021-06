Come stabilire un credito senza una storia creditizia

Il credito è uno dei più grandi Catch-22 della vita. Supponiamo che tu ti sia appena diplomato al liceo e desideri ottenere la tua prima carta di credito. Hai compilato il modulo di domanda diligentemente e hai aspettato la risposta della banca emittente, ma hai scoperto che sei stato rifiutato. perché?Perché non hai Storia del credito.

Ma come si stabilisce una storia creditizia? Beh, ovviamente riceverai una carta di credito. Questo è un problema frustrante, ma fortunatamente puoi fare qualcosa di semplice ed economico.

Punti chiave Se vuoi stabilire una storia creditizia, controlla prima il tuo rapporto di credito per assicurarti di non averlo fatto.

Per stabilire la tua storia creditizia, considera di richiedere una carta di credito protetta o una carta di credito del negozio. La carta di debito è inutile.

Una volta che inizi a costruire una storia creditizia, paga le bollette in tempo e non lasciare che la tua storia creditizia rimanga in buone condizioni. Utilizzo del credito Diventa troppo in alto.

Cos’è il credito consolidato?

Il credito stabilito è la tua storia creditizia, misura il tuo capacità di pagare i debiti Debiti e responsabilità chiare per il rimborso del debito.La tua storia creditizia è registrata nel tuo Rapporto di credito, che dettaglia il numero e il tipo dei tuoi conti di credito, l’orario di apertura di ciascun conto, l’importo dovuto, il limite di credito disponibile, se la fattura viene pagata in tempo e il numero di richieste di credito recenti da parte di potenziali finanziatori.

Tutti devono iniziare a costruire una storia creditizia da qualche parte. Ecco i passi da fare.

Visualizza il tuo rapporto di credito

Innanzitutto, assicurati di non avere una storia creditizia ottenendo una copia gratuita del tuo rapporto di credito. Potresti essere sorpreso di scoprire che in realtà hai una storia creditizia a causa di un abbonamento a una palestra o di un prestito studentesco. Potrebbe durare poco, ma potrebbe essere quello di cui hai bisogno.

Se sei stato recentemente rifiutato a causa di una carta di credito o di un prestito, hai il diritto di Ufficio di credito Il creditore ti controllava.Questo Tre importanti agenzie di credito È Equifax, Experian e TransUnion. Anche se il tuo credito non viene rifiutato, puoi comunque ottenere una copia gratuita del rapporto di credito da ciascuno dei tre uffici ogni anno. Puoi farlo attraverso il sito ufficiale, Rapporto annuale di credito.com.

Il tuo rapporto di credito non include il tuo Punteggio di creditoSe vuoi conoscere il tuo punteggio (se presente), alcune aziende ti addebiteranno un addebito, ma puoi utilizzare uno degli strumenti di stima del punteggio di credito online gratuiti per avere un’idea approssimativa. Una volta che hai una carta di credito, l’emittente della carta può anche fornire i tuoi punteggi gratuitamente.

Come stabilire una storia creditizia

“Il male scrive la storia. La gentilezza tace.” Sfortunatamente, queste famose parole di Johann Wolfgang von Goethe si applicano spesso nel campo della rendicontazione creditizia. Anche se la mancanza di credito sembra essere una buona cosa, perché può dimostrare che la tua solvibilità finanziaria è sufficiente per pagare in contanti per ogni acquisto che fai, ma il creditore vuole dimostrare che se ti danno soldi, non corri con esso .

Se sei sicuro di non avere assolutamente alcuna storia creditizia, o la tua storia creditizia non è sufficiente per essere approvato da una carta di credito tradizionale, puoi scegliere tra le seguenti opzioni:

Ottieni una carta tramite la tua banca attuale

Potresti non avere un punteggio di credito, ma se hai un conto corrente presso una banca, questo può aiutarti a ottenere l’approvazione della carta di credito.Almeno, potresti essere idoneo per Carta di credito protettaLa carta di garanzia richiede di trattenere un determinato importo di deposito, che poi funge da limite di credito della carta di credito.il tuo titoli di coda Una carta di credito protetta potrebbe non essere molto alta, ma ti consentirà di iniziare a costruire una storia creditizia.

Una volta stabilito un buon track record con la carta, dovresti essere in grado di ottenere una normale carta di credito non garantita.

Un’altra opzione è quella di prendere un piccolo Prestito garantito Dalla banca e ripagarlo nel tempo. Ma a meno che questa non sia la tua unica scelta, è uno spreco di denaro. Devi pagare gli interessi su quel prestito. Non importa quanto sia buono il tasso di interesse, perché pagare per prendere in prestito denaro di cui non hai nemmeno bisogno? Con una carta di sicurezza, puoi evitare l’addebito degli interessi pagando per intero le bollette ogni mese.

nonostante carta di debito L’aspetto e la funzione sono molto simili alle carte di credito, non ti aiuteranno a costruire una storia creditizia.

Richiedi una carta di credito del negozio

Conserva le carte di credito creditFornito dai principali rivenditori, solitamente con requisiti di approvazione più rilassati. Queste carte di solito vengono fornite con un bonus di apertura del conto, come uno sconto del 10% per il primo acquisto.

Quindi la prossima volta che devi acquistare dal tuo negozio preferito, considera l’utilizzo della sua offerta di carte di credito per aumentare il credito. Assicurati solo di avere abbastanza soldi per pagare il conto per intero quando arriva, poiché il tasso di interesse sulle carte di credito dei negozi tende ad essere molto alto.

Utilizza le offerte a tasso zero per finanziare gli acquisti in negozio

Soprattutto prima e dopo le festività, il negozio di solito consente di acquistare la merce a credito con la modalità “stessa del contante”.Lo sconto non addebiterà interessi per un periodo di tempo (normalmente 90 giorni). Poiché si tratta di un prestito, se paghi in tempo, può aiutarti a costruire un buon credito. Per evitare di pagare interessi o commissioni nascoste, assicurati di pagare completamente prima della scadenza del periodo assegnato.

Tali sconti possono essere trovati nei negozi e online.

Come utilizzare il credito dopo aver ottenuto il credito

Dopo aver ottenuto il credito, presta attenzione a come lo gestisci per mantenere il tuo punteggio di credito. Ciò significa pagare le bollette in tempo, non richiedere più carte di credito del necessario e mantenere basso l’utilizzo del credito. (Questo è il rapporto tra l’importo del credito che stai attualmente utilizzando e l’importo del credito a tua disposizione. Un rapporto elevato indica al prestatore che potresti trovarti in un dilemma troppo profondo.)

Ricorda, uno dei fattori che influenzano il tuo punteggio di credito è il periodo di tempo in cui il tuo account è stato aperto, più lungo è, meglio è. Pertanto, anche se sei più disposto ad acquistare beni in contanti, finché tieni aperto un conto con carta di credito può aiutarti a ottenere e mantenere un punteggio di credito elevato.

Linea di fondo

Avere un buon punteggio di credito non solo ti aiuterà la prossima volta che vorrai prendere un prestito o richiedere una carta di credito. Può anche influire sui tassi di assicurazione e persino sulla possibilità di affittare un appartamento o trovare un lavoro con determinati datori di lavoro. Pertanto, sarà utile stabilire una storia creditizia nei prossimi anni.