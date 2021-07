Come utilizzare il valore di mercato per valutare le azioni?

Il valore di mercato è un dato utile quando si cerca di comprendere la struttura e la redditività di un’azienda e il valore delle azioni. Può essere utilizzato per determinare vari indicatori chiave di prestazione, tra cui il rapporto prezzo/utili e il rapporto prezzo/utili.

Valore di mercato Si riferisce al totale di dollari USA Valore di mercato Eccezionale di un’azienda condividiloColloquialmente chiamato “valore di mercato”, è calcolato moltiplicando il numero totale di azioni della società per l’attuale Prezzo di mercato Una quota.La comunità degli investitori utilizza questo numero per determinare le dimensioni di un’azienda e in che modo sostanzialmente mercato azionario L’azienda è in fase di valutazione.

Punti chiave Il valore di mercato è il valore totale in dollari di tutte le azioni in circolazione della società.

È determinato moltiplicando il prezzo delle azioni della società per il numero totale di azioni in circolazione.

Gli investitori possono utilizzare la capitalizzazione di mercato per valutare il valore delle azioni che stanno pensando di acquistare.

Il valore di mercato è un indicatore chiave per misurare la redditività ed è utilizzato anche nelle equazioni per determinare il rapporto prezzo/utili e altri indicatori importanti.

Il valore di mercato è solitamente suddiviso in micro cap, small cap, mid cap, large cap e super large cap.

Indicatori di performance che utilizzano la capitalizzazione di mercato

Esistono molti rapporti di valutazione popolari, incluso il valore di mercato che gli investitori dovrebbero considerare quando considerano l’acquisto di azioni. Questi rapporti includono:

In generale, le azioni a grande capitalizzazione crescono lentamente, quindi è più probabile che paghino dividendi rispetto alle azioni a piccola e media capitalizzazione che crescono più velocemente.

Tipo di valore di mercato

A seconda delle dimensioni, non ci sono barriere ufficiali ai diversi tipi di azioni, ma Mercato Di solito aziende con una capitalizzazione di mercato superiore a $ 10 miliardi e Cap medio È compreso tra 2 miliardi e 10 miliardi di dollari USA, e Cappellino Meno di 2 miliardi di dollari USA. Gli investitori a volte prendono in considerazione altre categorie, come le micro-cap, che si riferiscono a titoli a piccola capitalizzazione inferiori a 250 milioni di dollari, e titoli a grande capitalizzazione, che sono titoli a grande capitalizzazione di oltre 50 miliardi di dollari.

Il valore di mercato viene utilizzato per definire le aspettative degli investitori e formulare strategie di investimento.Diversi tipi di strategie di investimento si concentrano su diversi gruppi di capitalizzazione di mercato e diversi Valutazione Il metodo dipende dalle dimensioni dell’azienda.Una capitalizzazione di mercato molto ampia è solitamente associata a società mature e a bassa crescita dividendiSpesso compaiono titoli a bassa capitalizzazione Azienda in crescita Il rischio è elevato e generalmente i dividendi non vengono pagati.