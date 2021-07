Come trasferire il saldo della carta di credito su una nuova carta

Recentemente è stata approvata una nuova carta di credito con interessi dello 0% Riferimento saldo fornire? Questo tasso di introduzione di solito dura solo per un breve periodo di tempo predeterminato. Dopodiché, il tasso di interesse sul saldo aumenterà sicuramente.

Quindi come trasferire il saldo da una carta di credito all’altra? Ecco 10 passaggi su come trasferire il saldo della tua carta di credito dalla tua vecchia carta a una nuova carta con un tasso di interesse inferiore.

Punti chiave Se il nuovo limite di credito lo consente, scegli una o più carte con il tasso di interesse più alto, quindi trasferisci prima questi saldi.

Leggi la stampa fine e presta attenzione alle commissioni di trasferimento del saldo.

Questi termini di solito richiedono che il trasferimento del saldo venga completato entro un certo numero di giorni, di solito 60 giorni dopo l’apertura del conto.

1. Scegli il saldo che vuoi trasferire

Come trasferire il saldo della carta di credito su un’altra carta? In primo luogo, i consumatori dovrebbero elencare tutte le carte di credito, compresi i saldi e i tassi di interesse addebitati su questi saldi non pagati. Scegli una o più carte con il tasso di interesse più alto, quindi trasferisci questi saldi per risparmiare interessi.

Il saldo non deve essere a nome del consumatore per poter beneficiare del trasferimento, quindi se il nuovo coniuge di qualcuno ha un saldo della carta di credito ad alto interesse e ha un buon credito, lo sconto del trasferimento del saldo TAEG dello 0% può rimborsare il vecchio saldo e riparte aiutare una coppia con debiti più bassi.

2. Calcola il costo

Leggi le regole e presta attenzione alle commissioni di trasferimento del saldo. Questa tassa deve essere pagata in anticipo al momento del trasferimento dell’importo. La commissione è di solito circa il 3% del trasferimento (o $ 30 per 1.000 USD), ma può arrivare fino al 5%.

Con i nuovi bassi tassi di interesse, i titolari di carta possono ancora distinguersi dopo la commissione di trasferimento del saldo?Usa online gratis Calcolatore di trasferimento del saldo Fai matematica.

3. Comprendere le sanzioni

Il saldo del trasferimento allo 0% è ancora necessario Pagamento mensile minimo Mantenere il tasso di promozione in equilibrio. Una domanda chiave: se il titolare della carta perde il tasso di interesse dello 0% a causa di un mancato pagamento, quale sarà il tasso di interesse? L’importo della penale sarà inferiore a quello pagato dal titolare della carta prima del trasferimento? Prima di correre tali rischi, i consumatori devono fare una valutazione onesta della loro cronologia dei pagamenti.

4. Sapere quando termina la promozione

Qual è il periodo di validità del tasso di interesse 0% (può durare 6, 12, 15, 18 o anche 21 mesi)? Se hanno intenzione di pagare il saldo del trasferimento durante il periodo introduttivo, i titolari di carta dovrebbero calcolare se è probabile che paghino per intero durante questo periodo. In caso negativo, qual è il tasso di interesse alla fine del periodo di promozione? Se il tasso di interesse è variabile, quanto può aumentare e quanto spesso può cambiare?

5. Prestare attenzione al limite di tempo di trasferimento

Se apri un nuovo conto carta di credito usufruisci dello 0% Tasso d’interesse annuale Quando trasferiscono fondi, i titolari di carta devono essere consapevoli che i termini richiedono che il trasferimento del saldo venga completato entro un certo numero di giorni per ricevere il prezzo preferenziale, di solito entro 60 giorni dall’apertura del conto. Il trasferimento viene completato il giorno successivo alla chiusura della finestra e viene applicata la normale velocità di trasferimento del saldo.

6. Soddisfare i requisiti di trasferimento

Se il nuovo conto è lo stesso della società che deve il saldo, il trasferimento del saldo non può essere eseguito.È altresì In ritardo Paga il creditore che riceverà il saldo trasferito, o se il titolare della carta ha richiesto Fallimento, Il trasferimento potrebbe essere bloccato.

7. Decidi quanto trasferire

un’esaminazione titoli di coda Sulla nuova carta, i trasferimenti del saldo non possono superare il limite di credito disponibile. Inoltre, in questo limite sono incluse anche le commissioni per il trasferimento del saldo. Ad esempio, se un titolare di carta ha una linea di credito disponibile di 10.000 USD, non sarà in grado di trasferire un saldo di 10.000 USD con una commissione di trasferimento del saldo del 3%.Hanno bisogno di $ 10,300 equilibrio Per completare la transazione.

8. Determina dove vanno a finire i fondi

I fondi devono essere trasferiti direttamente a una carta di credito ad alto interesse per rimborsare l’eventuale saldo? In alcuni casi, i titolari di carta possono depositare assegni sui loro conti bancari, ma questo è complicato.Assicurati che la carta di credito dichiari che i fondi depositati sul conto bancario non saranno presi in considerazione Anticipo in contantiQuesto può destare grande attenzione alla transazione.

Fai domande prima di trasferire i saldi della carta di credito. Qual è il tasso di interesse alla fine del periodo di promozione? Se il tasso di interesse è variabile, quanto può aumentare e quanto spesso può cambiare?

9. Segui le istruzioni del creditore

Ogni società di carte di credito ha le proprie istruzioni per completare il trasferimento del saldo. Ecco alcune opzioni.

Controllo del trasferimento del saldo. La nuova banca emittente della carta (o la banca emittente della carta a cui viene trasferito il saldo) fornisce un assegno al titolare della carta. Il titolare della carta quindi verifica con la società della carta di credito che desidera pagare. Alcune società di carte di credito consentono ai titolari di carta di controllare le proprie fatture, ma si assicurano che ciò non costituisca anticipo in contanti.

Trasferisci denaro online o per telefono. Il titolare della carta fornisce le informazioni sul conto alla società della carta di credito a cui ha trasferito il saldo e la società organizza il trasferimento dei fondi per rimborsare il conto. Ad esempio, se utilizzi una carta Visa della banca statunitense ad alto interesse per pagare un saldo di $ 5.000 e trasferisci il saldo su una Citi MasterCard con uno sconto sul trasferimento del saldo APR dello 0%, devi fornire a Citi il ​​tuo nome, indirizzo di pagamento e i tuoi Stati Uniti Il numero di conto della carta bancaria e indica che vuoi pagare $ 5.000 sul conto Visa.

Deposito diretto. I titolari di carta devono preparare il conto bancario e il numero di routing del conto in cui desiderano depositare i fondi del trasferimento del saldo.

10. Trasferimento di attenzione per cancellare

Presta molta attenzione a ogni vecchio conto con un saldo, se il saldo di questi conti è stato pagato, per vedere quando il trasferimento viene cancellato. Allo stesso tempo, non perdere le scadenze di pagamento per questi account ed evita le penali per il ritardo.

Concedere ai nuovi creditori almeno due o tre giorni (massimo 10 giorni) per ripagare i vecchi creditori. Ogni creditore ha il proprio lasso di tempo per completare il trasferimento del saldo. Presta molta attenzione al nuovo conto per vedere quando il saldo viene trasferito e considera di chiudere il vecchio conto per evitare la tentazione di riutilizzarlo e generare più debito.

Tuttavia, se possiedi una vecchia carta per molto tempo, è meglio tenerla aperta e fare attenzione a non aggiungere ulteriori debiti. Il motivo è legato al tuo punteggio di credito, che è influenzato dalla lunghezza della tua storia creditizia. La chiusura del tuo account può ridurre la tua storia creditizia e influire negativamente sul tuo punteggio di credito.

Linea di fondo

Trasferire il debito ad alto interesse su una carta di credito con interessi dello 0% può essere un ottimo modo per risparmiare denaro e rendere più facile il pagamento del saldo.Segui questi passaggi mentre modifichi le spese abitudine, Può aiutare i consumatori a ottenere finalmente una situazione finanziaria più sana rispetto a prima del trasferimento del saldo.