Come Stanley Black & Decker si distingue nel settore del bricolage di StockNew

© Reuters. Come Stanley Black & Decker si è distinto nel settore del bricolage



Stanley Black & Decker (SWK), produttore leader di utensili per la casa, ha registrato una crescita record in tutti i segmenti di mercato, poiché il desiderio di spazi abitativi confortevoli continua a guidare la spesa per progetti di miglioramento della casa. In effetti, poiché i giovani proprietari di case si rivolgono alla ristrutturazione anziché all’acquisto di nuove case, si prevede che la domanda dell’azienda di prodotti e servizi per la casa continuerà a crescere. Pertanto, riteniamo che, nonostante le solide prospettive di crescita organica di SWK, la sua valutazione ragionevole lo renda ora una scommessa affidabile. Discutiamone. Stanley Black & Decker, Inc. è stata fondata nel 1843 e ha sede a New Britain, Connecticut (SWK).La sua attività riguarda strumenti e sistemi di archiviazione, sicurezza industriale ed elettronica in tutto il mondo. In un vivace mercato del miglioramento della casa, i consumatori sono sempre più preoccupati per il rinnovamento degli spazi abitativi e dei giardini nello stile di vita domestico obbligatorio dal blocco della pandemia, che ha permesso a SWK di raggiungere una crescita organica del 31% nell’ultimo trimestre di riferimento.

La forte domanda legata all’edilizia in tutti i principali mercati e l’aumento della domanda di progetti di elettrificazione di prodotti per esterni e interni hanno aiutato le scorte di SWK ad aumentare del 51,1% nell’ultimo anno e del 14,7% finora quest’anno. La società ha aumentato il suo utile rettificato per azione previsto per il 2021 da un range di US $ 9,70 a US $ 10,30 a US $ 10,70 a US $ 11,00. Inoltre, prevede che la sua crescita organica dei ricavi sarà compresa tra l’11 e il 13%.

Nel contesto della forte domanda per la ristrutturazione delle case e dell’aumento della spesa discrezionale per i progetti di ristrutturazione delle case, riteniamo che SWK sia in una buona posizione per beneficiare e ottenere una crescita record quest’anno e oltre.

Continua a leggere le notizie di borsa