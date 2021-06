Con il crollo del commercio deflazionistico, la vendita di azioni globali si è intensificata

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Lunedì, la posizione della banca centrale degli Stati Uniti sull’inflazione si è approfondita in Asia, innescando una svendita e i mercati azionari globali sono scesi.

L’indice giapponese Topix è sceso del 2,6% nei primi scambi nella regione, mentre l’indice australiano S&P/ASX 200 è sceso dell’1,9%. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dell’1,4% e l’indice composito della Corea del Sud è sceso dell’1,1%.

Quelli che sono caduti seguono La settimana peggiore Il benchmark azionario dell’indice Wall Street S&P 500 negli ultimi quattro mesi.Il sell-off è stato innescato dai commenti del presidente della Fed Jay Powell mercoledì trasmettere il segnale La banca centrale potrebbe aumentare i tassi di interesse prima di quanto gli investitori avessero precedentemente immaginato per frenare l’inflazione, piuttosto che mantenere politiche di sostegno a tempo indeterminato.

Questo cambiamento improvviso ha permesso agli investitori di fuggire dai titoli favoriti dal cosiddetto “reinflation trading”, ovvero titoli che beneficiano di un’elevata inflazione, che domina il mercato sin dal lancio della campagna di vaccinazione contro il Covid-19 alla fine dello scorso anno. .

I futures sull’indice Standard & Poor’s 500 sono scesi dello 0,5% nel trading asiatico lunedì, mentre i futures sull’indice FTSE 100 di Londra sono scesi dello 0,8%. Venerdì l’indice Standard & Poor’s 500 è sceso dell’1,3%.

Anche le osservazioni del presidente della Fed di St. Louis, James Brad, hanno smorzato il sentimento del mercato, affermando che se l’inflazione è più alta del previsto, gli Stati Uniti potrebbero aumentare i tassi di interesse già alla fine del 2022. La Fed ha anche affermato la scorsa settimana che presto inizierà a discutere quando ridurre i suoi acquisti mensili di obbligazioni di $ 120 miliardi.

Rispettati

Robert Carnell, capo della ricerca presso ING Asia Pacific, ha dichiarato: “Sembra un mercato che investe eccessivamente nella storia precedente della Fed, che potrebbe essere troppo letterale”. “Quando una versione più ragionevole degli eventi futuri viene rivelata alla banca centrale. A questa volta, la banca centrale sembra incapace di controllare gli shock effettivi che hanno colpito il mercato”.

Mansoor Mohi-uddin, capo economista della Bank of Singapore, ha aggiunto: “Gli investitori imprevisti potrebbero ridurre ulteriormente le transazioni deflazionistiche a breve termine”. in estate.”

In termini di obbligazioni, lunedì il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 30 anni è sceso di 0,02 punti percentuali all’1,99%, che è stata la prima volta da febbraio in cui è sceso al di sotto del 2%, a causa dell’aumento della pressione commerciale dovuta all’inflazione.

I prezzi delle materie prime si sono stabilizzati dopo il brusco calo della scorsa settimana. Il benchmark petrolifero internazionale Brent è aumentato dello 0,4% a 73,82 dollari al barile. Il trader del mercato statunitense West Texas Intermediate è aumentato dello 0,5% a 72,03 dollari.

In Cina, l’indice CSI 300 è sceso dello 0,6% dopo che le banche hanno mantenuto invariato il miglior tasso di prestito per i prestiti di riferimento cinesi. I finanziatori valutano i nuovi prestiti in base ai tassi di interesse.