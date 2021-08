Con i dati cinesi e la situazione in Afghanistan al centro dell’attenzione, i futures sull’indice azionario statunitense sono scesi da livelli record

Poiché i dati economici cinesi più deboli del previsto gettano un’ombra sul sentimento del mercato, lunedì i futures sull’indice azionario statunitense sono scesi.

cosa è successo

Dow Jones Industrial Average Futures

YM00,

-0,23%

Sceso di 77 punti;

Futures sull’indice Standard & Poor’s 500

ES00,

-0,25%

Giù dello 0,2%;

Future sull’indice Nasdaq Composite

NQ00,

-0,20%

Diminuito dello 0,1%.

La scorsa settimana, l’indice S&P 500

Arpione,

+0.16%

È cresciuto dello 0,7%, segnando il record per la 48a chiusura nel 2021.Indice composito Nasdaq

confrontare,

+0,04%

È sceso dello 0,1%, il secondo calo in tre settimane.

Cosa sta guidando il mercato

I dati diffusi dalla Cina mostrano le vendite al dettaglio, la produzione industriale e gli investimenti in immobilizzazioni Tutti gli aumenti sono inferiori alle attese“Ora tutti possono vedere il rallentamento economico. Arne Petimezas, analista senior di AFS, ha dichiarato: “La ripresa delle epidemie e delle chiusure del delta in tutta la Cina non aiuterà certamente. “

I dati deludenti della seconda economia più grande del mondo sono stati rivelati in un rapporto di venerdì La fiducia dei consumatori statunitensi è diminuita in modo allarmanteIl rapporto sulla produzione della regione di New York sarà pubblicato lunedì.

I titoli dei giornali sono preoccupati anche per la situazione in Afghanistan: i talebani hanno rapidamente assunto il potere dopo il ritiro delle truppe statunitensi, il che ha fatto dubitare alcune persone che l’influenza politica si sarebbe estesa al di là della politica estera.

“per [President Joe] Signor Biden, gli sviluppi in Afghanistan hanno creato titoli impopolari. Proprio mentre la sua agenda economica ha fatto ulteriori progressi, il Senato ha approvato la legge sulle infrastrutture con il sostegno bipartisan la scorsa settimana”, ha affermato Henry Allen, stratega di Deutsche Bank Express.