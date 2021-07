Come usare Fibonacci per il trading in valuta estera

Fibonacci L’analisi può essere migliorata Cambio estero La performance delle posizioni a breve e lungo termine determina i livelli di prezzo chiave che rivelano supporto e resistenza nascosti. Fibonacci combinato con altre forme di analisi tecnica pone una solida base per strategie che funzionano bene in tutti i tipi di condizioni di mercato e livelli di volatilità.

Leonardo de Pisa, monaco e matematico del XII secolo, scoprì una sequenza di numeri che appare in natura e nelle opere d’arte classiche.Sebbene la sua ricerca sia teorica, questi numeri di Fibonacci mostrano applicazioni redditizie nei nostri moderni mercati finanziari, descrivendo Fluttuazioni di prezzo All’interno della tendenza e quanto lontano viaggerà l’onda prima di invertire e testare il livello precedente.

I livelli di ritracciamento .386, 0.50 e .618 costituiscono la struttura principale di Fibonacci nel pacchetto grafico, mentre i livelli 0.214 e .786 aumentano la profondità dell’analisi di mercato. Dagli anni ’90, questi rapporti secondari sono diventati più importanti perché i fondi che sperano di utilizzare questi criteri per attirare i trader hanno decostruito la formula dell’analisi tecnica. perciò, Lava i piatti Attraverso il livello di Fibonacci primario aumenta, ma la struttura armonica rimane la stessa.

Ad esempio, è opinione diffusa che il ritracciamento di 0,618 includerà la volatilità in controtendenza in un mercato in forte tendenza. Questo livello è ora spesso rotto e, a seconda della direzione della tendenza principale, il ritracciamento di 0,786 fornisce un forte supporto o resistenza. Commercianti e market timer si sono adattati a questa lenta evoluzione, modificando le loro strategie per adattarsi a lavaggi e violazioni più frequenti.

Analisi storica

Le applicazioni della griglia di Fibonacci possono essere suddivise approssimativamente in due categorie, analisi storica e preparazione al trading.Il primo tipo richiede il controllo dell’andamento dei cambi a lungo termine e la determinazione del livello delle principali armoniche che si innescano Cambio di tendenzaI partecipanti al mercato attivi dedicheranno più tempo a concentrarsi sulla seconda categoria, ovvero il posizionamento delle griglie di Fibonacci a breve termine Prezzo azione Sviluppare strategie di ingresso e uscita.

C’è una grande sinergia tra queste due applicazioni, perché i livelli di prezzo rivelati attraverso l’analisi storica a lungo termine funzionano bene con i preparativi commerciali a breve termine, specialmente nei punti di svolta chiave.Poiché le coppie di valute oscillano tra quasi tutti i confini di contenimento stato economicoQuesti livelli storici possono influenzare i prezzi a breve termine per decenni.

Dato che ci sono meno crossover popolari rispetto ad azioni o obbligazioni, ha senso condurre un’analisi storica di ciascuna coppia, delineando le principali tendenze e livelli che potrebbero svolgere un ruolo nei prossimi anni.Restringendo il campo per eseguire questo compito settimanalmente Oppure grafico mensile e inserisci una griglia in esso Mercati rialzisti e ribassisti a lungo termineFinché il comportamento dei prezzi non supera i massimi oi minimi di rete a lungo termine, è necessario eseguire solo un’analisi.



Griglia storica di Fibonacci EURUSD.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



Questo Da Euro a Dollaro USA La coppia di valute è apparsa intorno a 0,90000 negli anni ’80 e scambiata a 1,42890 nel 1995.È caduto a Il punto più basso di sempre Ha raggiunto 0,82300 nel 2001 ed è salito a Alta storica 1.60380 nel 2008. La griglia posizionata su un trend rialzista su larga scala cattura tutti i movimenti dei prezzi negli ultimi otto anni. Pochi mesi dopo, il calo iniziale dal massimo di rimbalzo si è concluso vicino al livello di ritracciamento di 0,50, che ha fornito supporto durante i test del 2010 e del 2012. Allo stesso tempo, la tendenza al ribasso del 2014 ha trovato un nuovo supporto al livello di ritracciamento di 0,618 e la coppia di valute estere è rimbalzata lungo quel livello nel 2015.

Preparazione della transazione

Inizia la tua analisi di preparazione commerciale posizionando una griglia sulla tendenza più grande Grafico giornaliero, Per determinare il punto di svolta chiave.Quindi, aggiungi griglie a intervalli sempre più brevi, cercando convergenza Tra i livelli armonici chiave.come linea di tendenza con Media mobileQuesti livelli di potenza seguono il relativo intervallo di tempo e la griglia della tendenza a lungo termine stabilisce un supporto o una resistenza più forte rispetto alla griglia della tendenza a breve termine.

Molti trader forex si concentrano su Giorno di negoziazioneI livelli di Fibonacci e Fibonacci giocano un ruolo in questo luogo, perché le tendenze giornaliere e settimanali tendono a suddividersi naturalmente in onde proporzionali sempre più piccole.Accedi a questi numeri nascosti estendendo la griglia attraverso le tendenze sui grafici di 15 minuti e 60 minuti, ma aggiungi prima i livelli giornalieri, poiché determineranno il principale Punto di svolta Entro 24 ore dai giorni di negoziazione dei cambi.

È difficile capire dove sono i punti di partenza e di arrivo della griglia di Fibonacci? Nella maggior parte dei casi, allungare la griglia tra i massimi e i minimi principali funziona bene, ma molti trader utilizzano metodi diversi, utilizzando il primo massimo più basso dopo il massimo principale o al minimo principale. Utilizzare il primo minimo più alto dopo il punto.In questo modo per monitorare Teoria delle onde di Elliott, Concentrati sulla seconda ondata principale del trend, che di solito è la più lunga e dinamica.

Interazione con altri indicatori

L’affidabilità del livello di ritracciamento per fermare le fluttuazioni dei prezzi e avviare una controvolatilità redditizia è direttamente correlata al numero di elementi tecnici che convergono a questo livello o vicino a esso. Questi elementi possono includere ritracciamenti di Fibonacci, medie mobili, linee di tendenza, divario, Massimi/minimi precedenti e Indice di forza relativa Raggiungi l’estremo di ipercomprato o ipervenduto.

Ad esempio, più griglie su un grafico giornaliero che allineano il livello di ritracciamento .618 di una tendenza con il livello di ritracciamento .386 di un’altra tendenza aumenta la probabilità che la coppia forex si inverta a o vicino a quel livello. L’aggiunta di 50 o 200 medie mobili aumenta ulteriormente le probabilità, incoraggiando posizioni più grandi e strategie di trading più aggressive. Questo metodo si applica anche alle uscite, dicendo ai trader di valuta estera di trarre profitto quando il prezzo raggiunge un livello di ritracciamento che mostra più allineamenti.



L’indicatore EURJPY è allineato.

Immagine per gentile concessione di Sabrina Jiang © Investopedia 2021



La coppia di valute euro-yen è scesa da 133,75 a 131,05 in sole sei ore, formando un’oscillazione di tendenza verticale, che è molto adatta per l’ingresso breve di ritracciamento di Fibonacci. L’onda di controtendenza è salita più in alto per quattro giorni consecutivi e ha finalmente raggiunto il livello di ritracciamento di vendita di 0,618. Allo stesso tempo, le 200 medie mobili sono scese allo stesso livello di prezzo, strettamente allineate.Ciò aumenta la probabilità che la coppia di valute si riduca in una situazione redditizia Vendita allo scopertoIl successivo declino ha ceduto quasi il 70% dell’onda contrarian.

Linea di fondo

Aggiungi la griglia di Fibonacci a lungo termine alla tua coppia di valute preferita e osserva i movimenti dei prezzi vicino ai livelli di ritracciamento più diffusi. Aggiungi griglie a breve termine come parte della preparazione quotidiana del trading, utilizzando l’allineamento per trovare i migliori prezzi per l’ingresso e l’uscita dalle posizioni. Aggiungi altri indicatori tecnici e cerca la convergenza con il livello di ritracciamento, aumentando così la possibilità di inversione di prezzo in una redditizia volatilità inversa.