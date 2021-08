Comunicazione Huichang: L’ombra dell’epidemia riappare e aumenta la domanda di home office.La rapida crescita del settore delle conferenze online può essere prevista nel futuro-shareandstocks.com

Data: 2 agosto 2021 alle 7:11

Negli ultimi giorni, l’epidemia ha ripetutamente portato molti luoghi ad adottare rigorose misure di prevenzione dell’epidemia e molte aziende hanno implementato il lavoro online da casa. Esperti del settore hanno sottolineato che mentre l’home office e altre misure hanno ridotto i costi complessivi dell’ufficio, hanno anche inaugurato una rapida crescita nel settore delle videoconferenze globale. Dallo scoppio dell’epidemia nel gennaio 2020, i titoli globali di videoconferenza ZOOM, le periferiche per ufficio e il fornitore di telecamere di comunicazione Logitech e altri titoli sono aumentati in modo significativo. Colpiti dalle relazioni internazionali, ZOOM non fornirà più nuovi prodotti e servizi alla terraferma il 23 agosto 2020. Allo stesso tempo, per motivi di sicurezza, anche i clienti domestici hanno scelto fornitori di servizi cinesi. Beneficiando degli enormi dividendi di mercato, le società di videocomunicazione nazionali stanno inaugurando le opportunità di rapido sviluppo rispettivamente di software e hardware.

Secondo la “Panoramica dell’industria cinese delle soluzioni di videoconferenza nel 2021” dell’Head Leopard Research Institute, l’industria emergente delle videoconferenze in Cina sta rapidamente emergendo. Nel 2020, la dimensione complessiva del mercato delle videoconferenze in Cina è di 8,1 miliardi di yuan, di cui 2,96 miliardi di yuan per il mercato emergente delle videoconferenze, con un incremento del 174,1% rispetto all’anno precedente. Si stima che entro il 2025, la dimensione del mercato delle videoconferenze in Cina sarà di 19,38 miliardi di yuan, di cui il mercato tradizionale delle videoconferenze rimarrà a 4,47 miliardi di yuan, pari al 23,07%, e il mercato emergente delle videoconferenze sarà di 14,91 miliardi di yuan , pari al 76,93%. Si tratta di un aumento del 403,72% rispetto al 2020.

Huichang Communication (300578.SZ) è un noto marchio nazionale di video cloud e una delle aziende leader del settore.È la prima società quotata di video cloud nazionale.Attualmente, ha formato tre principali segmenti di attività: servizi video cloud, servizi vocali e servizi di sviluppo tecnologico. Nel 2020, le prestazioni di Huichang Communication sono cresciute rapidamente, raggiungendo un fatturato di 790 milioni di yuan, con un aumento annuo del 47,4%; l’utile netto attribuibile alla casa madre è di 120 milioni di yuan, con un aumento annuo del 33,5% . I motivi principali sono l’aumento della domanda di videoconferenza a causa dell’epidemia nel 2020 e il buon sviluppo dell’attività di videoconferenza cloud di Huichang Communication, che supporta la crescita del business dell’azienda.

Il 1° giugno 2021, Huichang Communication ha annunciato la “Registration Approval of the China Securities Regulatory Commission for the Emission of Shares to Specific Objects” e il “Prospectus for Emissions A Shares to Specific Objects (Registration Draft)”. L’annuncio mostra che il numero di azioni emesse questa volta non supera il 30% del capitale sociale totale della società, ovvero non supera le 52.163.519 azioni, con un periodo di restrizione di 6 mesi. Il prezzo di emissione non potrà essere inferiore all’80% del prezzo medio di negoziazione del titolo nei 20 giorni di borsa aperta precedenti il ​​primo giorno del periodo di emissione. Secondo il piano, l’importo totale dei fondi raccolti in questa emissione non supera i 600 milioni di yuan ed è stato approvato dalla China Securities Regulatory Commission. I proventi netti al netto dei costi di emissione sono tutti utilizzati per i progetti di ricerca e sviluppo e di industrializzazione del Piattaforma cloud di supervisione, aggiornamenti della tecnologia dei terminali video cloud e progetti di espansione, operazioni di sede centrale e progetti di costruzione di centri di gestione e capitale circolante supplementare.

Huichang Communication ha dichiarato: “In termini di tecnologia e sviluppo del prodotto, l’industria delle videoconferenze sta affrontando il trend di sviluppo del 5G, della localizzazione e dell’alta definizione. Questa emissione può promuovere la localizzazione di prodotti e servizi di prossima generazione e migliorare le capacità di ricerca e sviluppo e produzione, ottimizzare la struttura del capitale dell’azienda e aumentare la capacità dell’azienda di resistere ai rischi. Allo stesso tempo, migliorerà notevolmente le capacità di supporto dell’azienda per diversi servizi di videocomunicazione cloud e creerà un nuovo punto di crescita per l’azienda .”

