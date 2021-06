Comprendere le azioni privilegiate convertibili

Sebbene l’acquisto di azioni comporti sempre il rischio di perdere denaro, evitare completamente le azioni significa perdere opportunità di enormi profitti. Tuttavia, esiste una sicurezza che può aiutare a risolvere i dilemmi di alcuni investitori——Azioni privilegiate convertibili Dai una garanzia fissa fixed tasso di risposta Più opportunità Apprezzamento del capitale.

In questo articolo descriveremo cosa sono questi titoli, come funzionano e come determinare quando la conversione è redditizia.

Punti chiave Le azioni privilegiate convertibili possono essere convertite in azioni ordinarie ad un rapporto di conversione fisso.

Una volta che il prezzo di mercato delle azioni ordinarie della società è superiore al prezzo di conversione, può essere utile per gli azionisti privilegiati convertire e realizzare immediatamente profitti.

Dopo che gli azionisti privilegiati hanno convertito le loro azioni, rinunciano ai diritti degli azionisti privilegiati e diventano azionisti ordinari.

Cosa sono le azioni privilegiate convertibili?

Queste azioni sono azioni della società Titoli a reddito fisso Gli investitori possono scegliere di convertire in un certo numero di azioni della società Azioni ordinarie Dopo un periodo di tempo predeterminato o una data specifica. La componente a reddito fisso fornisce un flusso di reddito stabile e una certa protezione del capitale di investimento. Tuttavia, l’opzione di convertire questi titoli in azioni offre agli investitori l’opportunità di trarre profitto dall’aumento dei prezzi. Prezzo delle azioni.

auto decappottabile Particolarmente attraente per gli investitori che vogliono partecipare al boom Azienda in crescita Se il titolo non soddisfa le aspettative, allo stesso tempo non sarà influenzato dal calo dei prezzi.

In che modo le azioni privilegiate convertibili avvantaggiano gli investitori

Per dimostrare come funzionano le azioni privilegiate convertibili e come queste azioni avvantaggiano gli investitori, consideriamo un esempio. Supponiamo che Acme Semiconductor emetta 1 milione di azioni privilegiate convertibili al prezzo di $ 100 per azione.Queste azioni privilegiate convertibili (perché sono titoli a reddito fisso) danno la priorità ai detentori Azionisti comuni Ci sono due modi. 1. Gli azionisti di azioni privilegiate convertibili ricevono il 4,5% dividendo (A condizione che i guadagni di Acme continuino ad essere sufficienti) prima che i dividendi vengano pagati agli azionisti comuni.In secondo luogo, gli azionisti di azioni privilegiate convertibili saranno davanti agli azionisti ordinari Ritorno sul capitale Se Acme è mai stato Fallimento, Le sue attività dovevano essere vendute.In altre parole, a differenza degli azionisti ordinari, gli azionisti privilegiati convertibili raramente hanno Votazione.

Acquistando azioni privilegiate convertibili Acme, la cosa peggiore che gli investitori possono fare è ricevere un dividendo annuale di $ 4,50 per ogni azione che possiedono. Ma questi titoli offrono ai proprietari la possibilità di rendimenti più elevati. Se gli azionisti di preferenze convertibili vedono l’aumento delle azioni di Acme, possono avere l’opportunità di trarre profitto dall’aumento convertendo gli investimenti a reddito fisso in azioni.nel Reimposta data, gli azionisti delle azioni privilegiate convertibili di Acme possono scegliere di convertire alcune o tutte le loro azioni privilegiate in azioni ordinarie.

Come funziona il tasso di conversione

Questo Tasso di conversione Numero di rappresentanti Azioni ordinarie Gli azionisti possono ottenere ciascuna azione di azioni privilegiate convertibili.Il tasso di conversione è fissato dalla direzione prima dell’emissione, di solito sotto la guida della direzione investimento bancarioPer Acme, ipotizzando un tasso di conversione di 6,5, ciò consente agli investitori di negoziare azioni privilegiate per 6,5 azioni Acme.

Il tasso di conversione mostra il prezzo al quale le azioni ordinarie devono essere negoziate in modo che gli azionisti di azioni privilegiate possano guadagnare attraverso la conversione.Questo prezzo si chiama Prezzo di conversione, È uguale al prezzo di acquisto delle azioni privilegiate diviso per il tasso di conversione. Quindi per Acme, Prezzo di conversione di mercato È 15,38 USD o (100 USD / 6,5 USD).

In altre parole, il prezzo di negoziazione delle azioni ordinarie Acme deve essere superiore a $ 15,38 affinché gli investitori possano trarre profitto dalla conversione.Se il titolo si converte e scende al di sotto di $ 15,38, gli investitori subiranno perdite Perdita di capitale Hanno un investimento di $ 100 per azione. Ad esempio, se le azioni ordinarie si chiudono a $ 10, il detentore di azioni privilegiate convertibili può ottenere solo $ 65 (10 x $ 6,5) di azioni ordinarie in cambio delle proprie azioni privilegiate di $ 100. (100 USD rappresentano Valore di parità Condivisioni preferite. )

Comprendere il premio di conversione

Le azioni privilegiate convertibili possono essere Mercato secondario,così come Prezzo di mercato E il comportamento è causato da Premio di conversione,questo è parità Valore e valore delle azioni privilegiate in caso di conversione delle azioni. Come mostrato nell’esempio precedente, il valore delle azioni privilegiate convertito è uguale al prezzo di mercato delle azioni ordinarie moltiplicato per il tasso di conversione.

Supponendo che le azioni di Acme siano attualmente scambiate a $ 12, ciò significa che il valore delle azioni privilegiate è $ 78 ($ 12 x 6,5). Come puoi vedere, questo è molto più basso del valore di parità.Pertanto, se le azioni di Acme vengono scambiate a $ 12, la conversione Alta qualità È 22% o [($100 – $78)/100].

Più basso è il premio, più è probabile che il prezzo di mercato delle obbligazioni convertibili oscilli al rialzo e al ribasso con il valore delle azioni ordinarie. Le obbligazioni convertibili con premi più elevati sono più simili alle obbligazioni perché hanno meno probabilità di essere convertite in profitto. Ciò significa che i tassi di interesse influenzeranno anche il valore delle azioni privilegiate convertibili.Prezzo preferito Legame, Il prezzo delle azioni privilegiate convertibili di solito diminuisce con l’aumento dei tassi di interesse, perché i dividendi fissi non sembrano buoni come Aumento del tasso di interesseAl contrario, quando i tassi di interesse scendono, le azioni privilegiate convertibili diventano più attraenti.

Linea di fondo

Le obbligazioni convertibili attraggono gli investitori che vogliono partecipare al mercato azionario senza sentire che stanno correndo enormi rischi. Quando il prezzo delle azioni ordinarie è superiore al prezzo di conversione, la negoziazione di titoli è come le azioni. Se il prezzo delle azioni scende al di sotto del prezzo di conversione, le obbligazioni convertibili vengono negoziate come obbligazioni, fissando di fatto un prezzo minimo per l’investimento.