Componenti della gestione del capitale circolante

Che cos’è la gestione del capitale circolante?

Una gestione efficace del capitale circolante può garantire la redditività e la situazione finanziaria complessiva dell’azienda. Il capitale circolante è il denaro che un’azienda utilizza per operare e gestire la propria organizzazione.Efficace Gestione del capitale circolante Garantire che l’azienda mantenga sempre un flusso di cassa sufficiente per coprire i costi operativi a breve termine e il debito a breve termine.

Gli elementi del capitale circolante valutati da investitori e analisti per valutare l’azienda determinano il flusso di cassa dell’azienda. Questi elementi sono l’afflusso di capitale, l’uscita di capitale e la gestione delle scorte.

Decostruzione della gestione del capitale circolante

Una gestione efficace del capitale circolante richiede il coordinamento di più attività, come la gestione degli investimenti a breve termine, la fornitura di credito ai clienti e la riscossione di tale credito, la gestione dell’inventario e la gestione dei debiti. Una gestione efficace del capitale circolante richiede anche previsioni di cassa affidabili e dati accurati sulle transazioni e sui saldi bancari.

Se una società non ha abbastanza liquidità per pagare le spese correnti, potrebbe dover presentare istanza di fallimento, vendere beni per riorganizzazione, riorganizzazione o liquidazione. Viceversa, se l’azienda investe eccessivamente in liquidità e attività correnti, può trattarsi di un uso improprio delle risorse aziendali.

Punti chiave La gestione del capitale circolante è essenziale per garantire che l’azienda mantenga un flusso di cassa sufficiente per far fronte ai costi e agli obblighi operativi a breve termine.

Queste sono le tre componenti principali relative alla gestione del capitale circolante:

1. Contabilità clienti

I crediti commerciali sono i ricavi delle vendite scaduti dovuti da clienti e debitori alla società. La società deve recuperare i propri crediti in modo tempestivo in modo che i fondi possano essere utilizzati per rimborsare i propri debiti e costi operativi. I crediti sono indicati come attività nel bilancio della società, ma non diventeranno attività fino a quando non saranno riscossi. Il numero di giorni di vendita aperti è un indicatore utilizzato dagli analisti per valutare la gestione dei crediti da parte dell’azienda. Questo indicatore mostra il numero medio di giorni necessari all’azienda per raccogliere i ricavi delle vendite.

2. Contabilità fornitori

I debiti sono l’importo che l’azienda deve pagare in un breve periodo di tempo ed è una parte fondamentale del lavoro capitale gestione. L’azienda si sforza di bilanciare pagamenti e crediti per mantenere il flusso di cassa massimo. La società può ritardare il pagamento quando ragionevolmente possibile al fine di mantenere un rating creditizio positivo mantenendo un buon rapporto con fornitori e creditori. Idealmente, il tempo medio impiegato da un’azienda per riscuotere i crediti è significativamente più breve del tempo medio per saldare i debiti.

3. Inventario

L’inventario è la risorsa principale dell’azienda, che può essere convertita in ricavi di vendita. La velocità con cui un’azienda vende e rifornisce il proprio inventario è una misura del suo successo. Gli investitori vedono anche il turnover delle scorte come un indicatore della forza delle vendite e dell’efficienza di acquisto e produzione dell’azienda. Inventario basso significa che l’azienda è in pericolo di perdere vendite, ma livelli eccessivi di inventario possono essere un segno di spreco di capitale circolante.

Breve descrizione della gestione del capitale circolante

La gestione del capitale circolante rappresenta la relazione tra le attività a breve termine di un’azienda e le sue passività a breve termine.L’obiettivo della gestione del capitale circolante è garantire che l’azienda possa permettersi le sue spese operative quotidiane investendo nel risorse Nel modo più efficiente. Una società ben gestita gestisce il proprio debito a breve termine e le spese operative correnti e future gestendo il capitale circolante.Le componenti del capitale circolante sono inventario, crediti, debiti e contanti.