Beni immateriali Di solito beni non fisici che vengono utilizzati per lungo tempo. I beni immateriali sono generalmente beni intellettuali.adeguata Valutazione Il trattamento contabile delle attività immateriali è spesso problematico, in gran parte dovuto al trattamento delle attività immateriali. La difficoltà di attribuire valore deriva dall’incertezza dei loro guadagni futuri. Inoltre, la vita utile delle attività immateriali può essere identificabile o non identificabile.La maggior parte delle attività immateriali sono attività a lungo termine, il che significa che hanno Vita utile Più di un anno.

Esempi di attività immateriali proprietà intellettuale includere:

Le risorse immateriali possono includere anche nomi di dominio Internet, contratti di servizio, software per computer, progetti, manoscritti, Joint venture, cartelle cliniche e permessi. Equità di marca È un bene immateriale, perché il valore di un marchio è determinato dalla percezione dei clienti dell’azienda, non un bene materiale.

In breve, i beni immateriali aumentano il possibile valore futuro dell’azienda e possono essere più preziosi dei beni materiali.

Come vengono visualizzati i beni immateriali in bilancio

Le attività immateriali saranno iscritte nel bilancio della società solo al momento dell’acquisizione di attività e beni con valore identificabile e vita utile che possono essere ammortizzati.I principi contabili sono delineati in Principi contabili generalmente accettati (GAAP).

Esempio di bilancio:

Mela. (Mela) 200

Quello che segue è un bilancio parziale del rapporto 10K 2017 di Apple.

Nel 2017, le attività immateriali di Apple sono state di circa $ 2,2 miliardi (evidenziate in blu).

Beni immateriali Non quotato nell’attivo circolante (Rosa) mostra la sua vita utile a lungo termine.

Le attività immateriali sviluppate internamente non sono apparse Proprio come nel bilancio della società.Sebbene beni immateriali come Apple marchio Di grande valore di visibilità, non figurava nel bilancio della società.Il motivo per cui non compare in bilancio è perché il logo è stato sviluppato internamente e non esiste un prezzo disponibile per la distribuzione Valore di mercato, Questo sarebbe il caso se il logo facesse parte dell’acquisizione di un’altra società.

Quando le attività immateriali hanno un valore identificabile e una vita utile, Appaiono nel bilancio della società Attività a lungo termine Valutazione basata sul loro prezzo di acquisto e Piano di ammortamento.

Ad esempio, se un’azienda spende $ 10.000 per acquistare il diritto di utilizzare l’elenco clienti di un’altra azienda entro 10 anni, i $ 1.000 dell’azienda prezzo La spesa verrà effettuata ogni anno e il valore della licenza dell’elenco clienti sarà indicato come $ 7.000 nel bilancio del terzo anno.

Le attività immateriali a vita utile infinita, come l’avviamento, non sono ammortizzate e quindi non figurano nel bilancio della società.