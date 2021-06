Compagnia assicurativa afferma che il Canale di Suez controllava la velocità della nave prima di bloccare il corso d’acqua Reuters

Il presidente della SCA Osama Rabie ha dichiarato a Reuters la scorsa settimana che Ever Given si muoveva a 25 chilometri (15,5 miglia) all’ora invece dei corretti 8-9 chilometri all’ora, i suoi timoni non erano allineati e avrebbe potuto scegliere di non entrare nel canale.

Gli armatori e le compagnie assicurative di Ever Given si sono opposti alle richieste di fermo e risarcimento della nave, i loro avvocati hanno dichiarato che la colpa era della SCA e ha permesso alla nave di entrare nel corso d’acqua senza fornire un rimorchiatore adatto.

Sebbene il British Club abbia dichiarato che l’armatore e la compagnia assicurativa di Ever Given “riconosce pienamente che SCA ha diritto al risarcimento per le sue pretese legali derivanti dall’incidente”, ha aggiunto di essere preoccupato per le accuse fatte dalla nave e dal suo capitano. .

Ever Give è una delle più grandi navi portacontainer del mondo, è ancora nel canale e le due parti stanno ancora negoziando un risarcimento. Il 23 marzo è stato bloccato a causa del forte vento, interrompendo il traffico a doppio senso per diversi giorni e interrompendo il commercio globale.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.