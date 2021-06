Con il ritiro del principale deal maker statunitense, Credit Suisse si sforza di fermare il deflusso

Share it

Il miglior deal maker del Credit Suisse negli Stati Uniti si è dimesso. È un dipendente senior che ha recentemente disertato da UBS. La banca sta lottando per mantenere i migliori talenti dopo una serie di scandali che hanno distrutto il morale dei dipendenti.

Persone che hanno familiarità con la questione hanno affermato che Greg Weinberger, responsabile delle fusioni e acquisizioni di Credit Suisse dal 2019, entrerà in Morgan Stanley entro la fine dell’anno. Lavora in banca da più di 25 anni.

Credit Suisse e Morgan Stanley hanno rifiutato di commentare la mossa riportata per la prima volta dal Wall Street Journal.

Dopo la crisi consecutiva che ha coinvolto Archegos Capital e Greensill Capital, Weinberg è stato consulente di molte società statunitensi tra cui Chevron.

All’inizio di quest’anno, il family office di Bill Hwang, Archegos, è esploso e l’unità di brokeraggio principale che fornisce servizi agli hedge fund ha perso almeno $ 5,5 miliardi.I banchieri che non erano coinvolti nella questione erano furiosi con Credit Suisse Altrimenti riporterà will Spinto dal mercato dei capitali e dalle attività di consulenza su fusioni e acquisizioni, questo è il miglior trimestre in almeno un decennio.

Le perdite commerciali si sono verificate dopo la chiusura del fondo finanziario della catena di approvvigionamento da $ 10 miliardi relativo al gruppo finanziario in bancarotta Greensill Capital da parte del Credit Suisse. Ciò potrebbe costare ai clienti della banca fino a 3 miliardi di dollari ed è oggetto di indagine da parte dei regolatori globali.

Di conseguenza, Brian Chin, responsabile dell’investment banking presso Credit Suisse, ha lasciato la banca con Lara Warner, chief risk and compliance officer. Anche il capo del dipartimento di prime brokerage è stato rimosso.

Il nuovo presidente, António Horta-Osório, ha promesso di ridurre le dimensioni delle banche di investimento e di riformare completamente la cultura e Controllo del rischioDiverse persone all’interno della banca hanno affermato che la prospettiva di ulteriori licenziamenti e cambiamenti strategici ha indotto molti dipendenti a iniziare a cercare lavoro altrove.

Molte banche d’investimento di Wall Street, tra cui grandi banche d’investimento e società boutique, hanno dichiarato al Financial Times di aver cercato persone e di aver ricevuto richieste da banchieri del Credit Suisse in cerca di lavoro. Una persona che ha lasciato di recente ha detto: “Nessuno vuole essere l’ultimo a resistere”.

Dopo i due scandali, altre defezioni di alto profilo includono Alejandro Przygoda, il principale consulente di servizi finanziari del Credit Suisse, che è andato a Jefferson con diversi membri del suo team.Rui. La scorsa settimana, due alti banchieri del settore dei consumi, Andrew Conway e Charles Habib, si sono dimessi e sono entrati rispettivamente a far parte di Bank of America e Morgan Stanley.

Barclays ha assunto il consulente per la tecnologia e i media di Credit Suisse, Ihsan Essaid, che diventerà il capo delle fusioni e acquisizioni della banca d’affari britannica nelle Americhe.

Negli ultimi dieci anni, Credit Suisse ha avviato un’importante attività di fusione e acquisizione, fornendo consulenza in diverse importanti operazioni, tra cui quella di Chevron Acquisizione da 13 miliardi di dollari L’investimento del gruppo energetico statunitense Noble e l’acquisizione da 26 miliardi di dollari di Charles Schwab del broker online statunitense TD Ameritrade.

Secondo diverse persone che hanno familiarità con la questione, al fine di trattenere dipendenti chiave selezionati, Credit Suisse ha offerto bonus di ritenzione.

Tuttavia, chi ha familiarità con la questione ha affermato che la politica ha suscitato ulteriore disagio all’interno perché non è abbastanza generosa e disponibile per troppo poche persone, con amministratori delegati e capi squadra che hanno la precedenza sui livelli inferiori.

Il prezzo delle azioni di Credit Suisse è crollato del 16% quest’anno, al contrario, il prezzo delle azioni di Morgan Stanley è aumentato del 32% e il prezzo delle azioni del concorrente nazionale UBS è aumentato del 15%: questa coppia ha visto diminuire il valore dei pagamenti differiti delle azioni È un ulteriore colpo per gli impiegati.