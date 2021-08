Come usare la menta: un semplice budget

Mint è uno strumento di finanza personale gratuito che ti consente di controllare il tuo budget di lavoro a colpo d’occhio.

In un mondo sempre più online, la tecnologia di Mint è ampiamente elogiata per i suoi programmi facili da usare e la grafica delle finanze personali semplice ma informativa. La funzione di gestione dei fondi aiuta i consumatori a pagare le bollette in tempo, risparmiare denaro per articoli di grandi dimensioni e monitorare i loro punteggi di credito in una sola volta.

Usare Mint è semplice e diretto. Come molte app e programmi, Mint inizialmente richiede passaggi aggiuntivi per accedere e connettersi al tuo account. La sincronizzazione di conti come assegni, carte di credito e fatture è fondamentale, perché è così che funziona Mint, gestendo le tue finanze e fornendo un quadro generale a colpo d’occhio.

Collega il tuo account

Per prima cosa usa la tua email per registrarti sul loro sito web o app e crea una password. Quindi segui le istruzioni per sincronizzare il tuo account. Vedrai che Mint ha stabilito contatti con la maggior parte delle banche e ha fornito loro una funzione di ricerca a discesa.

Mint tiene traccia anche delle prestazioni degli investimenti e segnala eventuali attività sospette.

Puoi collegare il tuo mutuo, carta di credito, PayPal e qualsiasi numero di conti bancari, così come altri conti. Mint utilizza le stesse funzionalità di sicurezza delle banche per proteggere le informazioni sull’account dei suoi utenti.

Quando colleghi tutti i tuoi account, Mint ti fornirà una panoramica finanziaria. Il passo successivo è quello di sviluppare un budget. Mint ti fornirà un budget consigliato in base alla tua situazione finanziaria, ma puoi modificarlo. Puoi aumentare o diminuire voci di budget, come “Automobili e trasporti: gas naturale e carburante”.

Punti chiave Mint.com è uno strumento di finanza personale online che ti consente di tenere traccia delle spese e di aiutarti a calcolare il budget.

Mint è un servizio gratuito.

Se vuoi utilizzare Mint, devi sincronizzare tutti i tuoi account finanziari, o almeno gli account che desideri utilizzare tramite Mint.

Mint ti consente di tenere traccia della tua spesa e del punteggio di credito e puoi iscriverti per ricevere notifiche giornaliere, settimanali o mensili.

Come usare Mint per creare un budget

Puoi utilizzare Mint per visualizzare le tendenze di spesa e monitorare l’andamento del budget. Nel tempo, puoi analizzare le tue abitudini di gestione finanziaria e trovare modi per migliorare la tua situazione finanziaria. Ecco tre modi per utilizzare Mint per aiutarti a mantenere il budget e il credito.

Categoria di acquisto

Secondo il suo sito Web, sebbene la semplicità di Mint abbia attratto più di 25 milioni di utenti, ha anche funzionalità più avanzate. Tra le sue numerose tecniche, Mint consente agli utenti di suddividere gli acquisti in più categorie per ottenere un profilo finanziario più accurato.

Transazione divisa

Ad esempio, i consumatori che acquistano più prodotti su Target potrebbero voler dividere le loro transazioni in diverse categorie, come “bricolage” e “drogheria”. Per dividere il tuo acquisto, fai clic su “Modifica dettagli” e quindi sul pulsante “Dividi transazione” a destra. Inserisci l’importo che desideri in ciascuna categoria per ottenere un’istantanea più accurata della tua situazione finanziaria.

L’inserimento manuale delle transazioni consente agli utenti di tenere traccia delle proprie spese in contanti. Per questo trucco, assicurati che il menu a discesa mostri “contanti”, Mint detrarrà automaticamente l’importo dal tuo ultimo prelievo ATM, in modo che non venga detratto due volte dal tuo saldo in contanti.

Notifica personalizzata

Gli utenti di Mint possono personalizzare una serie di notifiche per soddisfare le loro esigenze. Puoi impostare notifiche giornaliere, settimanali o mensili quando il tuo punteggio di credito cambia o vengono superate le spese insolite. Puoi anche impostare le notifiche in modo che vengano inviate anche a un’altra persona, ad esempio un coniuge.

Oltre alle categorie, la funzione di tag consente anche agli utenti di visualizzare il proprio stato finanziario in un altro modo. Ad esempio, puoi aggiungere un’altra etichetta alla categoria, come “Spese fisse”, per vedere quale percentuale allocare alle spese fisse come le bollette mensili.

Linea di fondo

Mint ti offre diversi modi per creare e gestire i budget. È noto per la sua semplicità e panoramica finanziaria informativa e può essere provato gratuitamente.