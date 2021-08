Con il ritorno del leader esiliato, i talebani si preparano a governare l’Afghanistan

Share it

Dopo che il leader in esilio di questa organizzazione islamica radicale è tornato in un paese che aveva subito profondi cambiamenti da quando era stato cacciato 20 anni fa, i talebani erano ansiosi di formulare la domanda su come governare l’Afghanistan.

Sebbene i talebani abbiano istituito governatori e amministratori ombra per governare i loro territori conquistati, gli Stati Uniti hanno lavorato duramente per riparare uno Piano di evacuazione scadente Migliaia di persone hanno cercato di fuggire da Kabul.

Dopo che l’aeroporto è stato occupato da afghani disperati e cittadini stranieri, Washington ha inviato altri 1.000 soldati a Kabul nel tentativo di riprendere il controllo dell’aeroporto della città.

Secondo i rapporti, mercoledì molti residenti locali stavano ancora lottando per raggiungere l’aeroporto. Miliziani talebani hanno istituito posti di blocco intorno alla città e stanno rimpatriando alcuni afgani.

Il generale Frank Mackenzie, comandante delle forze armate statunitensi nella regione, ha affermato di aver avvertito i leader talebani “di non interferire nella nostra evacuazione”.

Ai cittadini americani nel paese è stato anche detto che il governo degli Stati Uniti “non può garantire” la loro sicurezza quando hanno cercato di andare all’aeroporto. Gli Stati Uniti sperano di evacuare fino a 9.000 persone ogni giorno, un aumento significativo rispetto alle centinaia di persone che attualmente volano fuori dal paese.

Il portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid è apparso per la prima volta nell’organizzazione conferenza stampa Dall’occupazione di Kabul, martedì ha affermato che sono in corso i preparativi per la formazione di un governo.

I militanti stanno cercando di consolidare il potere dopo aver preso il controllo dell’Afghanistan in più di una settimana. Alla guida del presidente Ashraf Ghani E la maggior parte degli alti funzionari del governo andò in esilio.

Abdul Ghani Baradar (Abdul Ghani Baradar), dell’Organizzazione islamica Leader politico supremoVent’anni dopo, martedì è arrivato in Afghanistan ed è volato dal Qatar alla città meridionale di Kandahar, dove vive da quando gli Stati Uniti sono stati liberati da una prigione pakistana nel 2018.

Baradhar ha aiutato a negoziare un accordo del 2020 con l’amministrazione Donald Trump per il ritiro delle truppe dall’Afghanistan e nei prossimi giorni dovrebbe svolgere un ruolo di primo piano nel governo islamico.

“Hanno molto lavoro di integrazione da fare”, ha detto Rudra Chaudhuri, docente senior presso il Dipartimento di studi sulla guerra al King’s College di Londra.

“Non hanno dipendenti pubblici e quadri direttivi”, ha detto. “Hanno bisogno di alcuni membri del vecchio governo per mantenere questo sistema. Ciò richiede discussioni su questioni di transizione”.

L’organizzazione ha ordinato ai suoi combattenti di non interferire con le operazioni di organizzazioni internazionali come le Nazioni Unite. Ma non è chiaro quanto controllo abbia la leadership politica sui combattenti di terra.

“Queste persone non hanno incontrato faccia a faccia con i loro comandanti militari per 10 o 15 anni”, ha detto Chowdhury.

I talebani hanno insistito sul fatto che il loro nuovo governo sarà più moderato del regime barbaro degli anni ’90, quando il regime Cancella i diritti delle donne Sono state inflitte punizioni severe a reati sospetti, compresa l’esecuzione pubblica di sospetti adulteri e la lapidazione.

Mujahid ha affermato che i diritti delle donne saranno rispettati “nell’ambito dell’Islam” e che l’organizzazione non cercherà vendetta contro ex funzionari o soldati afgani.

Un analista della sicurezza con sede a Kabul ha affermato che i talebani stanno cercando di “costruire lo slancio per il soft power, non per la sua spinta militare e l’hard power da conquistare”.

Tuttavia, rapporti provenienti da tutto il paese hanno sottolineato che i combattenti talebani vittoriosi hanno usato la violenza e a molte donne è stato ordinato di rimanere a casa.

Martedì, un gruppo di oltre 40 legislatori democratici e repubblicani ha invitato il presidente Joe Biden a continuare il trasporto aereo fino a quando tutti i cittadini americani e gli alleati afghani non saranno evacuati.

La situazione caotica all’aeroporto di Kabul questa settimana ha ripetutamente interrotto i voli di evacuazione, uccidendo almeno cinque persone e alcune persone si sono aggrappate all’aereo in procinto di decollare e sono atterrate dal cielo.

L’aeronautica americana ha dichiarato che dopo che un aereo è atterrato alla base dell’aeronautica militare di Udeid in Qatar, sono stati trovati “resti umani” nel vano ruota dell’aereo.