Comprendi come operano le migliori società fiduciarie

Banca, Assicurazione società, Broker Le aziende e le società di pianificazione finanziaria sono in competizione per il tuo portafoglio di investimenti. Di conseguenza, i consumatori spesso trovano i loro beni sparsi tra queste istituzioni.Una soluzione a questo problema è Società fiduciaria, Può fornire vari investimenti, tasse e Pianificazione Servire i clienti. Questo articolo fornirà una panoramica di alto livello della natura e delle funzioni delle società fiduciarie e dei servizi che forniscono.

Che cos’è una società fiduciaria?

Per definizione, una società fiduciaria è un’entità giuridica indipendente di proprietà di una banca o di un’altra istituzione Istituzione finanziaria, Studio legale o indipendente collaborazioneLa sua funzione è quella di gestire i trust, Fondo fiduciario, E l’eredità di individui, aziende e altre entità. Un trust è un accordo che consente a una terza parte o a un fiduciario di detenere beni o proprietà per il beneficiario o il beneficiario.

Le società fiduciarie ottengono titoli perché agiscono in un certo modo fiduciario La capacità dei loro clienti di agire come fiduciarioUn fiduciario è un’organizzazione o un individuo che ha la responsabilità di gestire i propri beni per conto di altri.

La maggior parte dei beni della società fiduciaria detengono la fiducia effettiva e la società fiduciaria è chiamata società fiduciaria fiduciario. Le società fiduciarie di solito impiegano vari tipi di professionisti finanziari, inclusi pianificatori finanziari, avvocati, Gestore del portfolio, Dottori Commercialisti e altri professionisti fiscali, funzionari fiduciari, esperti immobiliari e personale amministrativo.

Cosa può fare per me una società fiduciaria?

Le società fiduciarie forniscono una vasta gamma di servizi relativi agli investimenti e agli investimenti gestione delle risorseNaturalmente, una delle funzioni principali della maggior parte delle società fiduciarie è quella di gestire i portafogli di investimento nei trust dei loro clienti. La gestione degli investimenti viene effettuata internamente o da un gestore terzo affiliato selezionato o consigliato dal cliente.

Una vasta gamma di investimenti, compresi titoli personali e Fondo comune arrivo Derivati E immobili, che possono essere utilizzati per ottenere vari Obiettivo di investimento, Come la crescita o il reddito.Fornisce inoltre servizi speciali per clienti facoltosi, tra cui Investimenti alternativi, Come le società in accomandita, le risorse naturali, Proprietà privata, e Hedge FundIndipendentemente dal metodo di gestione utilizzato, Gestione degli investimenti Sempre personalizzato per ogni cliente Tolleranza al rischio E intervallo di tempo.

Servizi finanziari e fiduciari

Le società fiduciarie possono anche fornire custodia Altri tipi di investimenti tangibili o servizi nel caveau sicuro di oggetti di valore, come gioielli e Collezione. Di solito assumi un pianificatore finanziario per produrre un’analisi completa Piano finanziario Per i clienti, copre tutti gli aspetti della vita finanziaria del cliente, inclusi investimenti, assicurazioni e Piano di pensionamentoIl pianificatore può anche concentrarsi su parti specifiche delle finanze del cliente, come investimenti o pianificazione universitaria. Conto economico complessivo, Doni, trust ed eredità Rimborso fiscale Anche la preparazione e la pianificazione sono spese standard per molte società fiduciarie.anche depositare in garanzia Servizi e proventi da conti di deposito 1031 Se necessario, possono essere fornite transazioni immobiliari di scambio.La sezione 1031 è una Codice Fiscale Interno (IRC) Disposizioni che consentono la tassazione differita delle attività idonee (come gli immobili).

Servizio di pianificazione patrimoniale

La società fiduciaria può gestire tutti gli aspetti del processo di liquidazione del patrimonio, compresa la valutazione, dispersione, Oltre a rinominare beni, rimborsare debiti e spese, Imposta di successione Preparazione per la restituzione, vendita di attività chiuse e tutte le altre attività necessarie relative al trasferimento della proprietà del defunto Concedente O clienti. Alla fine, le società fiduciarie spesso collaborano con gli eredi dei clienti per fornire gli stessi servizi a destinatari e donatori di beni del patrimonio.

Servizi fiduciari aziendali

I servizi fiduciari aziendali possono fornire assistenza per l’emissione e la gestione del debito aziendale.Il trust aziendale può destinare i pagamenti degli interessi della società a Obbligazionista E per garantire che l’emittente rispetti l’accordo obbligazionario.

Tipo di fiducia

La società fiduciaria gestisce tutte le fasi del processo di creazione, gestione e cessione del trust. Sebbene esistano molti tipi diversi di trust, di solito rientrano in due categorie.

Fiducia revocabile

Una specie di Fiducia revocabile È una fiducia che può essere cambiata in qualsiasi momento. Ad esempio, il beneficiario può essere cambiato o il trust può essere sciolto. Il titolare di un trust revocabile mantiene sempre il controllo del trust. Il titolare o concedente può essere il beneficiario o nominare chiunque.

Fiducia irrevocabile

Uno Fiducia irrevocabile Senza il permesso del beneficiario, non possono essere apportate modifiche, né il trust può essere sciolto. Se il beneficiario incontra problemi finanziari più avanti nella vita, un trust irrevocabile può aiutare a evitare di tassare il dono o proteggere il patrimonio del beneficiario da qualsiasi azione legale da parte del creditore.

Altri tipi di trust includono:

Perché utilizzare una società fiduciaria?

Le società fiduciarie possono fornire ai clienti una vasta gamma di servizi da una posizione comoda e centralizzata. Non hanno bisogno di coordinare risorse finanziarie e informazioni, risparmiando così tempo e fatica ai clienti. broker, Pianificatore finanziario, Commercialista, fiscalisti e avvocati. La società fiduciaria si assume inoltre la piena responsabilità fiduciaria della situazione finanziaria dei propri clienti, in modo da garantire che in ogni servizio e transazione eseguita sia sempre considerato il migliore interesse dei clienti.

I consumatori che vorranno avvalersi dei servizi delle società fiduciarie avranno molti enti locali tra cui scegliere. Quasi tutte le principali banche e istituti di risparmio forniscono servizi fiduciari attraverso un dipartimento separato. Tuttavia, la maggior parte dei clienti che desiderano assumere una società fiduciaria di solito deve soddisfare determinati requisiti finanziari; ad esempio, un trust può richiedere che il patrimonio netto del cliente sia di almeno 500.000 USD.

Linea di fondo

Le società fiduciarie forniscono un’ampia gamma di servizi, dalla gestione fiduciaria e degli investimenti alla gestione completa Gestione patrimoniale Servizi come preparazione fiscale, consulenza fiscale e servizi di pianificazione finanziaria. Per i consumatori che cercano un approccio di gestione finanziaria “one-stop”, le società fiduciarie possono fornire la soluzione perfetta.