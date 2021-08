Con il declino dei mercati azionari europei, il guadagno più lungo degli ultimi 14 anni sta volgendo al termine

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

Con i mercati azionari europei in calo, il periodo di rialzo più lungo degli ultimi 14 anni sembra terminare lunedì.

Indice Stoxx Europe 600

SXXP,

-0,61%

Dopo aver chiuso in alto per 10 giorni di trading consecutivi, è sceso dello 0,5% nel trading di mezzogiorno. Dalla fine dell’operazione il 15 dicembre 2006, l’indice europeo non ha raggiunto questo risultato.

leggi di più