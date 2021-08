Con la caduta del dollaro USA, la pandemia in Cina si è attenuata, i prezzi del petrolio sono rimbalzati da Investing.com

Un dollaro USA più debole rende il petrolio denominato in dollari USA attraente in altre valute, aumentando così la domanda.

“Le prossime settimane riveleranno se le restrizioni ai viaggi imposte dalla Cina e da altri paesi dell’Asia-Pacifico avranno davvero un tale impatto sulla domanda di carburante, come mostrato dall’andamento dei prezzi della scorsa settimana”, ha affermato Commerzbank (DE:) in un rapporto.

La Cina, il più grande consumatore di energia al mondo, non ha segnalato nuovi casi di Covid-19 per la prima volta da luglio, il che ha alleviato le preoccupazioni degli investitori sulla frustrazione a lungo termine dei viaggi e della domanda di energia.

I prezzi dei futures per la consegna di ottobre sul New York Mercantile Exchange sono aumentati di 3,50 dollari USA chiudendo a 65,64 dollari USA al barile, mentre il London Intercontinental Exchange (NYSE:) è salito di 3,57 dollari USA chiudendo a 68,75 dollari USA al barile.

