Con afflussi di investitori che raggiungono i 659 miliardi di dollari, si prevede che il settore degli ETF avrà un anno record

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Man mano che i mercati azionari e obbligazionari societari tornano a nuovi picchi, le società di gestione del risparmio si rivolgono sempre più a strumenti per la creazione di portafogli di investimento e gli investitori iniettano fondi in fondi negoziati in borsa a un tasso storico.

I dati dell’ETFGI mostrano che l’afflusso di fondi negli ETF dovrebbe superare il livello record nel 2020. L’importo totale dei fondi nei primi sei mesi del 2021 è stato di 659 miliardi di dollari, rispetto ai 767 miliardi di dollari dell’intero anno scorso.

Al 30 giugno, l’afflusso netto di ETF azionari globali ha superato i 459 miliardi di dollari USA dello scorso anno, superando rispettivamente i 366 miliardi di dollari USA e i 283 miliardi di dollari USA nel 2020 e nel 2019.

Il boom riflette il forte rimbalzo dei prezzi delle attività dai minimi della pandemia del 2020, ma mostra anche come i gestori di fondi possono utilizzare gli ETF come strumento importante nei loro portafogli di investimento, sostituendoli o combinandoli con singoli titoli in alcuni casi.

Il mercato globale è già di $ 9 trilioni e la rapida crescita nel campo degli ETF sta formando una visione rialzista tra grandi aziende come BlackRock, State Street e Invesco.

Salim Ramji, Global Head of iShares and Index Investments di BlackRock, ha dichiarato: “Ci sono voluti 15 anni perché le attività di iShares raggiungessero 1 trilione di dollari, e ci sono voluti altri cinque anni per raggiungere i 2 trilioni di dollari e altri due anni. attraverso i 3 trilioni di dollari USA”. La società di gestione del risparmio prevede che entro il 2025 il mercato globale si espanderà a 15 trilioni di dollari USA.

Ci sono voluti 15 anni prima che iShares raggiungesse 1 trilione di dollari di asset, raggiungesse i 2 trilioni di dollari in cinque anni e superasse la soglia dei 3 trilioni di dollari in due anni.

Il gruppo ha dichiarato mercoledì che la divisione iShares di BlackRock ha attirato 75 miliardi di dollari di traffico netto nel secondo trimestre di quest’anno e aveva più di 3 trilioni di dollari di asset a giugno. Il flusso trimestrale è stato superiore ai 51 miliardi di dollari di un anno fa e ha rappresentato la maggior parte degli 81 miliardi di dollari di afflussi delle società di gestione del risparmio negli ultimi tre mesi.

Le aree calde per la crescita a lungo termine includono l’espansione dell’attività degli investitori nel settore del reddito fisso, la crescente preferenza dei consulenti patrimoniali per i portafogli modello, come quelli che hanno come obiettivo il 60% di azioni e il 40% di obbligazioni, e le commissioni sempre più popolari. standard di governo societario.

Tra i numerosi driver di crescita, gli stock picker tradizionali che mirano ad acquistare società in grado di superare le prestazioni del mercato più ampio stanno aumentando l’uso degli ETF nei portafogli a gestione attiva.

Todd Rosenbluth, responsabile della ricerca per fondi comuni ed ETF presso CFRA, ha dichiarato: “I gestori patrimoniali hanno trovato un modo per partecipare agli ETF, consentendo loro di utilizzare la loro esperienza nella selezione dei titoli e nella creazione di portafogli”. l’adozione sta accelerando».

Secondo i dati di BlackRock, le attività detenute nel mercato statunitense dei portafogli modello raddoppieranno, passando da 4 trilioni di dollari USA a 10 trilioni di dollari USA nei prossimi cinque anni. La società prevede che in futuro, metà dell’afflusso di nuovi investitori nel settore degli ETF statunitensi proverrà da portafogli modello, rispetto a circa un terzo nel 2020.

Anche State Street Group, il terzo più grande fornitore di ETF al mondo, sta espandendo la sua attività di portafoglio modello.

“Stiamo lavorando duramente per stabilire partnership con altri fornitori e fornire il nostro portafoglio di modelli sviluppato internamente”, ha affermato Rory Tobin, responsabile globale dell’ETF presso State Street Global Investment Management. Ha collaborato con la società di gestione patrimoniale francese Natixis per fornire un portafoglio modello ai consulenti finanziari statunitensi attraverso la piattaforma Bank of America alla fine del 2019.

Quest’anno, gli ETF obbligazionari stanno assorbendo i fondi di nuovi clienti a un ritmo più lento rispetto ai loro omologhi azionari. I dati dell’ETFGI mostrano che l’afflusso nel 2021 sarà di 112 miliardi di dollari e il totale nel 2021 sarà di 231 miliardi di dollari.

Jason Bloom, direttore del reddito fisso e della strategia ETF alternativa di Invesco, ha dichiarato: “Nei rispettivi cicli di vita degli ETF, il reddito fisso è in ritardo rispetto alle azioni di dieci anni”.

Rispettati

Bloom ha affermato che prima del lancio di un nuovo ETF, gli investitori al dettaglio e persino i consulenti finanziari non sarebbero entrati facilmente nel campo del reddito fisso, compresi i titoli garantiti da attività e i prestiti bancari. “Ora puoi entrare in determinati mercati a reddito fisso che prima non avevi”.

Gli ETF obbligazionari sono emersi dal crollo della pandemia nel marzo 2020 e sono noti per aver superato gli stress test. Anche la decisione della Fed di acquistare ETF che replicano le obbligazioni societarie ha svolto un ruolo importante nell’alleviare le turbolenze del mercato e le preoccupazioni degli investitori sul prodotto.

Tuttavia, Craig Siegenthaler (Craig Siegenthaler), analista senior di Credit Suisse, ha sottolineato che se il contesto di mercato favorevole diventa più volatile, potrebbe essere difficile per i fornitori di ETF continuare a crescere a un ritmo così rapido.

“La maggior parte dei circoli di investimento è ottimista riguardo agli ETF e si prevede che la scala del reddito fisso crescerà, ma se c’è un mercato ribassista, sarà più difficile per l’industria mantenere la crescita al ritmo che stiamo vedendo”, ha affermato.