Comprare una casa vicino all’aeroporto?Considera questi fattori

È opportuno acquistare una casa vicino all’aeroporto?Supponi che il tuo immobiliare L’agente ti mostra una proprietà che è quasi perfetta sotto tutti gli altri aspetti. Tutti questi vantaggi superano un punto negativo? È davvero negativo?

Cose da considerare quando si acquista una casa vicino all’aeroporto

Certo, qualsiasi acquisto di casa è inevitabile Pieno di domandePer aiutarti a prendere la decisione giusta, dopotutto potresti rimanere in quella casa per un po’, ci sono diversi fattori da considerare prima di firmare sulla linea tratteggiata.

inquinamento acustico

Non c’è dubbio che il rumore sia la principale preoccupazione per molte persone quando acquistano proprietà vicino all’aeroporto, ma in realtà non è sempre un problema. Partizione Alcune normative vicino agli aeroporti consentono attività commerciali, industriali e al dettaglio, limitando al contempo edifici residenziali, scuole e asili nido. Quando le aree residenziali si trovano infatti all’interno della traiettoria di volo di un aeroporto, il rumore è sicuramente un problema, ma il fastidioso grado di rumore dipende dall’attività dell’aeroporto e persino dal tipo di aeromobile utilizzato.

Ad esempio, l’intera flotta dell’aeroporto di Dallas Fort Worth (DFW) soddisfa i requisiti di silenziamento della Federal Aviation Administration (FAA) e American Airlines ha eliminato gradualmente gli aerei della serie MD80 più rumorosi e li ha sostituiti con aerei Boeing 737 più silenziosi. . Il sito web dell’aeroporto DFW afferma:

Negli ultimi 30 anni sono stati compiuti enormi progressi nella riduzione del rumore alla fonte. Grazie agli sforzi della NASA, della FAA e dei produttori di aeromobili e motori, la tecnologia per ridurre il rumore degli aerei ha continuato a evolversi nel tempo.



Con il progresso della tecnologia, l’inquinamento acustico potrebbe diventare un problema per le persone che vivono vicino agli aeroporti.

Per vedere se il rumore è un fattore in una particolare comunità, controlla il rumore aeroportuale della FAA e le informazioni sull’uso del suolo pagina, dove puoi cercare per stato e aeroporto per visualizzare le relative mappe acustiche. Si prega di notare che alcuni collegamenti sono interrotti; in tal caso, cercare “XYZ (ad esempio, Atlanta) Airport Noise Reduction” nel browser Web per trovare informazioni utili.

Problema di salute

Il rumore non è solo un inconveniente, ma comporta anche rischi per la salute. Il rumore dell’aeroporto aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari per i residenti nelle vicinanze. In un rapporto, i ricercatori hanno scoperto che le persone esposte ai livelli più alti di rumore sono a maggior rischio.

In un altro studio, gli animali esposti al rumore degli aerei hanno manifestato pressione sanguigna elevata, disfunzione endoteliale e altri esiti cardiovascolari che non sono stati osservati nel gruppo di trattamento del rumore bianco.

Ricerche precedenti hanno dimostrato che il traffico aereo pesante può inquinare l’aria a 10 miglia di distanza, un raggio più ampio di quanto si pensasse in precedenza. Ad esempio, è stato scoperto che gli inquinanti prodotti all’aeroporto LAX di Los Angeles sono equivalenti all’inquinamento da particolato da 174 a 491 miglia di autostrada nel 20114.

Uno studio del 2019 dell’Università di Washington sull’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma ha mostrato che le famiglie entro 10 miglia dall’aeroporto sono state esposte a particelle inquinanti “ultrafini”, che sono uniche per le emissioni delle compagnie aeree. Studi precedenti hanno dimostrato che le particelle inquinanti più piccole hanno maggiori probabilità di essere inalate o assorbite dal corpo.

Sul lato positivo

Sebbene l’inquinamento acustico e i potenziali effetti collaterali sulla salute siano preoccupanti, è anche utile considerare i vantaggi di vivere vicino a un aeroporto. Forse il più grande vantaggio è che ti troverai, a un rischio che sembra ovvio, vicino all’aeroporto. Ciò significa che il tempo di viaggio verso qualsiasi destinazione nazionale o internazionale sarà ridotto, il che è particolarmente popolare tra i frequent flyer.

Le persone e i dirigenti che viaggiano molto troveranno conveniente vivere vicino all’aeroporto. Molte comunità vicine all’aeroporto dispongono anche di comode linee di trasporto pubblico che possono facilitare gli spostamenti.

Linea di fondo

Ci sono vantaggi e svantaggi nel vivere vicino all’aeroporto. Il lato positivo è che viaggiare in aereo sarà molto conveniente e potrai risparmiare molto tempo. Il rovescio della medaglia è che il rumore, l’inquinamento e i rischi per la salute possono essere problemi molto reali, a seconda della distanza dall’aeroporto, del suo traffico, della rotta del volo e persino del tipo di aeromobile utilizzato.

Questa è una buona idea Fai i tuoi compiti Prima di decidere di acquistare vicino all’aeroporto. Studia la pagina delle informazioni sul rumore e sull’uso del suolo della FAA, considera i rischi per la salute della tua famiglia e prova a parlare con le persone che già vivono nelle vicinanze per capire le loro vite vicino all’aeroporto.