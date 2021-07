Come Stephen Schwarzman ha fondato il Blackstone Group

Un tempo conosciuto come il re indiscusso del settore del private equity Forbes Secondo la rivista, Stephen Schwarzman è una delle persone più ricche degli Stati Uniti. Ha fondato la società di investimento Blackstone Group (Baoxin), è il più largo Asset alternativi A marzo 2021, sono in gestione asset per un valore di 649 miliardi di dollari. Schwarzman e il suo team sono responsabili della supervisione dell’allocazione dei fondi a diverse società. Fondi pensione, Fondo sovrano, Banca centrale, E altri investitore aziendale.

Avere vasti interessi commerciali globali Proprietà privata, Finanziamento del debito, Hedge Fund Gestione, e immobiliare Acquisizione, Schwarzman è una delle persone più potenti Wall Street. È stato valutato tempo Persona più influente della rivista nel 2007. Schwarzman è un miliardario benevolo che ha donato centinaia di milioni di dollari a diverse cause nel corso degli anni.

Quella che segue è una panoramica di come è diventato ricco e ha costruito la più potente società di gestione patrimoniale alternativa al mondo.

Punti chiave Si stima che Stephen Schwarzman valga 29 miliardi di dollari ed è una delle persone più ricche del mondo.

Schwarzman è il presidente e amministratore delegato del Blackstone Group, una delle più grandi società di gestione di asset alternativi al mondo, con 649 miliardi di dollari di asset in gestione.

Blackstone fornisce consulenza su fusioni e acquisizioni e fondi di private equity e gestione di hedge fund; potrebbe essere noto per le sue partnership di investimento immobiliare.

I primi anni di vita e l’educazione di Steven Schwarzman

Ha spiegato: “Mi sono fermato [studying math] In undicesima classe. Il calcolo è fuori portata per me. Preferisco le categorie di addizione, sottrazione, divisione e moltiplicazione, che funzionano per me e funzionano ancora per me. “

non interessato Finanziamento aziendale, Schwarzman ha studiato corsi relativi alle scienze sociali all’Università di Yale, come psicologia e sociologia. Mentre erano a scuola, Schwarzman e l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush erano membri della famigerata e segreta organizzazione Skull and Bones dell’Università di Yale.

L’inizio della carriera di Stephen Schwarzman

Dopo essersi laureato alla Yale University nel 1969, Schwarzman è riuscito a trovare un lavoro presso una società di gestione patrimoniale istituzionale chiamata Donaldson, Lufkin & Jenrette (DLJ).A quel tempo, la società era appena diventata pubblica Borsa Valori di New YorkNon esiste più, è stato co-fondato da Bill Donaldson, fondatore anche della Yale School of Management.

Schwarzman ha coltivato la passione per la finanza aziendale in azienda.Dove ha imparato mercato azionario, Affari di gestione del denaro e come analizzare Bilancio d’esercizioUna volta alla DLJ, il lavoro di Schwarzman era quello di intervistare un dirigente di un’azienda. Società quotata Per determinare se è azione Sarà un buon investimento. Tuttavia, a molte delle sue domande non è stata data risposta.Schwarzman ha poi scoperto che il dirigente non ha deliberatamente complicato le cose, ma non ha voluto rivelare alcuni dettagli dell’azienda perché affare segreto legale.

Sebbene capisse perché il dirigente non poteva rispondere alle sue domande, Schwarzman si sentiva a disagio nell’analizzare potenziali investimenti senza tutte le informazioni importanti e rilevanti a portata di mano.Questo lo rese molto frustrato, così decise di continuare i suoi studi all’università Harvard Business School, spero di trovare una soluzione a questo problema.

L’inizio del gruppo Blackstone

Usane uno Master in amministrazione aziendale di Harvard Nel 1972, Schwarzman ha lavorato per Lehman Brothers, un magnate degli investimenti indipendente all’epoca. All’età di 31 anni, era diventato amministratore delegato dell’attività globale di M&A di Lehman Brothers. Seguendo American Express (AXP) Nel 1984, quando è stata acquisita la Lehman Brothers, Schwarzman ha lasciato l’azienda. Si avvicinò a Pete Peterson, l’ex capo che aveva lasciato Lehman Brothers all’inizio di quell’anno, e propose l’idea di avviare una società di investimento.

Un anno dopo, nel 1985, Schwarzman e Peterson usarono i propri 400.000 dollari per fondare il Blackstone Group. Mai come il mercato azionario Speculatore, Schwarzman spera di rendere gli investimenti di private equity il fulcro del modello di business di Blackstone. Sa che rispetto alle società quotate, le società private offrono maggiore trasparenza ai propri investitori e potenziali investitori. Questo accesso a informazioni dettagliate consentirà a Blackstone di esaminare più da vicino le opportunità di investimento.

Blackstone è una combinazione dei cognomi dei suoi fondatori: “Black” significa “schwarz” in tedesco e “peter” significa “pietra” in greco.

Poiché Schwarzman e Peterson avevano poca esperienza nel settore del private equity, gli investitori inizialmente esitavano a dare loro i soldi per lanciare il loro primo fondo.I due hanno deciso di agire M&A Consultazione per prodotti di qualità nei prossimi anni per stabilire la credibilità.Uno dei successi più importanti dell’azienda si è verificato nel 1988, quando Blackstone CBS (CBS) ha venduto la sua controllata CBS Records a Sony Corporation (SNE).

Entra nel mondo del private equity

Schwarzman ha raccolto con successo 800 milioni di dollari per il primo fondo di private equity di Blackstone, Blackstone Capital Partners I, LP Prudential Financial Inc. nel 1987 (China Insurance Regulatory Commission) e General Motors (Motori generali) Sono i due maggiori investitori nel fondo.I fondi raccolti vengono utilizzati per acquistare l’azienda utilizzando una strategia chiamata LBO.

I fondi di private equity sono generalmente costituiti come Società in accomanditaInvestitori esterni, che apportano la maggior parte del capitale della società, poiché svolgono un ruolo inattivo nella gestione, sono chiamati soci accomandanti. In questo caso, il socio accomandatario è Blackstone, che ha contribuito con una quantità relativamente piccola di fondi alla partnership ed è responsabile dell’allocazione dei fondi aggregati a molte diverse opportunità di investimento. Pertanto, i soci accomandatari addebitano commissioni di gestione, che di solito sono una percentuale del patrimonio totale della partnership e una percentuale dei profitti realizzati.

Ad esempio, supponiamo che Blackstone utilizzi Struttura salariale standard per la gestione dei fondi industriali 2% del patrimonio gestito e 20% degli utili. Se Blackstone gestisce una società in accomandita con un patrimonio totale di 500 milioni di dollari e realizza un rendimento di 150 milioni di dollari in un determinato anno, riceverà una commissione di 40 milioni di dollari-2% dei 500 milioni di dollari, più 150 milioni di dollari di spese 20%. Blackstone utilizzerà anche il suo capitale effettivo investito nella partnership per guadagnare entrate aggiuntive.

Dalla sua nascita, il Blackstone Group ha raccolto solo più di 75 miliardi di dollari per i suoi otto fondi di private equity. Il suo ultimo fondo, Blackstone Capital Partners VIII, ha raccolto 26 miliardi di dollari nel 2019, diventando così il più grande fondo di private equity nella storia degli Stati Uniti.

Michael Store Company (che cosa), Equity Office Properties Trust, Hilton Worldwide (LDS) He Meilin Entertainment (Merle)Il proprietario di Legoland è una delle acquisizioni più famose dell’azienda. Secondo l’introduzione di Schwarzman a Yale, il suo fondo di private equity ha raggiunto un tasso di rendimento medio annuo del 23% dal 1988 al 2008. La società ha riportato nel suo terzo trimestre del 2019 che le sue entrate totali nel 2018 sono state del 19,1% e sono aumentate del 2,6% nel terzo trimestre del 2019 Chiamata di guadagno.

Ampliamento dei rami d’azienda e offerte pubbliche iniziali

Dal lancio del primo fondo di private equity della sua azienda nel 1988, Schwarzman ha ampliato in modo significativo la business unit di Blackstone. La società continua a fornire consulenza in materia di fusioni e gestione di fondi di private equity.Inoltre, Blackstone ne gestisce anche molti Fondo speculativo con Cooperazione in investimenti immobiliariNel 2012, il team immobiliare di Schwarzman ha acquisito meno di 50.000 case unifamiliari negli Stati Uniti, sperando di trasformarle in proprietà in affitto.

Schwarzman ha elencato il Blackstone Group nel 2007; originariamente era un LP ma in seguito divenne Azienda C Nel 2019, l’offerta pubblica iniziale ha raccolto oltre 4 miliardi di dollari USA. Nel 2014, è stato riferito che Schwarzman ha ricevuto $ 690 milioni di dividendi solo da Blackstone. secondo Forbes, Il suo patrimonio netto è di 29 miliardi di dollari USA.

Diventare una società C significa che Blackstone pagherà l’imposta sulle società; tuttavia, i suoi dividendi possono godere di un’aliquota fiscale inferiore; inoltre, anche indici e fondi negoziati in borsa potranno investire nel titolo.

Linea di fondo

Stephen Schwarzman è diventato un miliardario gestendo fondi per altri. Insoddisfatto della trasparenza fornita dal mercato azionario, Schwarzman ha co-fondato la società di private equity Blackstone Group a metà degli anni ’80. Oggi Blackstone è una delle più grandi società di gestione patrimoniale alternativa al mondo. La società raccoglie centinaia di miliardi di dollari in commissioni di gestione per un certo numero di investitori istituzionali.