Come utilizzare una strategia di acquisizione dei dividendi

La strategia di acquisizione dei dividendi è una strategia di trading azionario incentrata sul reddito Commerciante diurnoRispetto al metodo tradizionale di acquistare e detenere azioni stabili che pagano dividendi per generare un flusso di reddito stabile come centro, è una strategia di trading attiva che richiede scambi frequenti di azioni solo per un breve periodo di tempo, appena abbastanza catturare dividendo Pagamento delle scorte.Questo Azione sottostante A volte può essere tenuto solo per un giorno.

I dividendi vengono generalmente pagati annualmente o trimestralmente, ma alcuni vengono pagati mensilmente. I trader che utilizzano strategie di acquisizione dei dividendi preferiscono pagamenti di dividendi annuali maggiori perché di solito è più facile rendere redditizia la strategia con dividendi maggiori. Il calendario dei dividendi contenente le informazioni sul pagamento dei dividendi è disponibile gratuitamente su qualsiasi numero di siti Web finanziari.

Continua a leggere per saperne di più sulle strategie di cattura dei dividendi. Questo articolo introdurrà anche alcune implicazioni fiscali e altri fattori che gli investitori dovrebbero considerare prima di implementarli nelle strategie di investimento.

Punti chiave La strategia di acquisizione dei dividendi è una strategia di investimento orientata al tempo che prevede l’acquisto regolare e la successiva vendita di azioni che pagano dividendi.

L’acquisizione dei dividendi richiede specificamente che le azioni vengano acquistate prima della data ex dividendo per ricevere i dividendi e quindi vendute immediatamente dopo il pagamento del dividendo.

Lo scopo di queste due operazioni è solo ottenere dividendi, non investimenti a lungo termine.

Poiché il mercato tende ad avere un certo grado di efficienza e le azioni di solito scendono subito dopo l’ex dividendo, la fattibilità di questa strategia è messa in discussione.

Calendario dei dividendi

Il nucleo della strategia di acquisizione dei dividendi è costituito da quattro date chiave:

Data di deposito: Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo. Questa è la data in cui la società ha annunciato il dividendo. Succede prima del pagamento.

Il consiglio di amministrazione ha dichiarato un dividendo. Questa è la data in cui la società ha annunciato il dividendo. Succede prima del pagamento. Data ex dividendo (O Giornata degli ex diritti): I titoli iniziarono a essere scambiati senza dividendi. Questa è la scadenza per beneficiare dei dividendi. Questo è anche un giorno in cui i prezzi delle azioni spesso scendono in base all’importo dei dividendi dichiarati. I trader devono acquistare azioni prima di questo giorno critico.

I titoli iniziarono a essere scambiati senza dividendi. Questa è la scadenza per beneficiare dei dividendi. Questo è anche un giorno in cui i prezzi delle azioni spesso scendono in base all’importo dei dividendi dichiarati. I trader devono acquistare azioni prima di questo giorno critico. Data di registrazione: Gli azionisti registrati riceveranno dividendi, questo è ciò che registra la società azionista Ammissibile ai dividendi.

Gli azionisti registrati riceveranno dividendi, questo è ciò che registra la società azionista Ammissibile ai dividendi. giorno di paga: Questo è il giorno in cui vengono pagati i dividendi e l’azienda paga i dividendi

Enciclopedia degli investimenti / Julie Bang



Come funziona la strategia

Parte del fascino della strategia di acquisizione dei dividendi è la sua semplicità, nessuna complessità Analisi fondamentale O il grafico è richiesto.Fondamentalmente, gli investitori o i trader acquistano Condividere Vendi il titolo prima della data di stacco e vendi il titolo in qualsiasi momento alla data di stacco o dopo la data di stacco. Se il prezzo delle azioni scende dopo la dichiarazione del dividendo, gli investitori possono aspettare che il prezzo torni al suo valore originale. Gli investitori non devono detenere le azioni prima della data di pagamento per ricevere i dividendi.

In teoria, le strategie di cattura dei dividendi non dovrebbero funzionare. Se il mercato opera con una logica perfetta, l’importo del dividendo si rifletterà accuratamente nel prezzo delle azioni e fino alla data di stacco del dividendo, il prezzo delle azioni scenderà nell’importo del dividendo. Poiché il mercato non opera con una matematica così perfetta, di solito non avviene in questo modo. Nella maggior parte dei casi, i trader ricevono ancora una grande porzione di dividendi nonostante la vendita di azioni con una leggera perdita dopo la data di stacco del dividendo. Un tipico esempio è un titolo che viene scambiato a 20 $ per azione e paga un dividendo di $ 1. Il prezzo alla data di stacco del dividendo è sceso solo a $ 19,50. Ciò ha consentito al trader di ottenere un profitto netto di 0,50 $ e ha ottenuto con successo metà del dividendo di profitto. .

Una variazione della strategia di acquisizione dei dividendi utilizzata da investitori più sofisticati comporta il tentativo di ottenere più dell’intero importo del dividendo acquistando o vendendo Opzioni Questo dovrebbe beneficiare del calo del prezzo delle azioni alla data di stacco del dividendo.

Le strategie di acquisizione dei dividendi offrono continue opportunità di profitto perché almeno un’azione paga dividendi quasi ogni giorno di negoziazione.Una grande quantità di azioni può essere trasferita a una nuova su base regolare Posizione, Per catturare i dividendi in ogni fase del processo.Con tanto di iniziale Investimento di capitale, Gli investitori possono trarre vantaggio da piccoli guadagni e grandi guadagni, perché i vantaggi per un’implementazione di successo sono Composto frequentemente. Anche se di solito è meglio concentrarsi su rendimenti medi (~3%) Azioni a grande capitalizzazione L’azienda cerca di ridurre al minimo i rischi associati alle piccole imprese, pur continuando a realizzare spese sostanziali.

I trader che utilizzano questa strategia, oltre a prestare attenzione ai titoli tradizionali con i dividendi più alti, considerano anche l’ottenimento di dividendi e dividendi da titoli esteri ad alto rendimento negoziati nelle borse statunitensi. Fondo quotato in borsa Paga dividendi.

Esempio del mondo reale

Il 27 aprile 2011, le azioni della Coca-Cola Company (alto) È scambiato a $ 66,52. Il giorno dopo, 28 aprile, Consiglio di Amministrazione Annunciando un dividendo trimestrale regolare di 0,47 centesimi, il prezzo delle azioni è salito di 0,41 centesimi a 66,93 dollari.Sebbene la teoria suggerisca che gli aumenti dei prezzi saranno equivalenti all’intero importo dei dividendi, il mercato generale volatilità Svolge un ruolo importante nell’effetto prezzo delle azioni. Sei settimane dopo, il 10 giugno, il prezzo della transazione della società era di 64,94 dollari. Questo sarà il giorno in cui gli investitori che acquisiscono dividendi acquisteranno azioni KO.

Il 13 giugno è stato annunciato un dividendo e il prezzo delle azioni è salito a $ 65,12.Sarebbe un ideale Punto di uscita Per i trader che non solo hanno diritto ai dividendi ma realizzeranno anche guadagni GuadagniSfortunatamente, questa situazione non è coerente nel mercato azionario. Piuttosto, è la base della premessa generale della strategia.

Implicazioni fiscali delle strategie di cattura dei dividendi

Dividendo qualificato L’aliquota fiscale è 0%, 15% o 20%, a seconda della situazione generale dell’investitore Reddito imponibile.I dividendi raccolti mediante strategie di acquisizione a breve termine non soddisfano le condizioni di detenzione necessarie per il trattamento fiscale preferenziale e sono tassati all’aliquota ordinaria dell’imposta sul reddito dell’investitore.secondo Agenzia delle Entrate, Per poter beneficiare dell’aliquota fiscale speciale, “Devi detenere azioni per più di 60 giorni nel periodo di 121 giorni che inizia 60 giorni fa. Ex dividendo Data. “

La tassazione svolge un ruolo importante nel ridurre i potenziali benefici netti delle strategie di cattura dei dividendi.Tuttavia, è importante notare che se la strategia di cattura è in a Esercito Repubblicano Irlandese conto di transazione.

Strategia di acquisizione dei dividendi: costi aggiuntivi

costi di transazione Ridurre ulteriormente la somma dei benefici realizzati. A differenza dell’esempio della Coca-Cola sopra, il prezzo delle azioni scenderà alla data ex dividendo, ma non tutti i dividendi. Se il dividendo dichiarato è di 50 centesimi, il prezzo delle azioni può diminuire di 40 centesimi. Escluse le tasse dall’equazione, si realizzano solo 10 centesimi per azione.Quando il costo della transazione bidirezionale di acquisto e vendita di titoli raggiunge $ 25, è necessario acquistare un gran numero di azioni per compensare Commissione di intermediazionePer sfruttare appieno il potenziale della strategia, grandi Posizione necessario.

I potenziali guadagni di una strategia di pura acquisizione di dividendi sono generalmente piccoli e, se ci sono cambiamenti di mercato negativi nel mercato, le possibili perdite possono essere piuttosto grandi. Periodo di detenzioneIl calo del valore delle azioni alla data di stacco cedola superiore all’importo del dividendo può costringere gli investitori a mantenere posizioni per lungo tempo, introducendo sistemi sistemici e societariRischio specifico Inserisci la strategia. I movimenti sfavorevoli del mercato possono eliminare rapidamente qualsiasi potenziale guadagno da questo metodo di cattura dei dividendi.Per ridurre al minimo questi rischi, la strategia dovrebbe concentrarsi sulla detenzione di grandi quantità di chip blu società.

Linea di fondo

La strategia di acquisizione dei dividendi fornisce a Investimenti alternativi Il metodo per gli investitori in cerca di reddito.Sostenitore di Ipotesi di mercato efficiente Afferma che la strategia di acquisizione dei dividendi non è valida. Questo perché i prezzi delle azioni aumenteranno a causa dei dividendi previsti il ​​giorno dell’annuncio o perché la volatilità del mercato, le tasse e i costi di transazione riducono le opportunità di trovare profitti privi di rischio. D’altro canto, i gestori di portafoglio flessibili utilizzano spesso questa tecnologia in modo efficace come mezzo per ottenere rendimenti rapidi.

Se i dividendi catturano una redditività continua, le strategie di investimento basate sul computer hanno già sfruttato questa opportunità.

I trader che prendono in considerazione una strategia di acquisizione dei dividendi dovrebbero rendersi consapevoli delle commissioni di intermediazione, del trattamento fiscale e di qualsiasi altro problema che possa influire sulla redditività della strategia. Non c’è garanzia di profitto. Infatti, se un trader acquista un’azione per motivi che non hanno nulla a che fare con i dividendi e poi il prezzo dell’azione scende bruscamente, il trader potrebbe subire perdite significative.