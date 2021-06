Comprendere la diffusione delle transazioni in valuta estera

Questo Differenza tra domanda e offerta (Informalmente chiamato spread bid-ask) è la differenza tra i prezzi ai quali i trader acquistano e vendono valute. Tuttavia, lo spread o la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita di una valuta nel mercato al dettaglio può essere elevato e può anche variare da rivenditore a rivenditore.

Comprendere come vengono calcolati i tassi di cambio è il primo passo per comprendere l’impatto di ampi spread nel mercato dei cambi.Inoltre, ricercare il meglio è sempre nel tuo interesse tasso di cambio.

Punti chiave Lo spread denaro-lettera (o spread denaro-lettera) è la differenza tra l’importo che i trader sono disposti a vendere una valuta e l’importo che acquistano la valuta.

Il tasso di cambio varia da trader a trader, quindi è importante ricercare il miglior tasso di cambio prima di cambiare qualsiasi valuta.

Lo spread denaro-lettera nel mercato dei cambi al dettaglio

Questo Prezzo di offerta È il prezzo che il dealer è disposto a pagare per una valuta e il prezzo di vendita è il prezzo al quale il dealer vende la stessa valuta.

Ad esempio, Allen è un viaggiatore americano in visita in Europa. Il costo per l’acquisto di euro in aeroporto è il seguente:

euro 1 = 1,30 USD/1,40 USD

Il prezzo più alto (​$1.40) è il costo per euro dell’acquisto. Ellen vuole comprare 5.000 euro, quindi deve pagare 7.000 dollari al rivenditore.

Supponiamo anche che il prossimo viaggiatore della fila sia appena tornato da una vacanza europea e voglia vendere i suoi euro rimanenti. Katelyn ha 5.000 euro da vendere. Possono vendere euro a un prezzo di acquisto di $ 1,30 (prezzo più basso) e ottenere $ 6.500 in cambio dei loro euro.

A causa della differenza di prezzo bid-offer, il rivenditore del chiosco può realizzare un profitto di $ 500 (la differenza tra $ 7.000 e $ 6.500) da questa transazione.

Di fronte al prezzo standard di acquisto e vendita di una valuta, il prezzo più alto è il prezzo che paghi per la valuta e il prezzo più basso è il prezzo che ottieni quando vendi la valuta.

Quotazioni valutarie dirette e indirette nel mercato dei cambi

Quotazioni valutarie dirette, note anche come “prezzi” Citazione,” è il prezzo di un’unità di valuta estera espressa nella valuta nazionale. Quotazioni valutarie indirette, note anche come “quotazioni di volume”, e Preventivo direttoLe quotazioni valutarie indirette indicano la quantità di valuta estera per unità di valuta nazionale.

La maggior parte delle valute sono quotate come quotazioni dirette (ad esempio, USD/JPY, Si riferisce all’importo di un dollaro USA rispetto allo yen giapponese).Viene chiamata la valuta a sinistra della barra valuta di base La valuta a destra della barra è chiamata Valuta relativa, O quotare la valuta.

Valuta del Commonwealth

Le valute del Commonwealth, come la sterlina e il dollaro australiano, e l’euro, sono solitamente quotate in forma indiretta (ad esempio, GBP/USD E EUR/USD, fare riferimento all’importo in dollari per sterlina e per euro).

Considera il dollaro canadese. In Canada, questa offerta sarà sotto forma di 1 dollaro USA = 1,0750 dollari canadesi. Questo rappresenta una quotazione diretta perché rappresenta la quantità di valuta nazionale (CAD) per unità di valuta estera (USD). La forma indiretta è il reciproco della citazione diretta, cioè 1 dollaro canadese = 0,9302 dollari USA.

Quindi, considera la sterlina inglese. Nel Regno Unito, questo prezzo sarà sotto forma di GBP 1 = USD 1.700. Rappresenta una quotazione indiretta perché rappresenta la quantità di valuta estera (USD) per unità di valuta nazionale (GBP). La forma diretta di questa citazione è 1 USD = 0,5882 GBP.

Capire come vengono quotate le valute

Quando si tratta di tassi di cambio, è importante capire come vengono quotate le valute.

Supponiamo che un residente canadese viaggi in Europa e abbia bisogno di euro. Il tasso di cambio nel mercato dei cambi è di circa 1 dollaro USA = 1,0750 dollari canadesi e 1 Euro = 1,3400 dollari USA. Ciò significa che il tasso di cambio spot EUR/CAD è di circa 1 Euro = 1,4405 dollari canadesi (1,3400 x 1,0750). I commercianti di valuta canadese possono quotare un tasso di cambio di 1 Euro = 1,4000 dollari canadesi / 1,4800, il che significa che pagherai 1,48 dollari canadesi per acquistare 1 euro e se vendi 1 euro, riceverai 1,40 dollari canadesi.

Se entrambe le valute sono quotate in forma diretta, il calcolo sarà diverso.Se approssimativo Tasso di cambio a pronti Poiché lo yen è 1 dollaro USA = 102 yen, ecco come calcolare il prezzo in dollari canadesi dello yen:

1 dollaro USA = 1,0750 dollaro canadese e 1 dollaro USA = 102 yen giapponese

perciò:

1,0750 dollaro canadese = 102 yen, o 1 dollaro canadese = 94,88 yen (102 / 1,0750)

In generale, i rivenditori nella maggior parte dei paesi mostreranno il tasso di cambio in forma diretta o la quantità di valuta nazionale necessaria per acquistare un’unità di valuta estera.

Come calcolare i tassi di cambio valutari incrociati

Durante l’elaborazione Valuta incrociata, Innanzitutto determinare se le due valute nella transazione sono generalmente quotate in forma diretta o indiretta. Se entrambe le valute sono quotate in forma diretta, il tasso di cambio incrociato approssimativo viene calcolato dividendo “valuta A” per “valuta B”.

Se una valuta è quotata in forma diretta e l’altra è quotata in forma indiretta, il tasso di cambio incrociato approssimativo sarà “valuta A” moltiplicato per “valuta B”.

Quando calcoli i tassi di cambio valuta, puoi anche stabilire gli spread o la differenza tra i prezzi di acquisto e vendita della valuta. Ancora più importante, puoi determinare quanto è grande lo spread. Se decidi di fare trading, puoi guardarti intorno per ottenere il prezzo migliore.

I tassi di cambio variano in base al rivenditore

I prezzi possono variare tra i rivenditori nella stessa città. Prendendo qualche minuto per confrontare i vari tassi di cambio online, potresti risparmiare lo 0,5% o l’1%.

Il tasso di cambio al chiosco dell’aeroporto è il peggiore e lo spread denaro-lettera è molto ampio. La valuta ricevuta potrebbe essere inferiore del 5%. È meglio portare una piccola quantità di valuta estera per soddisfare i tuoi bisogni immediati, quindi scambiare più valute estere presso la banca o il rivenditore della città.

Alcuni rivenditori aumenteranno automaticamente le tariffe di pubblicazione per importi maggiori, ma altri rivenditori potrebbero non farlo a meno che tu non richieda specificamente una tariffa più elevata.Se non hai tempo per cercare il prezzo migliore, fai le tue ricerche in anticipo per capire Tasso di cambio a pronti E capire la diffusione. Se la differenza di prezzo è eccessiva, considera di cedere la tua attività a un altro rivenditore.

Linea di fondo

I grandi spread sono la rovina della vendita al dettaglio Cambio di valuta mercato. Tuttavia, puoi mitigare l’impatto di questi ampi spread ricercando i tassi di cambio più favorevoli, cancellando i chioschi di valuta aeroportuali e richiedendo importi maggiori per tassi di cambio migliori.