Commento: cosa può imparare il mondo dalla Cina, il più grande mercato di veicoli elettrici

Ma questi sussidi ora si stanno esaurendo. Comprendere le preferenze dei conducenti cinesi per i veicoli elettrici può dirci cosa c’è dietro la crescita del più grande mercato interno del mondo e se è probabile che continui o ristagni.

Questo è importante non solo per la Cina, ma anche per il resto del mondo. Dal 2006, la Cina è il più grande produttore di emissioni al mondo e i veicoli con motore a combustione interna sono una delle maggiori fonti mondiali di emissioni di carbonio.

In uno studio recente, abbiamo scoperto che la maggior parte delle vendite di auto elettriche avviene nelle grandi città cinesi con una popolazione di oltre 5 milioni di abitanti, come Shanghai e Pechino, principalmente a causa di incentivi politici più forti lì. Ma i consumatori nelle piccole città – ogni città ha meno di un milione di residenti – sono più desiderosi di guidare auto elettriche.

In queste piccole città, i conducenti hanno spesso tempi di percorrenza più brevi, quindi il loro tempo e il costo della vita sono meno sotto pressione. Le persone sono spesso più preoccupate per le condizioni di lavoro dei veicoli e per i benefici ambientali dei veicoli elettrici.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che se i veicoli elettrici sono l’opzione più costosa, questi consumatori hanno meno probabilità di acquistare veicoli elettrici. Questo potrebbe spiegare perché le mini auto elettriche di Hongguang, con un’autonomia limitata e prezzi relativamente economici, siano nate nella città di Liuzhou, nella provincia di Guangxi, una piccola città nel sud-ovest della Cina.

Le città più grandi in Cina spesso organizzano lotterie per le targhe, limitando il numero di veicoli a benzina che possono essere autorizzati ogni anno. Il tasso di vincita alla lotteria è inferiore all’1% e Pechino è di circa lo 0,0039%, quindi i conducenti qui non hanno altra scelta che passare ai veicoli elettrici.

I nostri risultati suggeriscono che l’attenzione del governo cinese per convincere le persone a guidare veicoli elettrici nelle grandi città potrebbe essere sbagliata. Le città più piccole della Cina hanno mostrato il desiderio di un trasporto economico ed elettrificato che possa essere soddisfatto lì e in tutto il mondo, specialmente nelle città emergenti e nei paesi in via di sviluppo.

