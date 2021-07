Come tagliare la tassa minima alternativa alternative

Sai che dovresti calcolare il tuo Tassa sul reddito Due modi diversi?

Prima di tutto, vuoi essere chiaro sul tuo Pagabile Nell’ambito del sistema fiscale convenzionale, considera un trattamento preferenziale per determinati redditi e consente crediti d’imposta per determinati tipi di spese.Quindi usi le seguenti regole per calcolare le tue tasse Imposta minima alternativa (AMT), ne elimina alcuni detrazione fiscale E credito. Se l’AMT è più alto, dovrai pagare le tasse oltre alla normale imposta sul reddito. Continua a leggere per saperne di più sulla riduzione dell’AMT.

Punti chiave L’imposta minima alternativa (AMT) garantisce che alcuni contribuenti paghino la loro giusta quota di imposta sul reddito.

Tuttavia, la struttura non è legata all’inflazione o ai tagli fiscali. Ciò può portare a una diffusione del campo di applicazione, nel qual caso i contribuenti con reddito medio-alto devono pagare questa tassa, non solo i ricchi contribuenti inventati per AMT.

Per coloro che sono soggetti all’AMT, esistono alcune strategie che possono essere utilizzate per ridurre l’esposizione all’imposta.

Cos’è l’AMT?

L’Alternative Minimum Tax (AMT) è stata istituita alla fine degli anni ’60 per garantire che le persone ad alto reddito paghino almeno l’importo minimo Imposta federale sul reddito. L’AMT è come una tassa ombra perché ha le sue detrazioni, esenzioni e regole. aliquota fiscale 26% e 28%. L’AMT sarà corrisposta solo se l’imposta risultante dall’AMT è superiore all’imposta sul reddito calcolata con le modalità abituali (al lordo di eventuali crediti d’imposta).

Dovresti preoccuparti dell’AMT?

Se soddisfi le seguenti condizioni, le tue possibilità di pagare questa tassa aumenteranno:

C’è una grande famiglia. Ai fini dell’AMT, gli assegni personali non sono deducibili.

Vivi in ​​una zona alta immobiliare Tasse e/o imposte statali e locali elevate sul reddito. Ai fini dell’AMT, le imposte personali dettagliate non possono essere detratte nel calcolo del reddito.

Principali reclami vari Detrazione dettagliata, Comprese le spese di investimento o le spese aziendali dei dipendenti non rimborsate. Deduzioni dettagliate varie non possono essere utilizzate ai fini dell’AMT.

Esercitati e mantieni Opzioni su azioni incentivanti (ISO).Sebbene l’esercizio dell’ISO non abbia alcun effetto ai fini fiscali regolari, prezzo Ai fini dell’AMT, il prezzo della borsa di studio è incluso nel reddito.

cogliere Legame per eventi privatiSebbene l’interesse su queste obbligazioni (ad eccezione delle obbligazioni emesse nel 2009 e 2010) sia esente dall’imposta sul reddito regolare, è considerato ai fini dell’AMT.

Sei in debito con AMT?

Non c’è modo di sapere se devi AMT indovinando, perché ci sono molti fattori in gioco.Questi includono i tipi di entrate e spese che hai e il tuo Stato di archiviazioneSe la tua regolare bolletta fiscale ti mette nei guai aliquota fiscale Sopra il 28% (le aliquote fiscali più elevate sono 33%, 35% e 36,9%), non dovrai pagare AMT perché hai già pagato più tasse regolari. Ma non pensare che poiché appartieni a una fascia d’imposta inferiore all’aliquota AMT del 26% e del 28% (10%, 12% e 25%), puoi essere esentato dall’AMT.

L’adeguamento del reddito ai fini fiscali può aumentare il rischio AMT. Coloro che rientrano nella fascia d’imposta del 28% a fini fiscali regolari devono anche verificare se i loro calcoli AMT hanno comportato un carico fiscale complessivo superiore alle normali regole fiscali.

Importo esenzione AMT A

Per 2-2-, puoi ridurre il tuo reddito ai fini AMT (tecnicamente noto come minimo alternativo Reddito imponibile, O AMTI) Importo della rinuncia. Questo può ridurre o eliminare la tua esposizione all’AMT. Come molte regole fiscali, l’agevolazione fiscale dipende dal tuo stato fiscale. Di seguito le indennità per il 2020:

Singolo: $ 72,900

Dichiarazione congiunta di matrimonio o vedova ammissibile: $ 113.400

Dichiarazione sposata separatamente: $ 56,750

Appunti: Si applica un’esenzione speciale a “Tassa dei bambini” sopra Reddito non guadagnatoL’assegno 2015 è la somma dei figli Guadagno guadagnato Più 7.900 USD; questo importo non può superare la detrazione fiscale originariamente applicabile (ad esempio, persone single, compresi i bambini, 72.900 USD).

Inizio dell’importo dell’esenzione Estirpare Quando AMTI supera nel 2020:

Singolo: US $ 518.400

Dichiarazione congiunta di matrimonio o vedova ammissibile: $ 1.036.800

Capofamiglia: $ 518,400

Dichiarazione separata di matrimonio: $ 518,400

Compila il modulo 6251

Per determinare se sei soggetto ad AMT, devi completare Modulo 6251.

Come ridurre l’AMT

Una buona strategia per ridurre al minimo la tua responsabilità AMT è mantenere il tuo Reddito lordo rettificato (AGI) Il più basso possibile. Alcune opzioni:

Linea di fondo

Calcolare il tuo AMT, o anche determinare se sei veramente soggetto ad esso, è molto complicato. Questo articolo è solo un’introduzione all’argomento e non può darti una comprensione completa dell’AMT e di come influisce sulle tue tasse.A meno che tu non sia un esperto in preparazione fiscale e non comprendi appieno come funziona AMT, è meglio lasciare che il tuo Rimborso fiscale Preparati o almeno esaminati da esperti fiscali, saranno in grado di determinare se devi AMT, sei idoneo all’esenzione e sei idoneo a richiedere il credito AMT in qualsiasi anno (compresi gli anni precedenti).