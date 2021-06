Come vengono tassate le obbligazioni comunali?

chiave Tasso di rendimento richiesto Rapporto di cedola Flusso di cassa alla fine dell’anno 1 (cedole) Flusso di cassa a fine anno 2 (cedola + imposta capitale) Valore attuale netto berretto. Imposta sugli utili (15%) 4% 2% 2 USD 101,34 USD 95,62 USD Imposta ordinaria sul reddito (37%) 4% 2% 2 USD 100,38 USD (tasse = 100 USD-95,62 USD x 0,37) 94,73 USD

Se si considera solo l’imposta sulle plusvalenze, gli investitori potrebbero dover pagare $ 95,62, ma il valore effettivo è molto più basso: solo $ 94,73.Al momento dell’acquisto, l’acquirente deve confermare se l’obbligazione è soggetta a restrizioni minime, perché Dichiarazione al netto delle imposte Potrebbe essere molto più basso del previsto.

Obbligazioni comunali e tasse federali

Il governo federale non impone tasse sulla maggior parte delle attività di stati e comuni e quindi concede lo status di esenzione fiscale alla maggior parte delle obbligazioni municipali.Tuttavia, alcune attività non rientrano in questa tassa EsonerareAd esempio, i pagamenti delle cedole sulle obbligazioni comunali vendute per finanziare queste attività sono tassate dal governo federale.Un esempio comune sono le obbligazioni emesse per finanziare i governi statali. Piano pensionistico obbligo. Quando questo tipo di obbligazione viene venduta, dovrebbe essere facile per il broker che vende l’obbligazione sapere se è tassabile.

Nel determinare l’importo delle prestazioni di sicurezza sociale imponibili, l’IRS include il reddito delle obbligazioni comunali nel reddito lordo rettificato (MAGI).alcunialcuni

Un altro esempio più angosciante di tasse comunali imponibili sono quelle che lo fanno Duty free, E poi tassabile quando l’IRS determina che i proventi sono utilizzati per scopi che non sono esenti da tasse.Questa situazione è molto rara, ma una volta che si verifica, renderà molti investitori molto insoddisfatti; i loro pagamenti di cedole sono tassati come reddito ordinario e se scelgono di vendere obbligazioni, il prezzo che ricevono sarà inferiore perché gli acquirenti hanno bisogno di un tasso di rendimento più elevato Obbligazioni tassabili.

In generale, i comuni tassabili sono ancora esenti dallo stato e Imposta localePertanto, gli investitori negli stati ad alto reddito potrebbero scoprire di ricevere rendimenti al netto delle imposte migliori rispetto ad altri investimenti a reddito fisso (come le società) che sono completamente tassati a tutti i livelli. Legame o Certificato di deposito.

Imposta minima alternativa

Sebbene questa situazione sia relativamente rara, se i titolari sono soggetti a determinate obbligazioni municipali, devono essere tassati a livello federale. Imposta minima alternativa (AMT).Se non sei sicuro che un determinato comune sia soggetto all’AMT, consulta broker Prima di acquistare.

Ad esempio, le obbligazioni utilizzate per specifici miglioramenti comunali non sono soggette a sostegno creditizio da parte dello stato o del comune, ma il sostegno creditizio fornito da società (come le compagnie aeree che supportano obbligazioni per miglioramenti aeroportuali) sarà soggetto all’AMT.

Obbligazione comunale zero coupon

I titoli comunali zero coupon si acquistano a prezzo scontato perché non pagano interessi o cedole e quindi non devono essere tassati. In effetti, la maggior parte di loro non lo sono. Finché investi in obbligazioni comunali locali, le tasse non saranno un problema. Anche se il tasso di interesse è più basso, questo ha un grande vantaggio rispetto alle obbligazioni tassabili.Per determinare se le obbligazioni esenti da tasse sono migliori delle obbligazioni tassabili, basta applicare Reddito equivalente fiscale (TEY) formula.

Un’altra nota importante qui è che potresti ricevere plusvalenze o Perdere Se vendi l’obbligazione prima che scada. Se vendi a un prezzo superiore al prezzo di emissione rettificato, riceverai una plusvalenza. Se vendi al di sotto del prezzo di emissione rettificato, subirai una perdita di capitale, che può essere utilizzata per ridurre il tuo carico fiscale complessivo.

Il vantaggio più grande e più ovvio delle obbligazioni zero coupon è che si acquistano obbligazioni a un prezzo sostanzialmente scontato rispetto al loro valore nominale.Questo è anche chiamato Sconto originale O OID. Ad esempio, puoi acquistare un’obbligazione da $ 1.000 per $ 500. Tuttavia, la maggior parte delle obbligazioni municipali a cedola zero viene venduta a un taglio di $ 5.000. Ad ogni modo, stai acquistando con un grande sconto. A sua volta, questo ti consente di acquistare più obbligazioni se lo desideri. Più lunga è la scadenza dell’obbligazione, maggiore sarà lo sconto che riceverai.

Naturalmente, devi insistere sulla tua contrattazione per vedere il massimo beneficio. Questo significa semplicemente che devi rimanere paziente fino a quando la relazione non matura. In questo modo, vedrai rendimenti considerevoli per la stessa esenzione fiscale.Se sei il tipo di persona a cui non piace indovinare o preoccuparsi della situazione finanziaria, allora vale la pena considerare un’obbligazione municipale zero coupon perché riceverai un pagamento alla scadenza basato su Principale Investimento più interessi maturati (composti ogni sei mesi) dare la precedenza.

La maggior parte delle obbligazioni municipali a cedola zero ha un periodo di scadenza da 8 a 20 anni.Se sei un evitare il rischio Investitore e stai pensando di andare in pensione, si consiglia vivamente di discutere le obbligazioni comunali a cedola zero con i tuoi colleghi consulente finanziario.

3,9 trilioni di dollari USA La dimensione del mercato municipale statunitense.alcunialcuni

I titoli comunali sono uno degli investimenti più sicuri che troverai Tasso predefinito Secondo uno studio annuale della Moody’s Credit Agency, il tasso di crescita tra il 1970 e il 2019 è stato dello 0,08%. In effetti, la maggior parte delle obbligazioni municipali zero coupon ha un rating A o superiore dalle agenzie di rating, ma è comunque importante verificare la qualità dell’emittente. Se non sei sicuro o ti chiedi se hai preso la decisione giusta, puoi alleviare lo stress acquistando un’assicurazione per le obbligazioni.

Domande frequenti sulla tassa municipale sui titoli di Stato

Quali sono le caratteristiche salienti della tassazione delle obbligazioni comunali?

Le obbligazioni comunali sono esenti dall’imposta federale E di solito esenti dalle tasse statali. Se l’obbligazione acquistata proviene da uno stato diverso da quello in cui vive l’acquirente, il paese di origine può tassare il reddito da interessi dell’obbligazione.

Oppure, se gli obbligazionisti vendono le obbligazioni e ottengono un rendimento, devono pagare l’imposta sulle plusvalenze. Inoltre, quando le obbligazioni vengono acquistate a un prezzo scontato sul mercato secondario, può essere applicata l’imposta sulle plusvalenze al momento del rimborso delle obbligazioni.

Cosa succede ai prezzi comunali quando le tasse aumentano?

Poiché le obbligazioni municipali sono generalmente esenti da tasse, possono diventare un investimento interessante quando le tasse aumentano.alcuniLa domanda di municipi è aumentata, quindi anche i loro prezzi sono aumentati.

Come vengono tassate le obbligazioni statali comunali?

Le obbligazioni municipali emesse dagli stati sono esenti dall’imposta federale e di solito sono esenti dalle imposte nello stato che emette le obbligazioni. Se l’emittente dell’obbligazione non è nel luogo di residenza dell’acquirente, il comune di solito non deve pagare le tasse statali.

Tuttavia, in Oklahoma, Illinois, Iowa e Wisconsin, il reddito da interessi dei residenti è tassabilealcuniNegli stati senza imposta sul reddito, gli acquirenti possono acquistare obbligazioni municipali da qualsiasi stato senza pagare le tasse statali.

Le obbligazioni comunali compariranno sul modulo fiscale 1099?

Il modulo 1099-INT riporta gli interessi sui titoli comunali. Sebbene sia stato segnalato, le tasse federali non sono ancora state pagate.alcunialcuni

Gli ETF obbligazionari municipali sono esenti da tasse?

ETF obbligazionario municipale Se detengono solo obbligazioni esenti da tasse, di solito non devono pagare le tasse federali e statali. Tuttavia, se l’ETF sulle obbligazioni municipali ha una combinazione di interessi esenti da imposte e interessi imponibili, potrebbe essere richiesto di pagare le tasse a livello federale e statale.

Come acquistare obbligazioni comunali esentasse?

Le obbligazioni municipali possono essere acquistate da intermediari o banche che trattano titoli comunali, consulenti di investimento, tramite conti autogestiti o fondi comuni di investimento municipali o fondi negoziati in borsa (ETF).alcunialcuni

Linea di fondo

Sebbene le obbligazioni municipali tradizionali e zero coupon siano un investimento interessante per molte persone a causa del risparmio fiscale, è necessario comprenderne il potenziale Passività fiscali Prima di acquistare. Senza un’adeguata due diligence, potresti essere sorpreso da fatture fiscali impreviste.alcunialcuni