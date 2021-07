Comprensione del modulo di sicurezza sociale SS-5

Per ottenere una tessera di previdenza sociale, sia per la prima volta che in sostituzione, è necessario compilare il modulo di previdenza sociale SS-5 e presentare almeno due documenti giustificativi per dimostrare la propria identità, età e cittadinanza. Se ti senti sopraffatto da questo processo, non preoccuparti: ti guideremo attraverso di esso ritmo Finiscilo.

Punti chiave È necessario compilare il modulo SS-5 per ottenere una tessera di previdenza sociale, sia che si tratti di una nuova tessera che di una tessera sostitutiva.

Devi fornire documenti giustificativi che dimostrino la tua età, identità e cittadinanza Questi documenti devono essere originali o certificati dall’agenzia emittente, non copie.

A meno che non si richieda una carta sostitutiva che non è stata modificata, è possibile presentare la domanda solo per posta o di persona presso l’Ufficio della previdenza sociale.

Come posso identificare il modulo SS-5 e perché ne ho bisogno?

In alto c’è scritto “Amministrazione della previdenza sociale: richiesta di tessera di previdenza sociale”. Di seguito sono riportate alcune situazioni specifiche in cui potrebbe essere necessario compilare questo modulo.

Non hai mai avuto una tessera di previdenza sociale prima, forse perché i tuoi genitori non hanno mai fatto domanda per te, e ora ne hai bisogno per trovare un lavoro.

Hai già una tessera di previdenza sociale, ma è stata smarrita, rubata o danneggiata gravemente e non può essere utilizzata.

Hai cambiato nome a causa di matrimonio, divorzio o altri motivi e hai bisogno di una nuova carta con un nuovo nome.

Il tuo stato di cittadinanza è cambiato, ad esempio non hai più la residenza legale (Stato della carta verde) Diventa cittadino statunitense.

Hai una carta, ma contiene un errore di trascrizione, come un errore di ortografia del tuo nome o una data di nascita errata, e desideri una nuova carta con informazioni accurate.

Hai appena partorito o adottato un bambino e vuoi ricevere una carta per loro così puoi Chiedi a tuo figlio Come dipendente della tua dichiarazione dei redditi, apri un conto bancario a loro nome e gestisci altre attività che richiedono che tuo figlio abbia un numero di previdenza sociale.

Ti stai prendendo cura di un adulto a carico e devi richiedere una tessera di previdenza sociale per loro in modo da poter ottenere benefici governativi e gestire le tue finanze.

Di seguito sono riportati alcuni dettagli su come utilizzare il modulo SS-5 in ogni situazione.

Per richiedere online la sostituzione della tessera di previdenza sociale, è necessario creare un “Conto di previdenza sociale personale” sul sito Web della SSA e possedere una patente di guida o una carta d’identità rilasciata dallo stato di uno stato partecipante o dal Distretto di Columbia.

Come richiedere una carta

Se richiedi per la prima volta una tessera di previdenza sociale, o cambi tessera, dovrai fare domanda alla vecchia maniera. È necessario spedire il modulo SS-5 e i documenti giustificativi all’ufficio di sicurezza sociale più vicino o portarlo di persona. Sebbene tu possa ottenere una copia del modulo SS-5 online, puoi anche compilarlo sul tuo computer, non puoi inviare il modulo online. Se trovi un sito web che dice che può farlo per te, è una truffa.

Tuttavia, se hai solo bisogno di cambiare la tua carta, puoi farlo online dopo aver impostato “Il mio account di previdenza sociale” sul sito web della Social Security Administration (SSA).Tale account ti consente, tra le altre cose, di “ricevere stime personalizzate dei benefici futuri in base al tuo reddito effettivo, visualizzare il tuo ultimo rapporto e visualizzare la cronologia del tuo reddito”, secondo Sito web della SSA.

Un avvertimento: i residenti dei seguenti stati non sono ancora in grado di utilizzare questo servizio:

Alaska

Minnesota

Nevada

New Hampshire

Oklahoma

Virginia dell’ovest

Allo stesso modo, il servizio non è disponibile nei territori degli Stati Uniti come Samoa americane, Guam, Isole Marianne settentrionali, Porto Rico o Isole Vergini americane. Avrai bisogno di una patente di guida dello stato partecipante o del Distretto di Columbia o di una carta d’identità rilasciata dallo stato.

Documenti giustificativi richiesti

Quando si richiede una tessera di previdenza sociale per qualsiasi motivo, è sempre necessario presentare documenti giustificativi per dimostrare l’età, l’identità e la cittadinanza del richiedente. Questo passaggio potrebbe essere problematico perché potresti non avere questi documenti a portata di mano e, anche se hai questi documenti, SSA non accetterà copie. Accetta solo originali o copie certificate dall’ente che ha rilasciato il documento. Anche se porti la copia e l’originale a un notaio per l’autenticazione, questo non è abbastanza buono. SSA ha requisiti molto severi.

Ottieni la prima card da adulto

Come accennato in precedenza, la maggior parte dei genitori americani otterrà una tessera di previdenza sociale per ogni bambino al fine di affermare, tra le altre cose, che il bambino è a carico delle loro tasse. Se hai più di 12 anni e non hai mai avuto una tessera di previdenza sociale, devi adottare misure aggiuntive oltre a compilare il modulo SS-5 e presentare i documenti giustificativi.alcunialcuni

È necessario recarsi di persona presso l’ufficio di sicurezza sociale locale per un colloquio. Devi anche dimostrare che non ti è mai stato assegnato un numero di previdenza sociale. I documenti che il governo può accettare come prova includono documenti che dimostrano che hai vissuto fuori dagli Stati Uniti per molto tempo o, se non hai vissuto fuori dagli Stati Uniti per molto tempo, i tuoi documenti scolastici.

Sostituisci le carte danneggiate, smarrite o rubate

Se la tua tessera di previdenza sociale viene danneggiata, smarrita o rubata, avrai bisogno anche di una nuova tessera di previdenza sociale. In questi casi, la Social Security Administration (SSA) ti limita a solo tre carte per anno solare e solo 10 carte nella vita.alcunialcuni

Sostituire la carta è semplice: basta compilare il modulo SS-5 e raccogliere i documenti giustificativi richiesti. Come accennato in precedenza, è possibile richiedere una carta sostitutiva per posta, di persona o online tramite “Il mio account di previdenza sociale”.

Sostituito per cambio nome

voi Hai cambiato nome A causa del tuo matrimonio, divorzio o altri motivi? In tal caso, avrai bisogno di una nuova tessera di previdenza sociale. Oltre ai requisiti di base del modulo SS-5, avrai bisogno anche dell’originale o della copia autenticata del certificato di matrimonio (non solo una fotocopia o una copia autenticata).alcunialcuni

La modifica del nome sulla tessera di previdenza sociale è il primo passo per completare il processo di modifica del nome, quindi per favore fallo il prima possibile. La tua tessera di previdenza sociale aggiornata ti aiuterà a cambiare i nomi della tua patente di guida, datore di lavoro e banca.

Carta di rinnovo del cambio di stato di immigrazione

Se il tuo stato di immigrazione cambia, potresti aver bisogno anche di una nuova carta. SSA rilascia tre tipi di tessere di sicurezza sociale, due delle quali limitano la tua capacità di trovare un lavoro. Se cambi il tuo stato, potresti aver bisogno di una nuova carta per lavorare o cambiare lavoro. Devi presentare altri documenti giustificativi, come il certificato di cittadinanza statunitense.

Sostituire per correggere l’errore

Sostituire una tessera di previdenza sociale per correggere gli errori è fondamentalmente lo stesso che ottenere una tessera sostitutiva per qualsiasi altro motivo. Non c’è nulla sul modulo SS-5 che indichi che stai richiedendo di correggere l’errore, quindi includi una breve descrizione nella tua domanda per assicurarti che l’emissione della carta sostitutiva sia accurata.

Ottieni una carta di famiglia

Un altro motivo comune per richiedere una tessera di previdenza sociale è perché hai appena partorito o adottato un bambino.Questo nel Si raccomanda che tuo figlio ottenga il prima possibile un numero di previdenza sociale, infatti puoi recarti in ospedale per richiedere il certificato di nascita.

Se compili il modulo di domanda per conto di qualcun altro, incluso un minore di 18 anni, devi dimostrare la tua identità e l’identità del richiedente.

Devi anche dimostrare di essere imparentato o responsabile di questa persona, il che potrebbe richiedere altri documenti. In caso contrario, il processo di richiesta è lo stesso di quando si richiede la propria carta.

Note sulle tue informazioni private

Sebbene alcune aziende possano pagare per una domanda di tessera di previdenza sociale e dirti quali documenti presentare, SSA non consiglia questo approccio. Inoltre, non lo consigliamo, perché è meglio limitare chi riceve le tue informazioni personali sensibili. Ancora più importante, se fai tu stesso le pratiche burocratiche, è gratuito. L’ottenimento della tessera di previdenza sociale è gratuito, anche se si tratta della decima tessera sostitutiva.

Linea di fondo

Ogni volta che si richiede al governo una tessera di previdenza sociale nuova o sostitutiva, è necessario il modulo di previdenza sociale SS-5. Compilare questo modulo di una pagina è facile. Assicurati solo di controllare attentamente il tuo lavoro in modo che un errore così distratto non ritarderà la tua domanda e segui attentamente i requisiti per la presentazione dei documenti giustificativi. E copia tutti i record che hai inviato e attendi 10 giorni lavorativi per ricevere la tua nuova carta, una volta che tutti i tuoi documenti sono coerenti con SSA.