Come superare il problema dell’asimmetria informativa?

Informazione asimmetrica È inerente alla maggior parte (se non a tutti) i mercati. Per fare un esempio di base, un paziente ricoverato in ospedale potrebbe avere meno informazioni sulla malattia e sulle opzioni di guarigione rispetto al medico.Il mercato lo compensa con lo sviluppo Rapporto di agenzia Motivare entrambe le parti a produrre risultati efficaci.

In un caso ospedaliero, il medico è motivato a diagnosticare accuratamente e prescrivere il medicinale correttamente, altrimenti può essere perseguito per negligenza medica o danneggiare la sua reputazione in altri modi. Poiché è probabile che ci sia una relazione duplicata tra un medico e un paziente, la legge sulle transazioni duplicate mostra anche che se entrambe le parti sono trattate in modo equo, la relazione tra le due parti sarà migliore a lungo termine.

Punti chiave L’asimmetria informativa si verifica quando una delle parti di una transazione economica dispone di informazioni maggiori o migliori dell’altra e le utilizza a proprio vantaggio.

Ciò può portare a fallimenti del mercato, inclusi esempi di selezione avversa e il cosiddetto problema del limone.

Le soluzioni includono l’introduzione di regolamenti, la fornitura di garanzie o garanzie per i beni venduti, l’assicurazione e l’informazione dei consumatori sulla qualità e la reputazione del prodotto e del venditore dal basso verso l’alto.

Mercato dei limoni

Il libero mercato può funzionare secondo modelli economici solo quando l’informazione è “completa” (cioè completamente) conosciuta in modo che tutte le parti conoscano tutte le informazioni disponibili. Questa è chiamata informazione simmetrica: acquirenti e venditori, produttori e consumatori, mutuatari e prestatori hanno tutti esattamente le stesse informazioni complete.

In realtà, non è così: i venditori conoscono i loro prodotti meglio degli acquirenti e i produttori conoscono i loro prodotti meglio dei consumatori. Questo”Problema al limone“Si riferisce a problemi derivanti dall’asimmetria nelle informazioni in possesso dell’acquirente e dell’acquirente VenditoreIl problema del limone è stato sollevato per la prima volta in un documento di ricerca “The Market for Lemons: Quality Uncertainty and Market Mechanisms”, scritto da George A. Akerlof, economista e professore all’Università della California, Berkeley, alla fine degli anni ’60. la frase dell’etichetta per il problema di identificazione deriva dall’esempio di un’auto usata usata da Akerlof per illustrare il concetto di asimmetria informativa, perché un’auto usata difettosa è spesso indicata come Limone.

Il problema del limone esiste nei mercati dei beni di consumo e dei prodotti commerciali e nei campi degli investimenti ed è legato alla differenza nella percezione del valore dell’investimento tra acquirenti e venditori. Il problema del limone è comune anche nel settore finanziario, compresi i mercati assicurativi e creditizi.Ad esempio, nel campo Finanziamento aziendale, Il creditore ha asimmetria e informazioni non ideali sull’effettiva solvibilità del mutuatario.

Asimmetria informativa e selezione avversa

secondo Teoria economica, L’informazione asimmetrica sta causando selezione avversa In un mercato. Considera l’assicurazione sulla vita: i clienti possono avere informazioni sui loro rischi che la compagnia di assicurazione non può ottenere facilmente.

Per sopperire alla mancanza di informazioni, le compagnie di assicurazione possono aumentare tutti i premi per compensare il rischio di incertezza. Ciò significa che le persone più rischiose (apparentemente con il valore più alto per l’assicurazione) escludono effettivamente alcune delle persone a basso rischio (non sono disposte a pagare così tanto).

In teoria, anche se entrambe le parti scambiano razionalmente, la selezione avversa porterà a un mercato subottimale.Una volta compresa questa subottimalità, sarà motivata imprenditore Assumersi dei rischi e promuovere risultati più efficaci.

Risposta del mercato alla selezione avversa

Esistono diversi modi generali per risolvere il problema della selezione avversa. Una soluzione molto chiara è che i produttori forniscano garanzie, garanzie e rimborsi. Ciò è particolarmente evidente nel mercato delle auto usate. Oltre alla garanzia concessa dal venditore, le società terze possono anche fornire la propria garanzia sotto forma di assicurazione e i consumatori devono pagare un certo prezzo per questo. Inoltre, il governo può intervenire per controllare la qualità delle merci vendute. Nella maggior parte degli stati, ci sono “Metodo al limone“I consumatori possono restituire l’auto usata problematica al concessionario. Se si rivela essere una spazzatura, non è necessario porre domande entro un certo periodo di tempo iniziale.

Un’altra risposta intuitiva e naturale è quella di consentire a consumatori e concorrenti di agire come supervisori l’uno dell’altro. Rapporti dei consumatori, Laboratori Underwriters, notai e servizi di revisione online (come Yelp) possono aiutare a colmare il divario di informazioni. Le valutazioni dei venditori di eBay e Amazon, le recensioni dei conducenti Uber e le valutazioni dei prodotti sono tutti esempi di reputazione di crowdsourcing in questo modo. Software di gestione della reputazione online (ORM) La soluzione consente alle aziende di tenere traccia delle recensioni dei consumatori sui marchi su siti di recensioni, social media e motori di ricerca.

Infine, lo studio degli accordi di mercato efficienti è chiamato Teoria del design del meccanismo, Questo è un ramo più flessibile teoria del giocoFamosi collaboratori includono Leonid Hurwicz e David Friedman, figlio di Milton Friedman.