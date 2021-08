Come utilizzare le opzioni per la previsione dei profitti

Il famoso fisico Niels Bohr una volta disse che “la previsione è molto difficile, soprattutto per il futuro”. Sebbene questo sia vero per molti aspetti della meccanica quantistica, Commerciante Gli investitori hanno più strumenti per aiutare a fare previsioni accurate Mercato finanziarioGeneralmente, questi strumenti sono derivato Strumenti finanziari che possono aiutare a fornire la situazione generale in futuro Sentimento del mercato——Strumenti come Opzioni.

Questo tipo di previsione è particolarmente utile per i trader attivi Stagione dei guadagni Quando il prezzo delle azioni oscilla di più.Durante questo periodo, molti trader e investitori hanno utilizzato le opzioni per effettuare scommesse call per sfruttare le loro posizioni, oppure siepe Le loro posizioni esistenti contrastano il potenziale ribasso. In questo articolo, introdurremo un semplice processo in tre fasi per un’efficace previsione dei profitti utilizzando le opzioni.

Passaggio 1: analizzare la catena di opportunità

Il primo passo nell’analisi delle opzioni per la previsione delle entrate consiste nell’identificare attività e usi insoliti Posizione aperta E dati di volume medio. L’obiettivo di questo passaggio è trovare alcune opzioni specifiche che potrebbero annunciare il futuro e creare un elenco iniziale di obiettivi per ulteriori analisi.

Trovare queste opzioni di destinazione è un processo in due fasi:

Cercando insolito: cercando chiamata o Metti opzione Il volume attuale supera Volume medio giornaliero degli scambi, Soprattutto negli ultimi mesi. Confronta open interest: per garantire che l’attuale volume di scambi superi l’open interest del giorno precedente, il che dimostra che l’attività di oggi rappresenta nuovo Posizione.

Esercizio: Baidu

Se visitiamo la pagina di analisi delle opzioni finanziarie ADR di Yahoo! Baidu (Nasdaq:Cominciare), potremmo trovare una tale catena di opzioni:



Si noti che il volume di trading delle opzioni call evidenziate a breve mese è significativamente superiore alle loro posizioni aperte, il che indica che i trader e/o gli investitori stanno accumulando opzioni. Possiamo anche guardare il volume degli scambi giornalieri e confrontarli con il volume medio degli scambi giornalieri per trarre conclusioni simili, ma le posizioni aperte sono generalmente considerate l’oggetto di osservazione più importante.

Passaggio 2: utilizzare lo straddle per determinare l’ampiezza

Il secondo passaggio nell’analisi delle opzioni per la previsione dei profitti consiste nel determinare l’entità del cambiamento previsto.Poiché la maggior parte delle opzioni apprezzerà, quando volatilità Aumento, Volatilità implicita Può dirci quando il mercato si aspetta un forte rialzo o ribasso. Fortunatamente, le combinazioni straddle sono progettate per sfruttare la volatilità implicita, quindi possiamo usarle per calcolare l’esatta grandezza.

a cavallo Rappresenta una strategia di opzioni che prevede l’acquisto della stessa opzione call e della stessa opzione put Prezzo di esercizio e data di scadenzaAcquistando opzioni straddle convenienti, i trader di opzioni si posizionano per trarre profitto dall’aumento della volatilità implicita. Pertanto, guardando il prezzo delle opzioni straddle at-the-money può dirci l’entità di questa volatilità implicita.

Pratica: Google

Se acquistiamo un Google economico (Nasdaq:Google) Opzioni di chiamata Per $ 1.200 per contratto e un’opzione put GOOG at-the-money di $ 1.670 per contratto, il costo dell’opzione at-the-money straddle sarà di $ 2.870 più eventuali commissioni pagate. Poiché l’azione sottostante di GOOG viene scambiata a 575,50 USD per azione, ciò significa che possiamo aspettarci un aumento di circa il 5% o 2.870 USD/(575,50 USD x 100).

Lo straddle di parità di GOOG sarà simile a questo:



La parità di Google balza.

Passaggio 3: decidere se la copertura o la leva finanziaria

Il terzo e ultimo passaggio dell’analisi delle opzioni per la previsione dei profitti consiste nel determinare la direzione del movimento.Anche se possiamo davvero ottenere solo il volume delle transazioni, possiamo usare Offerte e richieste I prezzi e i dati sulle transazioni fanno ipotesi abbastanza accurate.In poche parole, la transazione tocca Offerta È probabile che sia una transazione di vendita e quelle che raggiungono il prezzo richiesto potrebbero essere una transazione di acquisto.

Anche i trader e gli investitori possono visualizzare Catena di opzioni Applicabile a vari tipi di strategie di opzioni che hanno maggiori probabilità di apparire prima e dopo la stagione degli utili. Ad esempio, un numero simile di opzioni put e opzioni call con lo stesso prezzo e data di scadenza può indicare una scommessa straddle sulla volatilità, mentre la vendita di un’opzione call può indicare che gli investitori a lungo termine coprono le loro posizioni vendendo opzioni call. un indicatore ribassista.

I trader e gli investitori possono visualizzare le transazioni in tempo reale attraverso le loro piattaforme di intermediazione o utilizzare uno dei tanti siti Web che forniscono informazioni sulle transazioni in tempo reale o semplicemente utilizzare dati ritardati da siti come Investopedia o Yahoo! per trovare queste informazioni. finanza.

Linea di fondo

Sebbene l’utilizzo dei dati delle opzioni per prevedere i cambiamenti nei rendimenti possa essere sia arte che scienza, molti esperti finanziari hanno scoperto che non si tratta solo di prevedere cambiamenti nei rendimenti, ma anche M&A E altre variazioni di prezzo previste. Utilizzando questo semplice processo in tre fasi, puoi utilizzare i dati delle opzioni per fare le tue previsioni di guadagno:

Identificare e verificare le transazioni di opzioni anomale confrontando il volume di scambi della giornata con le posizioni aperte e/o il volume di scambi giornalieri. Calcolando il costo dello straddle di parità per determinare l’entità dell’aumento, questo fornisce il concetto di volatilità attesa. Scopri la direzione del trading osservando i prezzi di acquisto e vendita e analizzando l’intera catena di opzioni per trovare potenziali tipi di trading.

Quando usi questa tecnologia, scoprirai che il futuro diventa più prevedibile.