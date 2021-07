Con il graduale indebolimento del sostegno britannico al Covid, le aziende si trovano sull’orlo del precipizio finanziario

Quando la loro attività all’aperto, Cotswold Marquees, era sopravvissuta alla pandemia, i debiti erano scaduti e Barbara Easter e suo marito avevano superato l’età pensionabile.

Questo mese, la loro banca comincerà a chiedere il rimborso: questa non è la loro unica preoccupazione. Man mano che il sostegno alle ferie diminuisce gradualmente, alcuni salari dovranno essere pagati nuovamente. Verranno ripristinate le tariffe di esercizio. Easter ha detto che ora devono “passare un giorno alla volta” e si è chiesto quanti incidenti accadranno quest’estate.

La Pasqua è una delle migliaia di imprenditori britannici che affrontano la crisi finanziaria Pandemia, Poiché le persone si preoccupano sempre più se gli sforzi del governo per mantenere l’economia siano sufficienti.

I ministri ripongono le loro speranze sulla ripresa dei consumatori per sostenere una più ampia ripresa delle imprese. Tuttavia, dopo gli ultimi 18 mesi, molte aziende come Cotswolds Marquis sono in difficoltà finanziarie, il blocco ha esaurito le riserve e le transazioni sono ancora limitate o inibite.

Stephen Welton, presidente esecutivo di BGF, uno dei più attivi investitori di piccole imprese nel Regno Unito, ha dichiarato: “La ripresa innesca tutte le onde: l’economia sta vivendo un piccolo boom, guidato dai consumatori e dalla domanda repressa. promuovere .

“Ma quanto durerà? Se il rubinetto [of government support] Diventa molto problematico quando queste aziende con enormi debiti accumulati cercano di avviarsi e funzionare mentre sono chiuse. “

Se ogni creditore richiede il 100% del debito e la maggior parte dei creditori ha bisogno di questi soldi, allora potremmo vedere migliaia di aziende fallire

Anche i banchieri hanno lanciato l’allarme. Secondo persone che hanno familiarità con la questione, in un recente incontro con il premier, hanno avvertito che potrebbe esserci una “bomba a orologeria del debito”.

Le aziende hanno preso in prestito più di 75 miliardi di sterline attraverso il programma di prestito Covid, la maggior parte dei quali proveniva da 1,5 milioni di aziende che hanno preso prestiti di rimbalzo leggeri.

Un banchiere anziano ha detto: “Questo sarà sicuramente caotico, e accadrà nei prossimi sei-nove mesi”. “Non sarà una sola ondata, ma anche se l’economia si riprenderà, arriveranno notizie negative. Devi essere pronto a mettere su un tappo di latta.”

In una serie di dati diffusi nei siti dell’Ue nelle scorse settimane – in ottemperanza alla normativa di Bruxelles sulla divulgazione degli aiuti di Stato – il governo ha elencato i nomi di decine di migliaia di aziende con nuovi debiti.

Alcune delle persone sulla lista sono ben note. Ma ciò che è più significativo è che la maggior parte della sua gente è di mentalità ristretta, con dozzine di dentisti, mazze da golf, negozi da asporto e negozi di ottica, così come altre piccole imprese che solo i clienti locali conoscono.

Anche i banchieri hanno sollevato preoccupazioni per il debito nei confronti dei funzionari del Ministero delle finanze. “I colleghi del Ministero delle finanze sono molto interessati a questo”, ha detto un banchiere. Tuttavia, è una domanda se il governo ha ulteriore disponibilità ad aiutare. “Quello che accadrà alla fine sarà un giudizio politico”, ha detto.

Molte piccole imprese sono state duramente colpite dalla pandemia © Jason Alden/Bloomberg



Due dirigenti che hanno familiarità con i rapporti del settore hanno affermato che i banchieri hanno dichiarato che il rimborso iniziale dei prestiti Covid è stato positivo e che solo i mutuatari “a una cifra” non sono riusciti a pagare gli interessi sul primo lotto di prestiti di rimbalzo a giugno.

Questo è meglio di quanto alcune persone si preoccupino. Ma i banchieri hanno affermato che è troppo presto per giudicare l’impatto della necessità di rimborsare questi debiti in combinazione con il gran numero di altri nuovi costi che aumenteranno con la fine del programma di sostegno al Covid.

Steve Russell, capo dei servizi di ristrutturazione aziendale presso la società di revisione PricewaterhouseCoopers, ha dichiarato: “Tutto questo non è un dono e il suo sostegno dovrà essere revocato”. riorganizzarsi. Sfortunatamente. Sì, questo farà fallire più aziende”.

Rispettati

Il governo ha rinviato diversi punti finanziari chiave: la proroga della moratoria sugli affitti commerciali e il divieto di provvedimenti di liquidazione legati al Covid. Il servizio delle entrate e delle dogane del Regno Unito ha promesso di assumere un atteggiamento comprensivo nei confronti delle tasse non pagate e può estendere il periodo di recupero del prestito a 10 anni.

Ma altri supporti hanno iniziato a diminuire questo mese e i leader aziendali temono che arrivi troppo presto. Il mese scorso, la Federazione delle piccole imprese ha scritto al Segretario al Commercio Kwasi Kwarteng, avvertendo che “l’onere del debito affrontato dalle piccole imprese rappresenta una sfida enorme per la ripresa dell’economia britannica”.

Nella lettera vista dal Financial Times, l’organizzazione affermava: “Nel migliore dei casi, il debito legato al Covid ostacolerà le aziende dall’investire per innovare o aumentare la produttività. Nel peggiore dei casi, porterà a una grande quantità di chiusure di attività Viable originali”.

Mike Cherry, il presidente nazionale della Federazione delle piccole imprese, ha avvertito che “il primo luglio sarà il vero punto critico dell’economia” e ha aggiunto: “Questo è il momento in cui inizia e finisce la vacanza. Le industrie gravemente colpite in Inghilterra riprenderanno il commercio tassi di interesse. E scadrà il pagamento dell’IVA differita.”

Cherry ha affermato che tra i membri dell’FSB carichi di debiti, quattro su dieci hanno affermato che il livello di indebitamento lo scorso anno era “difficile da controllare”. “Con la cancellazione del sostegno, il rimbalzo dei rimborsi dei prestiti inizierà a essere influenzato”.

Rispettati

Durante la pandemia, i livelli di bancarotta sono vicini ai minimi storici, ma gli esperti vogliono sapere quanto tempo può durare. L’esperto di diritto fallimentare Mark Phillips QC ha affermato che molte aziende si stanno spostando sull’orlo del precipizio finanziario.

“Se ogni creditore richiede il 100% del debito e la maggior parte dei creditori ha bisogno del denaro, potremmo vedere migliaia di aziende fallire”, ha affermato.

Phillips ha collaborato con R3, un’organizzazione commerciale per professionisti fallimentari, per fornire alle aziende consulenza gratuita.

I gruppi imprenditoriali hanno richiesto ulteriore sostegno finanziario durante la fase di sblocco della ripresa economica. Welton di BGF ritiene che sia necessario un sistema più formale per ricapitalizzare le piccole imprese con pesanti debiti.

Ma considerando la dura posizione assunta da Kwarteng in una recente intervista, queste richieste sembrano essere fallite. “La vacanza non durerà per sempre e, dato che la apriamo tra due settimane, ora è il momento giusto per considerare l’equilibrio tra i pagamenti del governo e gli stipendi dei datori di lavoro”, ha detto la scorsa settimana alla BBC Radio.