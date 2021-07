Come viene determinato il prezzo delle azioni della società?

In generale, il mercato azionario è composto da domanda e offerta, Proprio come qualsiasi mercato. Quando le azioni vengono vendute, acquirenti e venditori scambiano denaro con la proprietà delle azioni. Il prezzo di acquisto del titolo diventa il nuovo prezzo di mercato. Quando viene venduta la seconda azione, questo prezzo diventa l’ultimo prezzo di mercato e così via.

Maggiore è la domanda di azioni, più spingerà i prezzi e viceversa. Maggiore è l’offerta di un titolo, minore è la sua spinta sul prezzo e viceversa.Quindi, in teoria, un titolo Offerta pubblica iniziale Il prezzo della (IPO) è uguale al valore dei suoi futuri pagamenti di dividendi attesi e il prezzo delle azioni fluttua in base alla domanda e all’offerta. Molte forze di mercato influenzano il rapporto tra domanda e offerta, che a sua volta influisce sul prezzo delle azioni di un’azienda.

Valore della società e prezzo delle azioni della società

È facile capire la legge della domanda e dell’offerta; può essere difficile capire la domanda. Le variazioni del prezzo di un’azione indicano il valore di un’azienda in cui credono gli investitori, ma come determinano il suo valore? Un fattore sono ovviamente i suoi guadagni attuali: quanto profitto realizza. Ma gli investitori tendono ad andare oltre i numeri. In altre parole, il prezzo di un’azione non solo riflette il valore attuale di un’azienda, ma riflette anche le prospettive di un’azienda e le aspettative degli investitori per la sua crescita futura.

Prezzo delle azioni della società di previsione

Esistono tecniche e formule quantitative che possono essere utilizzate per prevedere il prezzo delle azioni di una società.È chiamato Modello di sconto sui dividendi (DDM), si basano sul concetto che il prezzo corrente di un’azione è uguale alla somma di tutti i suoi futures dividendo Quando si paga Sconto Torna al loro valore attuale. Determinando la quota della società in base alla somma dei dividendi futuri attesi, il modello di sconto sui dividendi utilizza la seguente teoria: Valore temporale del denaro (TV).

Modello di crescita Gordon Gordon

Esistono diversi tipi di modelli di sconto sui dividendi.A causa della sua immediatezza, il più popolare è Modello di crescita Gordon GordonSviluppato dall’economista americano Myron Gordon negli anni ’60, l’equazione del modello di crescita di Gordon è espressa come segue:

Valore attuale delle azioni = (dividendo per azione) / (tasso di sconto- tasso di crescita)

begin{allineato} &P = dfrac{D_1}{rg} &textbf{dove:} &P = text{piccolo prezzo corrente delle azioni} &g = text{small perpetuity } & text{small dividend atteso} &r = text{small il costo costante del capitale sociale} &text{small company (o tasso di rendimento)} &D_1 = text{ small next Valore dei dividendi annuali} end{aligned}







fosforo=r–GD1dov’è:fosforo=Prezzo attuale delle azioniG=Tasso di crescita sostenibile Dividendo attesor=Costo costante del capitale azionario Società (o tasso di rendimento)D1=Il valore dei dividendi il prossimo anno

Perché le aziende si preoccupano dei prezzi delle loro azioni?

Esempio di valutazione del prezzo delle azioni

Ad esempio, supponiamo che il prezzo di negoziazione delle azioni Alphabet Inc. sia $ 100 per azione. Questa società richiede un tasso di rendimento minimo del 5% (r) e attualmente paga un dividendo di $ 2 per azione (D 1 ), che dovrebbe aumentare annualmente del 3% (g).

Il valore intrinseco (p) del titolo è calcolato come: $ 2 / (0,05-0,03) = $ 100.

Secondo il modello di crescita di Gordon, il valore intrinseco delle azioni è corretto. Se scambiano a $ 125 per azione, saranno sopravvalutati del 25%; se scambiano a $ 90, saranno sottovalutati di $ 10 (e sono investitori di valore che cercano tali azioni) Opportunità di acquisto).

Linea di fondo

L’equazione del modello di crescita di Gordon sopra pone il valore attuale dello stock simile a Sostenibile, Si riferisce a un flusso costante dello stesso flusso di cassa a tempo indeterminato, senza una data di fine. Naturalmente, nella vita reale, l’azienda potrebbe non mantenere lo stesso tasso di crescita anno dopo anno e i suoi dividendi azionari potrebbero non crescere a un tasso costante.

Inoltre, sebbene i prezzi delle azioni siano concettualmente determinati dai dividendi futuri attesi, molte società non distribuiscono dividendi.