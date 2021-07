Come uccidere le aragoste non riguarda solo la nostra etica, ma anche la scienza

Il governo ha commissionato una revisione indipendente delle prove scientifiche che i crostacei sono consapevoli. Lo scopo è scoprire se granchi e aragoste sono considerati sofferenti dopo essere stati uccisi mediante bollitura, in modo da poter legiferare nel nuovo benessere animale (Sentience Bill) attualmente alla Camera dei Lord.

Alcuni paesi hanno già vietato la bollitura, in particolare Norvegia e Nuova Zelanda, che hanno entrambe grandi catture di aragoste, ma la nostra pesca e gli amanti del cibo potrebbero essere rumorosi. I pescatori e i pescivendoli potrebbero aver bisogno di cucinare le aragoste in anticipo, mentre i buongustai si pentiranno di questa interferenza.

Come le ostriche, i crostacei hanno una lunga storia nel mantenere in vita i crostacei prima di essere mangiati e la loro catena di approvvigionamento è profondamente radicata nella cultura e nella tradizione. il motivo è semplice. Tutti i frutti di mare si degradano rapidamente dopo essere stati uccisi e quei frutti di mare che si nutrono di rifiuti, come aragoste, granchi e ostriche, contengono anche organismi che possono avvelenare gli esseri umani nelle loro frattaglie.

Crostacei e crostacei possono sopravvivere nell’acqua di mare, e in alcuni casi possono sopravvivere per molti giorni, quindi da quando i romani ci hanno mostrato come, li raccogliamo sulla costa per poi trasferirli nell’entroterra, dove possono vendere in alto qualità ad un prezzo “fresco”. Aragoste e granchi possono essere cucinati dove vengono catturati, ma per rimanere stabili per il trasporto e le vendite, devono essere cotti per sicurezza.

Le aragoste sono l’unico animale che portiamo vivo in cucina, sono responsabili dell’uccisione, il che solleva ragionevoli questioni morali. Ogni metodo ha la sua complessità.

Alcuni chef “battono” l’aragosta inserendo degli spiedini nella testa dell’aragosta. Questa è una buona idea, ma la fisiologia delle aragoste no. Non ha un “cervello” centrale dietro gli occhi, ma ha otto “gangli”, complessi gruppi nervosi, distribuiti intorno al corpo. La creatura sta ancora rotolando nell’acqua bollente, ma se pensi di avere una lobectomia in qualche modo, allora ti stai ingannando.

Altri dividono l’aragosta inserendo un coltello lungo la linea centrale e dividendo rapidamente la testa in due, quindi girando e dividendo la coda. Credono che questo debba portare a una distruzione così catastrofica che la morte sia istantanea, proprio come un essere umano giustiziato per decapitazione, ma non capiamo come funziona il “cervello” quando è distribuito uniformemente in tutto il corpo.

Alcuni cuochi mettono le aragoste nel frigorifero, credendo che le creature “a sangue freddo” perderanno conoscenza quando la temperatura scende. Le aragoste sono progettate per sopravvivere nelle acque artiche estremamente fredde, quindi è ragionevole presumere che possano sopravvivere alla maggior parte del processo freddo. Quello che non sappiamo è se questo sia più doloroso dell’ebollizione.

La scienza ci ha regalato il Crustastun, un costoso elettrodomestico utilizzato in alcune cucine professionali: questa creatura è inserita tra due spugne bagnate e viene fulminata rapidamente. Infatti, se questa creatura muore senza soffrire, salverà solo la coscienza di chi ha i soldi per mangiare in un ristorante che può permettersi un kit.

Se pensi che questo sia moralmente complicato, prendi in considerazione una tecnica chiamata “ipnosi”. Posiziona l’aragosta sulla testa e fai scorrere delicatamente le dita verso l’alto lungo il carapace, circa 20 volte. La creatura perde il tono muscolare e quindi non risponde quando viene lasciata cadere in acqua bollente.

Poiché i dossi sono la nostra unica vera “prova”, dimostrando che l’ebollizione causerà “dolore”, questa misteriosa tecnologia ci ha fatto sprofondare in un vuoto morale. Questa creatura è morta e addormentata o, Dio lo benedica, è semplicemente paralizzata?

Tutti coloro che mangiano animali devono decidere come farlo. Accetto che gli animali debbano morire per mangiarlo.Almeno per me, la responsabilità morale è di garantire che questo obiettivo venga raggiunto con il minor dolore o sofferenza possibile. Grazie al mio lavoro ho potuto capire come si è svolto l’omicidio, testimoniarlo e conviverci in pace.

Ho cercato di trovare il modo più umano per uccidere le aragoste, ma non sono riuscito a trovare alcun argomento convincente sul fatto che un altro modo per uccidere le aragoste sia più “umano” che metterle in acqua bollente. Cosa molto importante, è anche l’unico modo per non essere incasinati dalla mancanza di esperienza o schizzinosi.

È encomiabile che il governo controlli la percezione degli animali, ma per sua stessa natura le indagini scientifiche non forniranno risposte conclusive. Con il metodo scientifico è difficile quantificare l’esperienza del soggetto che non può essere espressa.

Il problema del dolore delle altre creature è meno scientifico della morale e della filosofia. Per un crostaceo così fisiologicamente diverso dai nostri umani, questo è semplicemente inimmaginabile. Per scoprirlo, se ce ne sono, dobbiamo controllare non l’aragosta, ma noi stessi.

L’autore è un critico di ristoranti per il Financial Times