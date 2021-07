Come utilizzare questo filtro per trovare azioni “strong buy”

Sciocco variegato

L’ambiziosa società di servizi finanziari Square (NYSE: SQ) è diventata il campione del mercato azionario martedì e il suo prezzo delle azioni ha chiuso quasi del 6% perché ha raggiunto uno dei suoi principali obiettivi: la società ora fornisce servizi bancari. Questa coppia si è unita agli attuali Square Loans; immagino che la funzione di questo servizio non abbia premi. “Fornendo strumenti bancari di base che funzionano perfettamente con gli ecosistemi di soluzioni Square Payroll e di pagamento Square, i venditori possono ora fornire un’unica casa per l’intera attività, consentendo loro di visualizzare i pagamenti, i saldi dei conti, le spese e i finanziamenti in un unico posto Scelta ” la società ha scritto in una e-mail, sostenendo il suo nuovo ruolo di banca tradizionale.

leggi di più