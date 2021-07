Come utilizzare l’indicatore di sterzo parabolico nel trading?

Cos’è l’indicatore di sterzo parabolico?

Questo Parabolic SAR, O stop loss e inversione parabolici, è un indicatore popolare utilizzato principalmente dai trader per determinare il futuro a breve termine quantità di moto Di un dato bene.Questo indicatore è stato sviluppato dal famoso tecnico J. Welles Wilder, Jr., e può essere facilmente applicato a Strategia di trading, Abilita uno uomo d’affari Determina dove Interrompi l’ordine Dovrebbe essere posizionato. (Il calcolo di questo indicatore è piuttosto complicato, al di là dello scopo del suo effettivo utilizzo nel trading.)

Capire il SAR parabolico

Uno degli aspetti più interessanti di questo indicatore è che presuppone che il trader sia completamente investito in una determinata posizione in qualsiasi momento.Per questo motivo, gli sviluppatori sono particolarmente interessati Sistema di trading E commercianti che vogliono guadagnare sempre sul mercato.

L’indicatore Parabolic SAR viene visualizzato graficamente su risorse Come una serie di punti al di sopra o al di sotto del prezzo (a seconda del momento dell’asset). Quando il trend di un asset è al rialzo, posiziona un piccolo punto sotto il prezzo e quando il trend è al ribasso, posiziona un punto sopra il prezzo. Come mostrato nella figura sottostante, quando la posizione del punto inverte la sua direzione e si posiziona sul lato opposto del prezzo, viene generato un segnale di trading.

Come puoi vedere dal lato destro del grafico, l’utilizzo di questo indicatore da solo di solito porta a un’entrata/uscita prematura dalle posizioni.Pertanto, molti trader sceglieranno di inserire ordini trailing stop al valore SAR, perché il superamento di questo valore indicherà inversione, Portando i trader ad anticipare le tendenze nella direzione opposta.In una tendenza continua, l’indicatore direzionale parabolico è solitamente abbastanza lontano dal prezzo da impedire ai trader di fermare le perdite in posizioni temporanee ritracciamento Si verifica in una tendenza a lungo termine, consentendo ai trader di seguire la tendenza per molto tempo e ottenere profitti considerevoli.

Indicatori di mercato e sterzo parabolico

L’indicatore di sterzo parabolico si comporta meglio in un mercato con un trend stabile. Nel mercato della gamma, l’indicatore di sterzo parabolico tende a oscillare avanti e indietro, generando così falsi segnali di trading. Consigliato da Wilder Indice direzionale medio (ADX) Indicatori di momentum per ottenere una valutazione più accurata della forza delle tendenze esistenti. I trader possono anche prendere in considerazione modelli di candele o medie mobili. Ad esempio, una rottura del prezzo al di sotto della media mobile principale può essere vista come una conferma separata del segnale di vendita fornito dal Parabolic SAR.