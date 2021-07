Come utilizzare i future su indici

una scorta Future su indici Il contratto vincola le due parti al valore concordato dell’indice sottostante in una data futura specifica. Ad esempio, i future di marzo dell’indice S&P 500 riflettono il valore atteso dell’indice alla chiusura delle negoziazioni del terzo venerdì di marzo.Come ogni derivato, è a Gioco a somma zero Poiché una parte è lunga nel contratto future e l’altra è corta, il perdente deve pagare al vincitore la differenza tra il prezzo concordato dell’indice future e il prezzo di chiusura dell’indice alla scadenza. Tuttavia, molti contratti futures vengono chiusi molto prima della scadenza.

Valore equo dei future su indici

Sebbene i future su indici siano strettamente correlati all’indice sottostante, non sono esattamente gli stessi. A differenza degli investitori che acquistano azioni costitutive o fondi negoziati in borsa che seguono indici, gli investitori in futures su indici non riceveranno (se lunghi) o dovranno (se corti) dividendi sui titoli indicizzati.

Punti chiave I futures su indici azionari, come i futures S&P 500 E-mini (ES), riflettono le aspettative per il prezzo futuro dell’indice azionario, tenendo conto dei dividendi e dei tassi di interesse.

I futures su indici sono un accordo tra due parti e sono considerati un gioco a somma zero, perché una parte vince e l’altra perde, e non c’è trasferimento netto di ricchezza.

Sebbene l’orario più attivo per il trading nel mercato azionario statunitense sia dalle 9:30 alle 16:00 Eastern Time, i future sugli indici azionari sono quasi sempre negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L’aumento o la diminuzione dei futures su indici azionari al di fuori del normale orario di negoziazione viene solitamente utilizzato come indicatore dell’apertura o meno del mercato azionario il giorno successivo.

Quando il prezzo dei future sull’indice si discosta troppo dal valore equo, gli arbitraggisti utilizzeranno procedure di acquisto e vendita nel mercato azionario per trarre profitto dalla differenza.

Il prezzo dei futures sull’indice deve essere uguale al valore dell’indice sottostante solo alla scadenza.In qualsiasi altro momento, il contratto futures ha Giusto valore Rispetto all’indice, riflette i dividendi presunti di perdita (dedotti dal valore dell’indice) e la differenza (aumento) tra il margine iniziale e il capitale contrattuale, il costo del finanziamento tra la data dell’operazione e la data di scadenza.quando tasso d’interesse Bassi, gli aggiustamenti dei dividendi superano i costi di finanziamento, quindi il valore equo dei future su indici è solitamente inferiore al valore dell’indice.

Arbitraggio future su indici Index

Solo perché i futures su indici hanno un valore equo non significa che siano negoziati a quel prezzo.I partecipanti al mercato utilizzano i future su indici per molti scopi diversi, tra cui siepe, Adeguare l’allocazione degli asset tramite futures su indici coperchio Pianificazione o gestione della transizione, o, Un’ipotesi approfondita sulla direzione del mercatoI futures su indici sono più liquidi del mercato nelle varie componenti dell’indice, quindi gli investitori sono desiderosi di modificare la loro esposizione azionaria per negoziare futures su indici anche se il prezzo non è uguale al valore equo.

Ogni volta che il prezzo dei futures sull’indice si discosta dal valore equo, viene creata un’opportunità di trading, chiamata Arbitraggio dell’indiceÈ possibile tenere traccia dei modelli informatici gestiti dalle principali banche e società di titoli Ex dividendo Un calendario dei componenti dell’indice e considerare i costi finanziari della società per calcolare il fair value dell’indice in tempo reale.

Una volta che il premio di prezzo o lo sconto sul valore equo dei future su indici lo copre costi di transazione (Compensazione, regolamento, commissioni e influenza prevista del mercato) più un piccolo margine di profitto, il computer entrerà in gioco. Se vengono negoziati futures, vendi future su indici o acquista azioni sottostanti Premium, Se i futures sono negoziati, il contrario Sconto.

Orari di negoziazione dei future su indici

L’arbitraggio sull’indice porta il prezzo dei future sull’indice vicino al valore equo, ma la premessa è che i future sull’indice e le azioni sottostanti siano negoziati contemporaneamente.Sebbene il mercato azionario statunitense apra alle 9:30 e chiuda alle 16:00, i future sugli indici vengono negoziati 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su piattaforme come queste Globex, Gestito dal sistema di negoziazione elettronica Gruppo ECM gruppo. La liquidità dei futures su indici diminuisce al di fuori degli orari di negoziazione della borsa perché i partecipanti all’arbitraggio sull’indice non possono più negoziare. Se il prezzo dei futures diventa irregolare, non possono coprire il trading di futures su indici coprendo le azioni sottostanti. Ma altri operatori del mercato sono ancora attivi.

I futures su indici sono negoziati su profitto, Che è il deposito trattenuto presso il broker prima che la posizione futures possa essere aperta. Ad esempio, un investitore che acquista futures del valore di 100.000 USD deve pagare una certa percentuale del capitale, non l’intero 100.000 USD.

Direzione di apertura previsione futures su indici

Supponiamo che le buone notizie escano durante la notte, come la banca centrale che abbassa i tassi di interesse o la crescita del PIL dichiarata di un paese è più forte del previsto.Locale Mercato azionario Potrebbe aumentare e gli investitori potrebbero anche aspettarsi un rafforzamento del mercato statunitense. Se acquistano futures su indici, il prezzo aumenterà. Poiché gli arbitraggisti sugli indici rimangono in disparte prima dell’apertura del mercato azionario statunitense, nessuno compenserà la pressione di acquisto anche se il prezzo dei futures supera il valore equo.subito Borsa Valori di New York Tuttavia, all’apertura del mercato, l’arbitraggio dell’indice eseguirà tutte le operazioni necessarie per riportare in linea i prezzi dei futures sull’indice, in questo caso, acquistando le azioni costituenti e vendendo i futures sull’indice.

Tuttavia, gli investitori non possono semplicemente controllare se il prezzo dei futures è superiore o inferiore al prezzo di chiusura del giorno precedente. Gli aggiustamenti dei dividendi al valore equo dei futures su indici variano durante la notte (sono costanti ogni giorno) e la direzione di mercato indicata dipende dal prezzo dei futures sull’indice rispetto al valore equo, indipendentemente dalla chiusura del giorno precedente. Data ex dividendo Né sono distribuiti uniformemente sul calendario; tendono a raggrupparsi in determinate date.In alcuni importanti indici della giornata Elemento Dopo l’ex dividendo, i future sull’indice possono essere più alti del precedente prezzo di chiusura, ma significa comunque aprire più in basso.

a breve termine

I prezzi dei future su indici sono di solito un eccellente indicatore della direzione in cui si apre il mercato, ma questo segnale funziona solo per un breve periodo di tempo. Il trading all’apertura di Wall Street di solito oscilla, che è una proporzione sproporzionata del volume totale degli scambi.Se investitore aziendale Quando si valuta un piano di acquisto o vendita di grandi dimensioni per più azioni, l’influenza del mercato può sopraffare qualsiasi variazione di prezzo mostrata dai futures su indici.Istituzionale Commerciante Naturalmente, dobbiamo prestare attenzione ai prezzi dei futures, ma maggiore è l’ordine che devono eseguire, meno importante è il segnale di direzione dei futures su indici.

L’apertura tardiva interromperà anche le attività di arbitraggio dell’indice. Sebbene la maggior parte delle negoziazioni alla Borsa di New York inizi alle 9:30 del mattino orientale, non tutte le azioni iniziano a essere negoziate allo stesso tempo.Per alcuni titoli viene superato il prezzo di apertura asta Procedura se offerta Non si sovrappone alla quotazione e lo stock rimane chiuso fino al Ordine di corrispondenza Entra. Gli arbitraggisti sull’indice non interverranno fino a quando entrambe le parti non saranno in grado di eseguire la transazione, il che significa che i titoli più grandi preferibilmente tutti nell’indice devono essere già aperti. Più a lungo gli arbitraggisti sugli indici rimangono in disparte, più è probabile che altre attività di mercato annullino i segnali di direzione dei future sugli indici.

Linea di fondo

Se Indice Standard & Poor’s 500 I futures salgono al di fuori degli orari di apertura del mercato e implicano che il mercato azionario aumenterà all’apertura del mercato.Gli investitori che desiderano vendere in quel giorno potrebbero voler aspettare fino all’apertura del mercato prima di effettuare un ordine (o impostare un prezzo più alto) Prezzo limite). Quando si prevede che anche i future su indici apriranno al ribasso, gli acquirenti potrebbero voler posticipare. Tuttavia, nulla è garantito. La maggior parte delle volte i future sugli indici possono effettivamente prevedere la direzione del mercato di apertura, ma anche i migliori indovini a volte possono commettere errori.