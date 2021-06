Come vengono emesse le obbligazioni federali?

Share it

Il mercato obbligazionario globale è più grande del collettivo mercato azionario, Compreso il valore in valuta delle obbligazioni emesse e il valore in dollari delle obbligazioni negoziate giornalmente. Tuttavia, rispetto alle azioni, gli investitori sembrano sapere molto poco delle obbligazioni.Anche chiamati obbligazioni federali debito nazionale (T-Bonds) Negli Stati Uniti non è senza oscurità. Tuttavia, costituiscono una parte importante dell’intero mercato obbligazionario. Le obbligazioni del Tesoro sono considerate l’investimento a reddito fisso più sicuro, un punto di riferimento per misurare i rischi di altre obbligazioni.

Punti chiave La banca centrale coordina il processo di emissione dei titoli federali.

Ci deve essere un documento legale che delinei le condizioni alle quali le obbligazioni possono essere emesse.

I titoli di stato statunitensi vengono solitamente venduti alle aste.

Gli investitori possono acquistare ETF sui titoli di stato con la stessa facilità delle azioni senza dover comprendere il processo di emissione delle obbligazioni.

Perché emettere obbligazioni federali?

Questo Banca centrale Coordinamento delle procedure di emissione dei titoli federali. In previsione dell’emissione di nuovi titoli federali, la banca centrale condurrà prima un’indagine informale.Queste discussioni informali riguardano gli investimenti Rivenditore, banche e altri operatori di mercato con esperienza nelle dimensioni e nel tipo di emissione obbligazionaria in esame.

Prima di decidere sui dettagli della nuova emissione obbligazionaria, è necessario rispondere ad alcune importanti domande.Il governo federale a volte emette obbligazioni per scopi specifici, come ad esempio legame di guerraA partire dal 2019, la maggior parte delle obbligazioni del governo federale degli Stati Uniti sono obbligazioni di obbligo generale.

Come è nato il nuovo legame

Altre questioni preliminari riguardano parametri legali relativi a potenziali problemi, come definiti dalla legislazione federale. Ci deve essere un documento legale che delinei le condizioni alle quali le obbligazioni possono essere emesse. I funzionari di governo devono anche decidere come vendere le obbligazioni.Il governo federale spesso detiene obbligazioni asta E ha invitato un certo numero di sottoscrittori a partecipare e partecipare alla procedura di gara.

Come quotare nuove obbligazioni

Il primo passo nella fase di marketing consiste nel preparare una dichiarazione ufficiale preliminare o un documento informativo da consegnare ai potenziali acquirenti. Gli emittenti di obbligazioni di solito utilizzano i servizi di società di consulenza obbligazionaria professionale per lavorare con avvocati regolari per affrontare questioni legali di finanziamento.

Uno dei requisiti legali più importanti per l’emissione di obbligazioni federali è che un incontro pubblico deve essere tenuto dopo un ragionevole periodo di commercializzazione. Durante questo periodo di marketing, che di solito dura circa una settimana, i potenziali acquirenti esamineranno e valuteranno a fondo i documenti di divulgazione.

Quando il governo tiene un’asta di obbligazioni, ogni gruppo presenta il suo acquisto offerta Il giorno dell’assemblea pubblica. L’asta proseguirà fino all’assegnazione di tutte le obbligazioni.

Investitori al dettaglio che acquistano obbligazioni federali Mercato secondario Non all’asta.

Come acquistare e pagare nuove obbligazioni

Nella fase finale del processo di emissione di obbligazioni federali, i sottoscrittori bonifici prezzo Per le obbligazioni Agente di pagamentoQuindi, l’agente di pagamento paga la commissione di emissione sotto la direzione dell’emittente. Gli agenti di pagamento svolgono un importante ruolo pratico nell’emissione di obbligazioni. L’agente allocherà i fondi in modo appropriato in base allo scopo previsto dell’emissione delle obbligazioni. Dopo l’emissione dell’obbligazione, il consulente legale dell’obbligazione ha distribuito a ciascun partecipante una serie completa di documenti di regolamento.

Questo ci consente di iniziare a preparare i documenti di consegna, che è la fase finale del processo di emissione dei titoli federali. Come ci si potrebbe aspettare, questi documenti sono di natura altamente tecnica e sono stati preparati all’interno di un quadro giuridico specifico. Non c’è bisogno di approfondire il suo contenuto, basta dire che il documento di transazione ribadisce i termini della proposta di acquisto approvata. Inoltre, tali documenti stabiliscono anche le procedure per il pagamento e la distribuzione delle obbligazioni.

Linea di fondo

Perché preoccuparsi del processo di emissione dei titoli federali?Questo è importante perché le emissioni di obbligazioni federali sono spesso L’investimento a reddito fisso più sicuro utilizzabile. Dopotutto, sono supportati dal potere fiscale del governo federale. La particolarità di ciascuna emissione obbligazionaria dovrebbe comunque essere attentamente analizzata.

La partecipazione agli acquisti di obbligazioni al dettaglio non richiede una conoscenza enciclopedica del processo di emissione delle obbligazioni federali.Gli investitori possono acquistare ETF su titoli di stato È facile come le azioni che non comprendono il processo di emissione delle obbligazioni. Tuttavia, è utile avere una certa comprensione del mercato obbligazionario.

Il governo federale ha l’obbligo nei confronti degli acquirenti di garantire che queste obbligazioni siano liquide, negoziabili e sufficientemente grandi da garantire un mercato negoziabile. In definitiva, tutti questi fattori si combinano per aumentare la commerciabilità di una particolare emissione obbligazionaria e renderla più attraente per i potenziali acquirenti.