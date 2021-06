Come utilizzare la correlazione negativa nella gestione del rischio?

Correlazione negativa È una misura statistica utilizzata per descrivere la relazione tra due variabili. Quando due variabili sono correlate negativamente, una variabile diminuisce all’aumentare dell’altra variabile e viceversa.La correlazione negativa tra i due investimenti viene utilizzata per la gestione del rischio diversificazioneOppure mitigare i rischi associati al portafoglio di investimento.

Comprendere la correlazione negativa

Gestione del rischio È un processo utilizzato per identificare e analizzare i rischi relativi agli investimenti nel processo decisionale. Investitori, gestori di portafoglio e gestori del rischio utilizzano questa idea per analizzare e cercare di quantificare il livello di potenziali perdite associate al portafoglio e intraprendere azioni appropriate in base agli obiettivi e ai rischi di investimento. Tolleranza al rischio Associato al portafoglio di investimento.

Punti chiave Quando i prezzi dei due investimenti si muovono in direzioni diverse, la correlazione è negativa.

La gestione del rischio è il processo di valutazione e mitigazione del rischio di un portafoglio.

L’utilizzo di attività non correlate per diversificare il portafoglio di investimento può ridurre la volatilità e il rischio.

L’acquisto di opzioni put è una strategia utilizzata per coprire azioni o portafogli, perché le opzioni put sono correlate negativamente agli strumenti sottostanti da cui derivano.

La correlazione negativa tra investimento e gestione del rischio di portafoglio viene utilizzata per determinare come allocare le attività.I gestori di portafoglio e gli investitori credono che cartella Se riescono a combinare un portafoglio di attività correlate negativamente, si diversificheranno.Una strategia di combinazione di asset correlati negativamente può essere appropriata, ad esempio, se il gestore del portafoglio prevede un crollo del mercato o un picco volatilità.

Durante i periodi di elevata volatilità, la strategia dei gestori di portafoglio è solitamente quella di gestire correttamente i rischi nei loro portafogli e combinare le attività per produrre portafogli a bassa volatilità. L’uso di investimenti correlati negativamente può aiutare a ridurre la volatilità complessiva del portafoglio di investimenti.

Esempio di utilizzo della correlazione negativa

Un tipo Gestore del portfolio Investire in azioni dell’industria petrolifera.Tuttavia, negli ultimi sei mesi, le scorte di petrolio sono diminuite a causa di eccesso di offerta Petrolio greggio, che ha fatto scendere il prezzo del 50%. Il gestore ritiene che i prezzi del petrolio continueranno a scendere o addirittura crolleranno a breve termine, ma vuole ancora detenere azioni per investimenti a lungo termine.

La correlazione negativa delle attività può essere utilizzata per diversificare il portafoglio di investimenti del settore petrolifero e ridurre il rischio.alcuni Dipartimento Inversamente correlati all’industria petrolifera sono l’aerospaziale, le compagnie aeree e i giochi da casinò. I gestori di portafoglio possono vendere alcuni dei loro investimenti nel settore petrolifero e acquistare azioni relative a settori correlati negativamente.

I gestori di portafoglio possono anche siepe Portafoglio di investimento per ridurre il rischio. La copertura compensa la perdita di attività esistenti nel portafoglio di investimento mediante la costituzione di una posizione, riducendo così i rischi associati all’investimento o al portafoglio di investimento. In questo senso, le correlazioni negative sono utilizzate per coprire i rischi. I gestori di portafoglio possono utilizzare attività correlate negativamente per mitigare alcuni dei rischi nell’industria petrolifera, invece di diversificare il portafoglio, che potrebbe utilizzare un potere d’acquisto eccessivo.

Ad esempio, compra Metti opzione Le azioni sono una strategia che può essere inclusa in un portafoglio di investimenti per ridurre il rischio.Poiché il valore dell’opzione put aumenta all’aumentare del prezzo Azione sottostante Autunno, la strategia delle opzioni è correlata negativamente con le azioni, l’acquisto di opzioni put ridurrà il rischio del portafoglio di investimento. Tuttavia, c’è un compromesso, perché le opzioni put richiedono l’acquisto di denaro e se il valore delle azioni aumenta, perderà valore.