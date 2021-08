Come trovare un lavoro a Wall Street dopo il college?

Se chiedi ai reclutatori come trovare un buon lavoro Wall Street Appena laureati, potrebbero dire che il modo migliore è attraverso le connessioni e una laurea alla Ivy League, o pochi altri chiamati Scuola di destinazione.

Ma il mancato rispetto degli stereotipi non è un motivo per essere intimiditi. Sebbene queste qualifiche possano aprire la porta, le persone che non hanno questi vantaggi hanno già avuto successo a Wall Street.Massa Wall Street Amministratore delegato Di umili origini, ha frequentato la scuola pubblica, ha superato le difficoltà e ha fatto tutte le scale. Ecco i requisiti per un outsider per entrare a Wall Street.

Punti chiave Quando si cerca un lavoro a Wall Street, le major universitarie sono solitamente importanti.

Lo stage è un modo importante per iniziare, soprattutto se sei uno studente universitario.

Determina il tipo di lavoro che vuoi svolgere e un elenco di potenziali datori di lavoro.

Chiama, invia il tuo curriculum e candidati per varie posizioni vacanti.

Continua a creare connessioni unendoti a gruppi relativi alla tua ricerca di lavoro su LinkedIn e altre organizzazioni professionali locali.

Il lavoro a Wall Street è cambiato

Innanzitutto, è importante capire come questi lavori sono cambiati nel tempo. In passato, un laureato in lizza per un lavoro a Wall Street avrebbe cercato una posizione iniziale. Analista Una posizione in una delle grandi banche come Goldman Sachs o JPMorgan Chase.Ma la proliferazione delle boutique Venditore Azienda e acquirente Le società di gestione del risparmio, compresi gli hedge fund, hanno cambiato la definizione di Wall Street. In sintesi, la società acquirente può acquistare e investire in titoli per gestori di fondi e fondi pensione, mentre la società venditrice può includere società di consulenza e banche di investimento.

Quindi diamo un’occhiata a come ottenere un lavoro entry-level in queste società simili a Wall Street, inclusi diversi tipi di società di investimento, la maggior parte di loro sono acquirenti.Si noti che le grandi banche e Boutique Spesso l’unico venditore.

Qual è il tuo maggiore?

Finanza, amministrazione aziendale, economia, ContabilitàE la matematica è naturalmente adatta a Wall Street. Tuttavia, se il candidato comprende il mercato e il business, l’azienda assumerà effettivamente da qualsiasi professionista.Il leggendario gestore di hedge fund George SorosAd esempio, avere una laurea in filosofia e un master in scienze.

Secondo un sondaggio di Business Insider del 2015, dal punto di vista della retribuzione lavorativa, gli analisti più redditizi si sono laureati in gestione e strategia.Il collega più pagato è laureato in matematica e Dati statisticiE i vicepresidenti e direttori più pagati studiano ingegneria. È interessante notare che i media hanno scoperto che, in media, di tutti i lavoratori finanziari a New York City, i laureati in informatica hanno la paga più alta.

Se sei ancora uno studente universitario, prova a fare uno stage presso un’azienda di Wall Street o un istituto simile nell’estate dopo il terzo anno di college. Molte aziende reclutano dal loro pool di stagisti, anche se finisci per lavorare altrove dopo il college, Tirocinio di successo Ti darà un vantaggio nel processo di reclutamento e allo stesso tempo avrai una migliore comprensione del mondo in cui desideri entrare.

Determina la giusta posizione

In base alla tua personalità e alle tue capacità, determina quale lavoro a Wall Street è il migliore per te.Invece di limitarti a una specifica nicchia di mercato mercatoAssicurati di avere una rete ampia: maggiore è la portata della tua ricerca di lavoro, maggiori sono le possibilità di varcare la soglia. Le società di investimento hanno molti lavori e ogni lavoro ha le sue caratteristiche e richiede competenze e caratteristiche specifiche. Questi possono essere suddivisi in tre categorie principali:

Team di investimento

Il lavoro in questa categoria include Analista di ricerca, Gestore del portfolio, e CommercianteIn molte aziende, analisti e gestori di portafoglio sono la stessa cosa e i gestori di portafoglio sono generalmente promossi dal dipartimento di ricerca dell’organizzazione.

Le abilità e gli attributi richiesti per questi lavori includono il pensiero matematico e analitico, la conoscenza contabile ed economica e la capacità di concentrarsi e osservare gli alberi in fitte foreste. Il tempo di solito è lungo, ma non rende le persone sopraffatte.

Il team di investimento di solito inizia il giorno prima dell’apertura del mercato e termina dopo la chiusura del mercato.I membri del team integrano le ultime notizie economiche, finanziarie e specifiche dell’azienda in una sola Tesi di investimento E decidi quali titoli detenere, acquistare o vendere. A meno che l’organizzazione non abbia una struttura a più livelli per l’assunzione di nuovi laureati, questo gruppo è il più difficile da penetrare a livello di ingresso.

operare

Le posizioni operative includono relazioni con i clienti, marketing, rischio, legale, Dietro le quinte Funzioni e altri sistemi. Queste posizioni sono diverse e possono fornire un punto di ingresso per le organizzazioni di investimento.

Molti di questi lavori richiedono un certo grado di pensiero analitico e personalità autoadescante.Il team del cliente ha anche bisogno di forti capacità interpersonali e di comunicazione, nonché cartella E il mercato. Questi lavori sono frenetici, impegnativi e di solito i meno popolari.

Volume delle vendite

Questa è una categoria ampia. In azienda del venditore, Investitore finanziario Quando costruiscono e mantengono una relazione forte e la trasformano in entrate aziendali, avranno successo.

La caratteristica necessaria qui è molto simile all’organizzazione di vendita che vende la ricerca sui prodotti dell’azienda nel caso del venditore o il portafoglio nel caso dell’acquirente. Costruire buone relazioni e capacità interpersonali e comunicative sono necessarie per il successo. Sebbene la mente finanziaria sia molto utile qui, non è la caratteristica più importante.

Questi lavori forniscono anche un punto di ingresso, un assistente alle vendite o un analista di livello base. L’orario di lavoro è solitamente lungo, richiede un’intensa interazione con il cliente e richiede molti viaggi di lavoro. Il punto è costruire relazioni.

Elenca potenziali datori di lavoro

Genera un elenco di potenziali datori di lavoro che si adattano alle tue capacità e personalità.Ad esempio, se sei investimento bancario, Assicurati di includere M&A (M&A), ad esempio Società di private equity o Hedge FundSe sei bravo a vendere, includi sia le aziende del venditore che quelle dell’acquirente nella tua ricerca. Questo elenco di datori di lavoro dovrebbe considerare:

Abilità: Titoli universitari, competenze e/o esperienze lavorative acquisite durante il tirocinio

Titoli universitari, competenze e/o esperienze lavorative acquisite durante il tirocinio Tratti della personalità: Punti di forza, punti deboli, simpatie, antipatie e punti di forza complessivi della tua etica del lavoro

Punti di forza, punti deboli, simpatie, antipatie e punti di forza complessivi della tua etica del lavoro Obbiettivo: Cosa vuoi ottenere e quando

Cosa vuoi ottenere e quando stile di vita: Quanto vuoi lavorare e se ti piace viaggiare

Quanto vuoi lavorare e se ti piace viaggiare Tipo e sede dell’azienda: Piccoli e grandi, disposti a trasferirsi all’estero o in altre parti degli Stati Uniti

Quando si genera l’elenco dei potenziali datori di lavoro, non dimenticare le società che possono partecipare a investimenti di mercato ma non sono riconosciute come società di gestione del risparmio. Un tale datore di lavoro può aiutarti a essere coinvolto nel settore finanziario e alla fine a portarti in una posizione più tradizionale a Wall Street.Esempi includono compagnie assicurative, uffici di tesorieri del governo locale o piccole società di contabilità Consigli per gli investimenti E prodotti.Le grandi aziende, come General Electric o Ford, dispongono di dipartimenti di asset management per la gestione interna Piano pensionisticoAnche il tuo college o università potrebbe averlo Fondo di dotazione Fornire stage e posizioni di ingresso.

Non fare le tue ricerche alla cieca. Assicurati di comprendere i dettagli più importanti di ogni azienda a cui sei interessato. Niente riflette la tua dedizione meglio dell’essere preparati.

Candidati per una posizione

Inizia la tua ricerca di lavoro. Chiama l’azienda e invia il tuo curriculum. Utilizza curricula e strumenti di ricerca di lavoro, come LinkedIn. Se sei ancora al college, fai domanda per uno stage a Wall Street o in finanza generale. Se ti sei laureato e non riesci a ottenere un lavoro di front desk entry-level a Wall Street, considera la possibilità di candidarti per una posizione di supporto. Irene Dorner, ex presidente e CEO di HSBC America, ha iniziato come avvocato interno per una banca. Ci sono molti esempi di persone che iniziano le operazioni ed entrano in altre parti dell’organizzazione.

rischio Dalla crisi finanziaria globale del 2008, questa è stata un’area che ha attirato molta attenzione. In molte organizzazioni, il campo si è spostato dalle operazioni ai team di investimento.cliente account Manager Avere le competenze per vendere in parallelo e di solito queste due funzioni condividono la mobilità. Ci sono anche esempi di assistenti amministrativi che entrano nel ruolo di marketing. Sebbene il team di investimento sia spesso onorato, ogni altra parte dell’organizzazione è necessaria per il successo dell’azienda. La chiave è avere le competenze e l’istruzione necessarie per essere in grado di portarsi al livello successivo. Perseverare con decisione e lanciare la rete ampiamente.

La rete continua

Anche se non ti stai candidando attivamente per la posizione, continua La rete. Qui è dove social media molto utile. Usa la tua azienda o il tuo social network per trovare persone che conosci che possono fare presentazioni utili o fungere da mentori. Per iniziare, puoi unirti a gruppi relativi alla tua ricerca di lavoro su LinkedIn. Ma puoi anche cercare gruppi sociali con esperti del settore finanziario su Facebook.

I gruppi di partito che sono spesso trascurati sono un altro modo per aiutare ad espandere la base di contatti della rete. A seconda di dove vivi, potresti trovare eventi regolari nella tua zona in cui persone che la pensano allo stesso modo possono incontrarsi di persona in occasioni sociali. Questo è un ottimo modo per mostrare il tuo volto e il tuo nome a qualcuno che potrebbe essere in grado di aiutarti a trovare un lavoro.

Un’altra attività utile è quella di aderire a un’associazione di categoria locale.Ad esempio, se vivi a New York e vuoi essere un Analista Titoli, è entrato a far parte della New York Security Analyst Association. Se non sei a New York, trova il tuo club locale. Questi tipi di connessioni possono portare preziose opportunità sociali.

Linea di fondo

Potrebbe non essere realistico ottenere un’affascinante posizione di analista bancario di investimento in una grande banca di Wall Street non appena ti laurei al college. Ma la storia di successo di Wall Street segue molte traiettorie. Considera di lavorare per una boutique o una grande azienda, o cerca qualsiasi opportunità che prometta di fornire esperienza finanziaria e in definitiva di connettersi con Wall Street.