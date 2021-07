Con gli alti prezzi del petrolio, perché l’OPEC+ è turbolento?

Il gruppo OPEC+ non è riuscito a raggiungere un accordo per aumentare l’offerta di petrolio, che ha promosso Prezzi del petrolio greggio Raggiungi il livello più alto in almeno tre anni.

Martedì, il greggio di riferimento internazionale Brent ha raggiunto i 77,84 dollari al barile, il punto più alto dal 2018, mentre il greggio West Texas Intermediate di riferimento degli Stati Uniti ha raggiunto i 76,98 dollari, il punto più alto dal 2014, ma a causa dell’incertezza che circonda il gruppo ha continuato ad aumentare e ricadde più tardi nel corso della giornata. Il prossimo passo.

Perché i paesi membri dell’OPEC+ si sono ritirati?

Il gruppo concorda sulla necessità di aumentare la produzione di petrolio perché la domanda ha iniziato a superare l’offerta. Ma gli Emirati Arabi Uniti, uno dei membri più forti del gruppo dopo l’Arabia Saudita e la Russia, si oppongono all’estensione dell’accordo raggiunto per la prima volta nell’aprile dello scorso anno – quando i prezzi del petrolio sono crollati – a meno che il gruppo non accetti di rivedere i calcoli degli Emirati Arabi Uniti obiettivi di produzione.

Quando il gruppo vuole comunque aumentare l’offerta, sembra essere una piccola obiezione, ma gli Emirati Arabi Uniti hanno investito miliardi di dollari per aumentare la capacità produttiva. Ritiene che la cosiddetta linea di base utilizzata per calcolare i suoi obiettivi di produzione sia obsoleta e non rifletta la nuova capacità, il che significa che taglia più offerta in proporzione rispetto agli altri membri.

Il ministro dell’Energia del paese ha dichiarato che si atterrà alla sua linea di base iniziale fino ad aprile 2022 (il punto di scadenza dell’accordo dello scorso anno), ma non può accettare un’ulteriore proroga senza modifiche. L’Arabia Saudita, che di solito è uno dei suoi più stretti alleati, spera di estendere l’accordo fino alla fine del prossimo anno per rendere più chiaro il mercato.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno un punto di vista. Tuttavia, se l’organizzazione accetta di rivedere la linea di base di un paese, tutti gli altri membri dell’alleanza si sentiranno sotto pressione e ad alcune persone non piacerà il risultato.

La Russia non è membro dell’OPEC e collabora con l’organizzazione dal 2016. Ma è uno dei paesi i cui obiettivi di produzione possono essere soggetti a tale controllo.

Aumentano anche le tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, che si vedono sempre più come Concorrente Nella zona della baia.

“Non molto tempo fa, gli alleati più saldi, questi due paesi del Medio Oriente hanno ora punti di vista diversi su molte questioni: la guerra nello Yemen, le relazioni con Israele o il Qatar e le intenzioni saudite di competere con gli Emirati Arabi Uniti come centro commerciale e turistico regionale”, ha detto il broker petrolifero.Ha detto Tamas Varga della società PVM.

Qual è il futuro per i prezzi del petrolio?

Hanno già saltato. Il gruppo originariamente prevedeva di aumentare la sua produzione mensile di 400.000 barili almeno entro la fine di quest’anno, un aumento di 2 milioni di barili al giorno (o circa il 2% della domanda pre-pandemia), e ritirarsi gradualmente dagli enormi 10 milioni di barili . Un taglio giornaliero della produzione è stato concordato quando la pandemia ha colpito l’anno scorso.

Se non viene raggiunto un accordo, l’opzione predefinita è quella di mantenere invariata la produzione, il che significa che con l’aumento della domanda, il mercato petrolifero si restringerà nella seconda metà di quest’anno. Molte banche prevedono che i prezzi del petrolio saliranno facilmente al di sopra degli 80 dollari al barile, oltre il 50% da gennaio e superiore al prezzo delle transazioni prima della pandemia.

Il rischio più grande è che se questo disaccordo non viene risolto, minerà la coesione del gruppo e farà sì che i produttori inizino a ignorare gli obiettivi di produzione.In casi estremi, questo può anche portare a Guerra dei prezziAd esempio, nel marzo dello scorso anno, l’Arabia Saudita ha aperto il rubinetto dopo i disaccordi con la Russia su come rispondere a un’epidemia emergente.

Ma l’Arabia Saudita potrebbe preferire prezzi più alti. Analisti vicini all’Arabia Saudita hanno affermato che Riyadh spera di incentivare altri produttori a investire a causa delle preoccupazioni per l’imminente divario di offerta.

Pensala come la strategia di Riccioli d’oro. L’Arabia Saudita vuole prezzi abbastanza alti da incoraggiare gli investimenti, ma non vuole prezzi abbastanza alti da accelerare l’adozione delle energie rinnovabili e la fine dell’era del petrolio.

L’aumento dei prezzi del petrolio incoraggerà altri produttori ad aumentare la produzione?

Forse, ma non presto. Colpiti i giganti del petrolio come BP e Royal Dutch Shell pressione Ridurre la produzione di petrolio e gas naturale e aumentare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Quando si prevede che la domanda di petrolio raggiungerà il picco nei prossimi dieci anni, non sembra fattibile investire in grandi progetti a lungo termine, possibilmente con un ciclo di vita di 50 anni.

Ma lo stallo aumenta il rischio che la domanda cresca più velocemente dell’offerta prima di quel momento, specialmente se i paesi non produttori di petrolio dell’OPEC non sono intervenuti per colmare il divario. “Se questo è un altro ciclo negli ultimi 50 anni, i paesi non produttori di petrolio dell’OPEC ora riavvieranno i progetti e aumenteranno le linee guida per la spesa in conto capitale. Questa volta non è così”, ha affermato Martijn Rats, analista di Morgan Stanley.

Edward Morse di Citi ha affermato che alla fine, ulteriori aumenti dei prezzi potrebbero incoraggiare i produttori di petrolio di scisto statunitensi a “riorganizzarsi nel 2022”.

E il mercato più ampio?

Il ritorno dell’inflazione è stato un tema caldo nel 2021 e l’aumento dei prezzi del petrolio ha esacerbato queste preoccupazioni. L’oro, tradizionalmente considerato una copertura contro l’inflazione, è aumentato dell’1% martedì a $ 1.805,71 l’oncia.

Oltre a esercitare pressioni sui consumatori, l’aumento dei prezzi del petrolio potrebbe ulteriormente “danneggiare l’economia” [US Federal Reserve’s] Jeroen Blokland, che in precedenza ha lavorato come analista presso la società di gestione patrimoniale Robeco, ha affermato che la maggior parte dell’attuale picco di inflazione dovrebbe essere considerata temporanea. Ma ha avvertito che l’OPEC+ potrebbe essere consapevole del rischio che i prezzi aumentino troppo velocemente, il che metterà a disagio il mercato.