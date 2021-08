Con il miglioramento dell’inventario immobiliare nel mercato, le vendite di abitazioni sono aumentate

numero: Con l’aumento dell’inventario delle case in vendita, le vendite di case esistenti sono leggermente aumentate, offrendo agli acquirenti più respiro in un mercato difficile.

Le vendite di case esistenti sono aumentate del 2% a luglio e il tasso annuo destagionalizzato è stato di 5,99 milioni. Associazione Nazionale Agenti Immobiliari detto lunedì. Rispetto a giugno 2020, le vendite di case sono aumentate dell’1,5%.

Gli economisti intervistati da MarketWatch si aspettano che le vendite di case esistenti raggiungano i 5,83 milioni di unità. Il prezzo medio delle vendite di case esistenti è aumentato del 17,8% su base annua a 359.900 dollari USA, ma è stato inferiore al record stabilito il mese scorso.

cosa è successo: Tre delle quattro regioni del paese hanno registrato una crescita delle vendite e il nord-est è l’unica regione che non ha registrato una crescita mensile. Tuttavia, le vendite nella regione del Nordest sono coerenti con i dati di giugno. Le regioni centro-occidentali hanno registrato l’incremento maggiore da giugno, +3,8%, seguite dall’ovest (+3,3%) e dal sud (+1,2%).

“La maggior parte della crescita delle vendite di abitazioni si verifica ancora nel mercato di fascia alta, mentre la crescita nelle regioni di fascia bassa e media non è così rapida perché le case di primo lancio disponibili sono ancora troppo poche”, ha affermato il capo economista Lawrence Yun. . Nel rapporto dell’Associazione Nazionale Agenti Immobiliari.

Le scorte di luglio hanno mostrato segnali di miglioramento. L’inventario totale degli immobili in vendita a fine luglio era di 1,32 milioni di unità, con un incremento del 7,3% rispetto a giugno.

A luglio, l’inventario invenduto era equivalente a 2,6 mesi di offerta abitativa. L’offerta abitativa semestrale è considerata un mercato equilibrato.

Tuttavia, la situazione degli acquirenti è molto più difficile rispetto a un anno fa. A luglio, l'inventario invenduto era equivalente a 2,6 mesi di offerta di alloggi, che era inferiore all'offerta di 3,1 mesi di un anno fa. L'offerta di alloggi di sei mesi è generalmente considerata un segno di equilibrio del mercato.

Quadro generale: Sebbene la situazione delle scorte sia ancora piuttosto grave, gli acquirenti di case sono sollevati anche dai moderati segnali di miglioramento di luglio.

Più case sul mercato significano meno guerre di offerte e meno pressione sui prezzi. Ian Shepherdson, capo economista di Pantheon Macroeconomics, ha dichiarato in un rapporto di ricerca: “L’attenuazione della deflazione delle scorte ha ridotto il tasso mensile di aumento dei prezzi”.

Allo stesso tempo, Sheppardson ritiene che l’impennata della domanda causata dalla pandemia sia finita. Quando un gran numero di acquirenti si è riversato sul mercato la scorsa estate, l’offerta di case in vendita era già bassa e gli acquirenti sono rimasti in disparte per ridurre ulteriormente l’offerta. Questo ha rapidamente fatto salire i prezzi.

Ma l’aumento della domanda è in gran parte in risposta a problemi legati alla pandemia, come la necessità di più spazio per lavorare a casa e i tassi di interesse dei mutui più bassi.

Molti economisti ritengono che finché il mondo continuerà a tornare alla normalità con le vaccinazioni, le vendite di case dovrebbero ora continuare al ritmo pre-pandemia, il che ridurrà la pressione sui prezzi.

Ciò che intendono è: “Sebbene si prevede che l’edilizia abitativa rimarrà forte per un po’ di tempo, poiché la frenesia degli acquisti causata dalla pandemia si attenua, gli aumenti dei prezzi hanno ridotto l’accessibilità economica, soprattutto per gli acquirenti di case per la prima volta. Diversi indicatori chiave si stanno raffreddando. “Priscilla Tiagamurti , un economista di BMO Capital Markets, ha scritto in un rapporto di ricerca.

“Anche se il mercato immobiliare di oggi deve affrontare sfide continue, tra cui il numero limitato di case sul mercato, le vendite estremamente veloci di case e la concorrenza di investitori facoltosi, molti acquirenti sono alla ricerca di modi per persistere fino a quando non trovano e chiudono la casa. A allo stesso tempo, molti potenziali acquirenti potrebbero considerare se sospendere piuttosto che continuare la ricerca”, ha affermato il capo economista di Realtor.com Danielle Hale (Danielle Hale).

