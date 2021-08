Come viene calcolato il valore dell’indice S&P 500?

Lo Standard & Poor’s 500 Index è un indice di mercato statunitense che funge da barometro delle tendenze statunitensi Mercato ugualeL’indice comprende 500 aziende leader e copre circa l’80% della capitalizzazione di mercato disponibile. Il valore dell’indice S&P 500 cambia costantemente durante il giorno di negoziazione in base alla sua composizione sottostante.

Decostruzione dell’indice S&P 500

Poiché l’indice include più classi di azioni di alcune società costituenti, ad esempio Alphabet’s A (GOOGL) e C (GOOG), in effetti, ci sono 505 azioni nell’indice.

Il valore dell’indice S&P 500 è determinato da a Galleggiante libero Metodo di ponderazione del valore di mercato. Il primo passo del metodo consiste nel calcolare il valore di mercato del flottante di ciascun componente dell’indice. Questo calcolo prende il numero di azioni in circolazione di ciascuna società e moltiplica tale numero per il prezzo corrente delle azioni della società o il valore di mercato. Poiché l’indice S&P 500 è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato del flottante, la capitalizzazione di mercato include solo le azioni attive sul mercato. Pertanto, non sono incluse le azioni figurative assegnate ai dirigenti e agli altri stakeholder per l’esercizio dei loro diritti.

Calcola il peso di mercato

Ad esempio, Apple ha riportato 16,97 milioni di azioni ordinarie nel suo rapporto finanziario del terzo trimestre 2021 e il suo prezzo di mercato attuale è di $ 147 per azione. Questo prezzo di mercato porta il valore di mercato del flottante dell’azienda a 2,4 trilioni di dollari. Prossimo, Valore di mercato La somma di tutti i titoli costitutivi è la capitalizzazione di mercato totale dell’indice S&P 500. Questo valore viene utilizzato come numeratore nel calcolo dell’indice.

Il calcolo del peso di un singolo mercato può mostrare come il titolo sottostante influenza l’indice. I pesi di mercato individuali sono calcolati dividendo il valore di mercato del flottante delle società nell’indice per il valore di mercato totale dell’indice. Il 30 giugno 2021, il valore di mercato totale dell’indice Standard & Poor’s 500 era di circa 36,3 trilioni di dollari USA. Ciò significa che Apple rappresenta circa il 6,6% del peso di mercato dell’indice. In generale, maggiore è il peso di mercato di un’azienda, maggiore è l’impatto di una variazione dell’1% del prezzo del titolo sull’indice.

Metodologia del valore di mercato in libera circolazione

Standard & Poor’s ha dettagliato i suoi calcoli matematici Metodo del valore di mercato del flottante Fornire trasparenza per il suo valore riportato.

begin{allineato} &text{Livello indice} = frac {sum_{i = 1}^n P_i times Q_i }{ text{Divisore}} &textbf{dove:} &P_i = text{price} &Q_i = text{quota flottante libera} end{align}







Livello dell’indice=divisoreΣUna generazione=1nfosforoUna generazioneXChiediUna generazioneIn cui si:fosforoUna generazione=PrezzoChiediUna generazione=galleggiante libero

begin{allineato} &text{Livello indice} = frac {sum_{i = 1}^n P_i times IWF_i times text{Shares} }{ text{Divisore}} &textbf{ Tra questi:} &P_i = text{prezzo} &IWF_i = text{percentuale di peso uguale} end{allineamento}







Livello dell’indice=divisoreΣUna generazione=1nfosforoUna generazioneXUna generazionelarghezzaFUna generazioneXCondividereIn cui si:fosforoUna generazione=PrezzoUna generazionelarghezzaFUna generazione=Pari percentuale di peso

Indici ponderati come S&P 500 e S&P 500 utilizzano divisori di indice per ridurre l’indice a un livello più facile da gestire e segnalare. Il divisore è un valore proprietario che può variare con frazionamenti azionari, dividendi speciali, spin-off e altre variabili che possono influenzare il valore dell’indice.