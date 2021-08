Con la carenza globale di conducenti di camion, i conducenti avvertono dell’esaurimento

L’esilio bielorusso Aliaksandr Matsiash si è unito al gruppo di trasporto lituano Baltic Transline a maggio. Ma dopo due settimane di formazione, e poi vivendo su un camion nei Paesi Bassi per 13 settimane – tutti i costi erano di soli 2.470 euro – il 30enne ha lasciato il lavoro.

“Questa non è la vita normale degli esseri umani”, ha detto. “È come una prigione, non un lavoro. Fai le cose come uno zombi.”

Gli analisti affermano che dalla metà degli anni 2000 c’è stata una carenza globale di conducenti di camion. Ma il caso di Macia illustra il fattore umano del peggioramento della carenza globale di autisti, che si è evoluto in una crisi che non è stata vista dal grande pubblico fino a poco tempo fa.

Nel Regno Unito, gli scaffali dei supermercati sono esauriti, i ristoranti McDonald’s hanno esaurito i frullati questa settimana, i costruttori non sono in grado di ottenere rifornimenti e il minerale di ferro ha difficoltà a raggiungere i porti australiani per l’esportazione.

Le potenziali conseguenze sono gravi. André LeBlanc, vicepresidente delle operazioni di Petroleum Marketing Group, un distributore di carburante con sede in Virginia, ha affermato che a causa della carenza di autisti, alcune delle stazioni di servizio da essa fornite hanno consumato circa 1.200 prodotti da metà giugno. .

“Non puoi prendere la carta igienica e le uova, questa è una cosa. La benzina si è fermata – spegne tutto”, ha avvertito.

Poiché le multinazionali riducono i costi della catena di approvvigionamento, i problemi di manodopera nel settore dei trasporti sono diventati sempre più seri nel tempo. Allo stesso tempo, la forza lavoro degli autotrasporti nei paesi sviluppati sta invecchiando – l’età media dei camionisti britannici è di 55 anni – e più posti di lavoro sono diventati posti di lavoro basati su computer.

Bob Costello, capo economista dell’American Trucking Association, ha affermato che il numero di conducenti di merci generiche negli Stati Uniti è sceso da 465.000 all’inizio del 2020 a 430.000.

Ha aggiunto: “La carenza di autisti negli Stati Uniti sta peggiorando sempre di più che mai”.

Aliaksandr Matsiash: “Questa non è una vita umana normale” ©Lecture Notes



Keith Newton, segretario generale dell’Istituto internazionale di logistica e trasporti, ha affermato che anche i membri in Australia e in Asia centrale hanno segnalato una carenza del 20% di autisti di autocarri pesanti.

L’aumento della domanda di merci durante la pandemia ha aumentato il volume di trasporto dei trasportatori e la crescita accelerata del settore dell’e-commerce non farà che aumentare la pressione.

“Il commercio globale sta diventando sempre più complesso, i consumatori vogliono consegne più rapide e non ci sono abbastanza autisti di mezzi pesanti qualificati in tutto il mondo per soddisfare questa domanda”, ha affermato Newton.

Girteka è una delle più grandi aziende di trasporti europee e prevede di assumere 7.000 nuovi conducenti quest’anno, affermando che ogni camion ha bisogno di più dipendenti per consentire ai lavoratori di rimanere a casa più tempo.

Baltic Transline ha contestato la descrizione di Matsiash delle sue condizioni di lavoro e di vita e ha affermato di sapere che potrebbe aver bisogno di rimanere nel camion per molto tempo. Insiste sul fatto che “rispettare rigorosamente le leggi vigenti, fornire alloggi adeguati e garantire che tutti i dipendenti abbiano condizioni di lavoro adeguate”.

Il Regno Unito, che si stima abbia una carenza di 100.000 conducenti, non solo è stato colpito particolarmente duramente dalla Brexit e dal Covid-19 che hanno costretto i conducenti a lasciare i paesi dell’UE, ma anche la riforma fiscale introdotta quest’anno ha notevolmente ridotto il reddito dei lavoratori nelle istituzioni.

L’arretrato dei test center causato dalla pandemia ha ostacolato il flusso di nuovi conducenti e il dipartimento logistico britannico sta promuovendo una misura provvisoria per fornire visti temporanei ai conducenti dei paesi dell’UE.

Tuttavia, ci sono ancora difficoltà pratiche. “Anche se ci è permesso reclutare conducenti dall’Unione Europea, c’è una carenza di conducenti lì”, ha affermato Rod McKenzie, direttore politico della Road Transport Association. “L’unico posto dove non c’è una grave carenza di autisti è l’Africa”.

Tirocinante camionista © Chris Ratcliffe/Bloomberg



Nonostante le rigide quote di visto, le compagnie di autotrasporti americane cercano soluzioni anche all’estero. Anda Malescu, il socio amministratore di Malescu Law a Miami, sta aiutando le aziende di autotrasporti a trovare conducenti dal Messico, Canada e Sud Africa. “La società sta diventando disperata”, ha detto.

Le grandi aziende stanno lanciando un’offensiva di fascino per reclutare nuovi dipendenti. Wal-Mart offre ad alcuni conducenti un bonus alla firma di 8.000 dollari USA e il rivenditore britannico John Lewis ha annunciato l’intenzione di aumentare gli stipendi dei conducenti a 5.000 sterline all’anno. Secondo il reclutatore Adzuna, in meno di un anno, i salari della categoria di conducenti LGV nel Regno Unito sono aumentati del 21% a £ 36.800.

Tuttavia, i gruppi commerciali hanno affermato che bonus e salari più elevati incoraggeranno solo i conducenti a passare da un datore di lavoro all’altro e non attireranno nuova linfa nel settore, e non hanno adottato alcuna misura per risolvere il problema che i conducenti non stanno ricevendo a causa di tempo di attesa La questione della remunerazione.

“I conducenti vogliono più del semplice stipendio”, ha detto Patrick Doran, che ha lavorato nel settore dei trasporti nel Regno Unito per 7 anni e vuole passare alla guida di un autobus.

Per i camionisti, anche la mancanza di strutture adeguate, dai servizi igienici e dai parcheggi alle aree di sosta designate, è una lamentela comune.

Molte persone riferiscono che il circolo vizioso della carenza di manodopera li porta ad affrontare una maggiore pressione per completare più consegne e concludono che non vale più la pena stare lontano da casa per molto tempo per sopportare la pressione.

“Amavo questo lavoro”, ha detto Jose Querios, un portoghese che è arrivato nel Regno Unito nel 1990 ma ha lasciato l’industria dei trasporti nell’aprile di 12 anni dopo. Ora sta lavorando in una cava. “Con il passare del tempo, questo lavoro diventa sempre più difficile perché l’azienda continua a spingere”.

La crescente pressione ha portato gli osservatori a mettere in guardia contro la rapida risoluzione dei problemi strutturali che hanno reso l’industria così poco attraente. Qualsiasi soluzione alla crisi può far aumentare i prezzi al consumo.

Autista di camion che lavora in un cantiere di carico nei Paesi Bassi © Sabine van Wechem/Getty



Herman Bolhaar, il relatore nazionale olandese sulla tratta di esseri umani, ha affermato che il governo olandese e altri non hanno fatto abbastanza per far rispettare i regolamenti, per non parlare della realtà delle condizioni di lavoro dei camionisti.

Ha detto che il suo paese non dispone di informazioni sufficienti sullo sfruttamento del lavoro legato al trasporto di autocarri e “dovremmo sapere con maggiore precisione quali sono questi numeri”.

“Questo non è un problema locale, non è un problema nazionale, ma un problema internazionale”, ha detto. “È legato all’economia, al commercio, ai costi, al profitto e al prezzo, ma, cosa più importante, è legato ai diritti umani, alla dignità umana e alle condizioni di lavoro eque”.

Segnalazioni aggiuntive di Andrew Edgecliff-Johnson, Peter Foster, Philip Georgiadis e Richard Milne