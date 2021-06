Comprensione della società S

La scelta della struttura aziendale giusta per la tua attività è una decisione cruciale. Ha un impatto a lungo termine perché indica la strada per il futuro in termini operativi, gestionali, legali e fiscali. Prima di scegliere, dovresti condurre una ricerca appropriata.

Le aziende possono scegliere una varietà di forme organizzative, tra cui Ditta individuale, collaborazione, società a responsabilità limitata (società a responsabilità limitata), l’azienda, O S azienda.

Qui discutiamo la società S, la sua struttura, i vantaggi, gli svantaggi, ecc.

Punti chiave La società S, nota anche come sottosezione S, si riferisce a un’entità commerciale legale.

È necessario fornire i vantaggi della registrazione per le società con 100 o meno azionisti ed essere tassato come una società di persone.

Le imposte sulle società presentate ai sensi del capitolo S possono trasferire agli azionisti reddito d’impresa, perdite, detrazioni e crediti.

Gli azionisti dichiarano i redditi e le perdite nelle dichiarazioni dei redditi personali e pagano le imposte all’aliquota ordinaria.

Gli azionisti della società S devono essere persone fisiche, trust e patrimoni specifici o determinate organizzazioni esenti da imposte.

Che cos’è un’azienda S?

S Corporation è una variante dell’azienda interna Capitolo S Capitolo 1 Codice fiscale internoIn sostanza, S​​ corp è qualsiasi azienda che scelga di trasferire reddito aziendale, perdite, detrazioni e crediti agli azionisti a fini fiscali federali e beneficiarne Responsabilità limitata E da “Doppia tassazione. “ Circa 30 milioni di imprenditori includono i profitti aziendali nelle loro dichiarazioni dei redditi personali.

Per diventare un’azienda S, la tua azienda deve prima compilare e inviare informazioni come politica aziendale O un certificato di registrazione della società di un’agenzia governativa appropriata e le tasse applicabili.

Al termine del processo di registrazione, tutti gli azionisti devono firmare e inviare Modulo 2553 È stato insignito del titolo di S Corporation. Da lì, l’imposta viene gestita dai partner della società sui loro rendimenti personali.

Secondo l’Agenzia delle Entrate (Agenzia delle Entrate), per ottenere lo status di società S, la società deve soddisfare i seguenti requisiti:

Stabilirsi negli Stati Uniti

Solo azionisti consentiti, che possono includere persone fisiche, determinati trust e proprietà e non possono includere società di persone, società o azionisti stranieri non residenti

Avere 100 o meno azionisti

Un solo tipo di inventario

Non una società non qualificata (vale a dire, alcune istituzioni finanziarie, compagnie assicurative e società di vendita nazionali e internazionali, a queste società è vietato adottare la struttura aziendale S)

Evita la doppia imposizione

Secondo l’Agenzia delle Entrate:

In generale, ad eccezione di alcune plusvalenze e imposte passive sul reddito, le società S sono esenti dall’imposta federale sul reddito. Viene gestito allo stesso modo di una partnership, perché le tasse generalmente non vengono pagate a livello aziendale.

Questa è una delle caratteristiche più interessanti della società S.Al contrario, il reddito imponibile delle società ordinarie è soggetto a Doppia tassazione, prima a livello aziendale e poi a livello di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Ad esempio, una società ordinaria “C” ha quattro azionisti e le loro azioni sono uguali al rapporto Reddito imponibile L’azienda deve pagare $ 440.000 all’anno L’imposta sulle società 34% (149.600 USD). La società ha poi distribuito l’importo rimanente (290.400 dollari) a quattro azionisti, ciascuno dei quali ha ricevuto 72.600 dollari e tassato di nuovo.

Le società S hanno un vantaggio in questo senso perché riscuotono le tasse solo una volta. Ai fini fiscali, i redditi societari, le perdite, i crediti e le detrazioni vengono “trasferiti” agli azionisti. Gli azionisti poi riportano lo stesso contenuto nella dichiarazione dei redditi personale (Modulo 1040) e tassati di conseguenza all’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche applicabile. Pertanto, le società S sono esentate dal pagamento dell’imposta a livello aziendale.

Tuttavia, non tutte le società S godono di questo vantaggio, perché diversi stati e città hanno leggi fiscali diverse. Ad esempio, New York City riscuote un’imposta completa sul reddito delle società dell’8,85%, ma se l’azienda può dimostrare di svolgere attività al di fuori della città, tale parte può essere esente da tasse (per ulteriori informazioni sulle tasse solo a New York City, clicca qui.) La California impone una simile tassa sul franchising -1,5% sul reddito netto, o almeno $ 800.

Modulo 1120S Per l’archiviazione Dichiarazione dei redditi delle società statunitensi Per la società S. Gli utili, le perdite e le deduzioni dei soci sono registrati in Programma K-1.

Ulteriori vantaggi della struttura S-Corp

Imposta sul lavoro autonomo

Adottare una struttura aziendale a S può ridurre Imposta sul lavoro autonomoIl reddito d’impresa imponibile può essere diviso in due parti: salario e distribuzione. Qui, solo la parte dello stipendio attira l’imposta sul lavoro autonomo, riducendo così l’onere fiscale complessivo. Per le ditte individuali, le società di persone o le società a responsabilità limitata, l’imposta sul lavoro autonomo si applica all’intero reddito netto d’impresa.

La seconda parte del reddito viene distribuita agli azionisti (proprietari) come distribuzione e non è tassata. Effettuando una divisione “ragionevole” tra le due componenti, si possono ottenere sostanziali risparmi fiscali. Si ritiene opportuno estrarre circa il 60% del reddito dell’azienda come salario, perché qualsiasi divisione irragionevole può essere interpretata come un tentativo di eludere la tassazione.

Vivi in ​​modo indipendente

Non come Ditta individuale o società a responsabilità limitata (Non ci sono inclusioni necessarie in LLC Accordo Operativo) Se il ciclo di vita di un’impresa è associato al ciclo di vita del titolare o all’uscita dall’attività, S Corporation ha un ciclo di vita indipendente. La sua longevità non dipende dagli azionisti, che se ne vadano o restino, quindi è relativamente facile condurre affari e concentrarsi su obiettivi e crescita a lungo termine.

maschera protettiva

I beni personali degli azionisti sono protetti dalla struttura S Corp. Nessun azionista è personalmente responsabile dei debiti e dei debiti della società. I creditori non hanno diritto ai beni personali degli azionisti per estinguere i debiti aziendali e i beni personali sono molto fragili in una ditta individuale o in una società di persone.

Trasferimento di proprietà

Rispetto ad altre forme di entità commerciali, è relativamente facile trasferire i diritti e gli interessi della società S. Le vendite possono essere strutturate in due modi:

Vendita diretta, acquisto una tantum da parte dell’acquirente e passaggio di proprietà immediato Vendendo gradualmente, l’acquisto viene effettuato per un periodo di tempo.Qualunque sia il metodo scelto, il passaggio di proprietà è facilitato attraverso un contratto di vendita scritto che formalizza l’intero processo

La ditta individuale non ha la stessa facilità, la sua costituzione è molto semplice, ma è altrettanto difficile vendere a terzi.

Credibilità

L’azienda S ha un’ottima reputazione tra potenziali fornitori, clienti e partner, perché l’azienda S è una struttura aziendale riconosciuta.

Alcuni svantaggi di S-Corps

La società S ha anche alcune possibili carenze. Questa è una panoramica:

protocollo

Questa forma di entità aziendale deve seguire molti accordi, come riunioni programmate di amministratori e azionisti, verbali delle riunioni, statuti formali, mantenimento di registri corretti e ulteriori requisiti di tenuta dei registri.

Requisiti di stipendio

Come accennato in precedenza, gli azionisti dividono il reddito della società in due parti (salario e distribuzione). Qui, l’IRS presta molta attenzione e nota combinazioni improvvise, come lo stipendio basso e l’alta distribuzione. Se l’IRS lo osserva, cambierà di conseguenza, spostando un importo maggiore sotto “stipendio”. Ciò può portare a tasse inaspettatamente più elevate.

Lavoro extra e costo

Rispetto alle ditte individuali, le società S richiedono più contabilità e contabilità, che possono richiedere l’aiuto di contabili qualificati, aumentando così i costi. Inoltre, prestiti aziendali, tasse e altri problemi potrebbero richiedere più consulenza bancaria e legale. Anche i governi e le agenzie statali riscuotono più tasse e tasse.

Ad esempio, una volta che l’azienda raggiunge una determinata dimensione, il Massachusetts impone un’imposta aggiuntiva sui profitti.

Aggiungi restrizione

L’IRS ha stabilito molti standard per limitare il tipo e il numero di azionisti. Ad esempio, gli stranieri non possono diventare azionisti; tutti i proprietari devono essere cittadini statunitensi o residenti permanenti. Anche durante il trasferimento della proprietà, può essere trasferito solo a una persona fisica, un patrimonio o un trust designati.

La mancata osservanza può far sì che l’IRS annulli lo stato della società S. Questo limita la flessibilità del business. Inoltre, reddito e perdita devono essere distribuiti in base alla percentuale di proprietà, che è diversa da una società a responsabilità limitata o da una società di persone, dove la distribuzione di quest’ultima può essere impostata diversamente nel contratto operativo.

Se hai un’azienda più grande e in più rapida crescita, potrebbe essere più appropriato attenersi all’azienda C. Questa struttura consente più tipi di azioni e non ha restrizioni sugli azionisti.

Modifiche fiscali

Nel 2013, l’aumento dell’aliquota dell’imposta federale sul reddito ha aumentato l’aliquota fiscale massima per le persone che guadagnano $ 400.000 o più (US $ 450.000 per i dichiaranti congiunti) dal 35% (che risulta essere anche l’aliquota fiscale più alta) al 39,6%. Tali modifiche evidenziano la necessità di monitorare le aliquote fiscali e le modifiche legali, che possono rendere la struttura aziendale S meno attraente rispetto alle strutture aziendali convenzionali.

Linea di fondo

Ha le seguenti funzioni Responsabilità limitata E risparmio fiscale, la struttura aziendale S è utilizzata da 4,6 milioni di società statunitensi. Rispetto alla ditta individuale o alla società di persone, la società S presenta vantaggi in termini di trasferimento della proprietà e continuità aziendale. Tuttavia, la società S può essere svantaggiosa per le piccole imprese con un unico proprietario (meno di $ 50.000 all’anno).

Prima di scegliere una società S, assicurati di controllare le norme e i regolamenti del tuo stato o città, in particolare il trattamento fiscale (ed eventuali commissioni e tasse aggiuntive). Inoltre, è consigliabile prendere in considerazione l’assunzione di un avvocato che possa consigliarti sulla struttura dell’azienda.Per ulteriori informazioni, consultare l’IRS Pagina informativa dell’azienda S.