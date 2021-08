Con il CIO che indaga sulla Bielorussia sui velocisti, il record mondiale di atletica leggera è stato battuto Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

5/5 © Reuters. La velocista bielorussa Krystsina Tsimanouskaya è entrata nell’ambasciata polacca a Tokyo, in Giappone, il 2 agosto 2021. REUTERS / Kim Kyung-Hoon



2/5

Autori: Karolos Grohmann e Mitch Phillips

TOKYO (Reuters) – L’organo di governo delle Olimpiadi sta indagando sul trattamento di un atleta in cerca di asilo in Bielorussia, mentre il norvegese Carsten Warholm ha battuto il record mondiale in pista e Simone Byers dovrebbe tornare al palcoscenico della ginnastica.

Il CIO ha dichiarato che dovrebbe avere un rapporto in seguito https://www.reuters.com/article/olympics-2020-ioc/update-1-olympics-ioc-awaiting-report-from-belarusian-olympic-committee- idUSL8N2PA0F4 Il caso della squadra bielorussa di martedì sulla velocista Krystsina Tsimanouskaya, che cerca protezione https://www.reuters.com/lifestyle/sports/belarus-athlete-in-hands-authorities-ioc-2021-08-02 Polacco Language Week One, dopo aver rifiutato l’ordine della sua squadra di tornare a casa, era all’ambasciata di Tokyo.

Mercoledì dovrebbe volare in Polonia e la Polonia le ha fornito un visto umanitario. Il portavoce del CIO Mark Adams ha dichiarato che lunedì il CIO ha avuto due conversazioni con Tsimanousskaya e che si trovava in un luogo sicuro.

Il segretario di Stato americano Anthony Blinken accusa https://www.reuters.com/world/blinken-says-belarus-treatment-athlete-intolerable-transnational-repression-2021-08-03 Il regime del presidente bielorusso Alexander Lukashenko L’intollerabile” repressione transnazionale” “In termini di cosa.

In pista, Warholm ha battuto il suo record mondiale nella finale dei 400 metri ostacoli maschili con un incredibile 45,94 secondi, battendo l’americano Lebenjamin che ha anche battuto il record di 46,70 secondi il mese scorso.

“Amico, questo è pazzesco. Finora, questo è il momento più importante della mia vita”, Warholm ha iscritto il suo nome tra i grandi uomini della storia dell’atletica leggera e ha mostrato evidente sospetto in pista. “Sai che non ha ancora sfondato i cliché? Non credo, ma mi sento estasiato.”

Gli atleti all’aperto stanno ancora una volta combattendo contro il clima estivo a Tokyo e i loro concorrenti, dove l’alta temperatura è di circa 33 gradi Celsius (91 gradi Fahrenheit) e l’umidità della foresta pluviale.

Agli atleti mancano anche gli applausi dei fan, perché a causa di COVID-19, gli organizzatori hanno vietato agli spettatori di partecipare a quasi tutti gli eventi, il che ha ritardato le Olimpiadi di un anno. La città ospitante Tokyo sta vivendo la quarta emergenza coronavirus e il numero di infezioni è aumentato https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-limits-hospitalisation-covid-19-patients-most-serious- casi- aumento- 2021-08-03 raggiunge un livello record e gli ospedali stanno affrontando una pressione crescente.

Tuttavia, la mancanza di fan non ha soppresso le valutazioni https://www.reuters.com/article/olympcis-2020-audience/olympics-surfing-skating-boosts-viewership-lack-of-fans-has-zero-impact -ioc -idUSL1N2PA059, ha affermato il Comitato Olimpico Internazionale, perché il surf, lo skateboard e altri eventi di debutto hanno attirato l’attenzione globale.

Concentrati sulla bile

American Bills è considerata una ginnasta da molti dei più grandi ginnasti di tutti i tempi.Parteciperà alle finali alla trave, a partire dalle 17:50 (0850 GMT), che è la sua prima gara in una settimana.

Dopo essersi bruscamente ritirata dalla competizione a squadre dopo un volteggio, cercherà di porre fine alle turbolente Olimpiadi al Golden Summit, citando problemi di salute mentale e aumentando l’attenzione globale alla pressione affrontata dagli atleti d’élite.

Il giocatore giapponese Naomi Osaka ha mostrato depressione nelle partite di tennis negli ultimi mesi.La scorsa settimana ha perso contro il numero 42 del mondo al terzo turno. Questo è uno dei tanti risultati scioccanti nelle Olimpiadi di quest’anno.

A fare la storia è anche la prima olimpionica apertamente transgender, la sollevatrice di pesi neozelandese Laurel Hubbard (Laurel Hubbard) ha affermato di non considerarsi un modello o un pioniere, ma vuole solo essere vista come il più grande palcoscenico dello sport.Qualsiasi altro atleta.

Lunedì Hubbard ha smesso inaspettatamente presto ed ha eliminato la sua controversa apparizione per soli 10 minuti nella sua gara di 87 kg.

I sostenitori dei diritti transgender applaudono il fatto che le sia stato permesso di partecipare alla competizione, mentre alcuni ex atleti e attivisti credono che il suo background le dia un vantaggio fisico ingiusto e mina gli sforzi uguali delle donne nello sport.

Il leader della squadra Ian Chesterman ha affermato che al di fuori del gioco, alcuni atleti australiani hanno danneggiato la stanza nel villaggio degli atleti prima di iniziare, e le mascotte della squadra, un emu e un emu A, sono scomparse, ma poi sono tornati.