Come utilizzare Excel per calcolare il tasso di interesse di accredito?

Il rapporto finanziario è uno strumento importante per misurare la salute di un’azienda. Possono giudicare se un’azienda ha risorse sufficienti per adempiere ai suoi obblighi, se le sue operazioni sono efficaci, quanto è liquido il suo bilancio e molte altre intuizioni.Uno dei rapporti importanti che interessano particolarmente gli azionisti è Rapporto di pagamento.

Rapporto di pagamento

Il dividend payout ratio misura la proporzione degli utili della società pagata agli azionisti come dividendiViene calcolato utilizzando il dividendo per azione pagato dalla società e Utile per azione (EPS). La formula per il calcolo del tasso di interesse creditore è:

Rapporto di distribuzione del dividendo = Dividendo per azione / Utile per azione

Puoi utilizzare Microsoft Excel per calcolare il rapporto di vincita.

Calcola il rapporto di pagamento in Excel

Calcolo del dividendo per azione

Questo Dividendo per azione Il rapporto esamina l’importo dei dividendi pagati per ciascuna azione in un periodo specifico.Questo è un semplice rapporto che divide il dividendo per l’attuale dividendo in circolazione Azioni ordinarie.

Dividendo per azione = dividendo/azioni ordinarie emesse

È importante notare che se un dividendo una tantum è stato pagato durante il periodo di analisi, dovrebbe essere sottratto dal calcolo. Supponiamo di investire in una società che ha pagato un totale di $ 5 milioni di dividendi l’anno scorso e ha 5 milioni di azioni in circolazione. In Microsoft Excel, inserisci “Dividend per Share” nella cella A1. Quindi, inserisci “=5000000/5000000” nella cella B1; il dividendo per azione della società è di $ 1 per azione.

Calcolo dell’utile per azione

L’utile per azione (EPS) è una misura della redditività di un’azienda. Cerca di valutare il profitto sul numero di azioni in circolazione. Maggiore è l’EPS, maggiore è la redditività dell’azienda. Se l’utile per azione non viene fornito, può essere calcolato dividendo l’utile per le azioni ordinarie emesse.

Utile per azione = (reddito privilegiato netto dividendi) / azioni ordinarie in circolazione

Per calcolare l’utile per azione in questo esercizio in Excel, inserisci “utile per azione” nella cella A2.Supponiamo che l’azienda abbia un Reddito netto L’anno scorso 50 milioni di dollari USA. In questo caso, il calcolo dell’utile per azione verrebbe inserito nella cella B2 come “=(5000000-5000000)/5000000”, e l’utile per azione sarebbe di 9 USD.

Calcolo del rapporto di vincita

Dopo aver calcolato il dividendo per azione e l’utile per azione in Excel, puoi calcolare direttamente il rapporto di distribuzione del dividendo. Immettere “rapporto di pagamento” nella cella A3. Successivamente, nella cella B3, inserisci “= B1/B2”; il tasso di pagamento è dell’11,11%.

Linea di fondo

Gli investitori utilizzano il rapporto di distribuzione del dividendo per valutare se il dividendo è appropriato e sostenibile. Ogni reparto ha un rapporto specifico adatto al tipo di attività. Le aziende con attività sostenibili durante tutto l’anno di solito pagano dividendi più elevati perché i loro ricavi e profitti sono stabili. D’altro canto, le imprese cicliche di solito pagano dividendi inferiori perché i loro rendimenti sono meno prevedibili. I dividendi sono considerati rendimenti degli investimenti degli investitori e il rapporto di pagamento rappresenta questo rendimento, che può essere facilmente calcolato in Excel.