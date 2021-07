Comprendere l’inventario periodico e perpetuo

Inventario periodico e perpetuo: panoramica

I sistemi di inventario periodico e i sistemi di inventario perpetuo sono due metodi contabili molto diversi che le aziende utilizzano per tenere traccia del numero di prodotti che possono utilizzare. Complessivamente, Inventario permanente Rispetto al sistema normale, il sistema offre molti vantaggi, che ora sono utilizzati da tutti i principali rivenditori. Tuttavia, i proprietari di piccole imprese devono ancora considerare se i vantaggi dell’installazione di un sistema di inventario perpetuo supereranno i costi aggiuntivi.

Il sistema di inventario regolare utilizza l’inventario fisico occasionale per misurare i livelli di inventario e il costo delle merci vendute (COGS).

Il sistema permanente tiene traccia del saldo delle scorte e si aggiorna automaticamente quando i prodotti vengono ricevuti o venduti.

I sistemi di contabilità dell’inventario periodico sono generalmente più adatti per le piccole imprese, mentre le aziende con grandi volumi di vendita e negozi al dettaglio (come negozi di alimentari o farmacie) necessitano di un sistema di inventario perpetuo.

Inventario regolare

Il sistema normale utilizza un inventario fisico occasionale per misurare i livelli di inventario e Costo dei beni venduti (COG). Gli acquisti di materie prime sono registrati nel conto acquisti. I conti di inventario e i conti del costo delle merci vendute vengono aggiornati alla fine del periodo impostato, che può essere mensile, trimestrale o annuale. Il costo del venduto è un importante indicatore contabile, dopo aver sottratto dai ricavi, mostra il margine di profitto lordo dell’azienda.

Costo dei beni venduti Inventario regolare Il calcolo del sistema è il seguente:

Saldo iniziale dell’inventario + costo di acquisto dell’inventario Fine inventario = Costo del venduto

Poiché le aziende spesso trasportano migliaia di prodotti, l’inventario fisico può essere difficile e richiedere molto tempo. Immagina di avere un negozio di forniture per ufficio e di provare a contare e registrare ogni penna a sfera nell’inventario. Ora moltiplica per la catena di approvvigionamento dell’ufficio. Per questi motivi, molte aziende effettuano l’inventario fisico solo una volta ogni trimestre o addirittura una volta all’anno. Per le aziende con il sistema normale, ciò significa che i conti di inventario e i dati sul costo delle merci vendute non sono necessariamente molto aggiornati o accurati.

Inventario permanente

Al contrario, il sistema permanente tiene traccia dei saldi di inventario e si aggiorna automaticamente quando i prodotti vengono ricevuti o venduti. Acquisti e resi vengono registrati immediatamente nel conto magazzino. Finché non ci sono furti o danni, il saldo del conto di inventario dovrebbe essere accurato. Con l’avanzare di ogni vendita, il conto del costo del venduto viene costantemente aggiornato.Il sistema di inventario perpetuo utilizza la tecnologia digitale per tenere traccia dell’inventario tempo reale Utilizza gli aggiornamenti inviati elettronicamente al database centrale.

In un negozio di alimentari che utilizza un sistema di inventario perpetuo, quando si fa scorrere la carta e si paga un prodotto con un codice a barre, il sistema aggiorna automaticamente il livello di inventario nel database.

Differenza principale

regolare Contabilità dell’inventario A causa dell’elevato costo di acquisizione di tecnologia e personale per supportare i sistemi permanenti, i sistemi sono generalmente più adatti per le piccole imprese. Poiché le vendite sono basse e il monitoraggio manuale dell’inventario è relativamente facile, aziende come i concessionari di automobili o le gallerie d’arte potrebbero essere più adatte a un sistema normale.

Tuttavia, la mancanza di informazioni accurate sul costo delle vendite o sul saldo dell’inventario durante il periodo recente in cui non esiste un conteggio effettivo dell’inventario può ostacolare il processo decisionale aziendale.

Le aziende con vendite elevate e più negozi al dettaglio (come negozi di alimentari o farmacie) necessitano di un sistema di inventario perpetuo.Gli aspetti tecnici del sistema di inventario perpetuo hanno molti vantaggi, come la capacità di identificare più facilmente l’inventario correlato ErroreIl sistema perpetuo può visualizzare in modo completo tutte le transazioni a livello di singola unità.

Nell’ambito del sistema permanente, i gestori possono comprendere chiaramente la quantità di merce a disposizione nei diversi luoghi, in modo da effettuare un opportuno tempo di acquisto. Tracciare i livelli di inventario in modo più accurato fornisce anche un modo migliore per monitorare problemi come il furto.