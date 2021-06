Compagnie aeree dell’Unione Europea, aeroporti avvertono che l’introduzione di certificati digitali COVID può creare confusione Reuters

La lettera affermava che le ispezioni possono essere effettuate solo nel paese di partenza, non all’arrivo.I governi di vari paesi dovrebbero gestire i dati sanitari e fornire attrezzature per controllare i codici QR.

La lettera affermava che l’unico modo per evitare un gran numero di code e ritardi durante il periodo di punta estiva è implementare un sistema per elaborare a distanza i certificati di vaccinazione e le schede di localizzazione dei passeggeri prima dell’arrivo dei passeggeri in aeroporto.

Sono destinati ad essere utilizzati per viaggiare in tutta l’Unione Europea dal 1 luglio, ma richiedono ulteriori controlli e l’attrezzatura corretta per leggere il codice.

Il sistema di certificati di viaggio digitali COVID-19 dell’UE entrerà in vigore giovedì, ma il gruppo aeroportuale ACI e le agenzie di rappresentanza delle compagnie aeree A4E, IATA ed ERA hanno avvertito in una lettera ai leader dell’UE che “l’approccio preoccupante è complicato” continentale.

Dublino (Reuters)-Il gruppo che rappresenta la più grande compagnia aerea e aeroporto d’Europa avverte che, a meno che i paesi non coordinino meglio l’implementazione dei certificati digitali COVID-19 dell’UE e assicurino che i passeggeri siano gestiti prima dell’arrivo in aeroporto, ci sarà confusione e ore fare la fila.

© Reuters. Immagine del file: le persone aspettano in fila all’aeroporto di Faro durante la pandemia di Coronavirus (COVID-19) il 6 giugno 2021 a Faro, in Portogallo. REUTERS/Pedro Nunes/File Photo

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidamento a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.