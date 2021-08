Con la crescita della domanda di “esperienza” nel Regno Unito, l’intrattenimento sportivo sposta la sua attenzione sui fan

Dopo la chiusura della prolungata pandemia, con gli stadi sovraffollati, l’industria dell’ospitalità sportiva è tornata e l’industria corteggia aziende e fan mentre cerca di ricostruire la sua situazione finanziaria in frantumi.

Tre settimane dopo che l’Inghilterra ha revocato le restrizioni di Covid-19, le suite del Lord’s Cricket Ground sono state esaurite nel test match di questa settimana contro l’India: molte sono già state vendute ai clienti al dettaglio.

“Il numero di persone è in netto aumento”, ha affermato Andy Muggleton, direttore commerciale di Lord, aggiungendo che si aspetta che “l’interesse e la domanda di ospitalità saranno maggiori e si spenderà di più per l”esperienza’”. Molti”, perché i fan godono della libertà liberarsi dal blocco.

Gli organizzatori stanno aggiungendo nuovi punti di prezzo per fornire ai clienti pacchetti su misura, che è diverso dalla situazione in cui molte persone avevano prezzi bassi, medi e alti circa un decennio fa. Sperano che la domanda repressa di scatole di accoglienza ed esperienze di qualità possa aiutarli a ringiovanire.

“Stiamo vedendo sempre più persone disposte a fare affari”, ha detto Charlie Boss, direttore commerciale del Jockey Club, che ospita eventi di corse di cavalli come il Cheltenham Festival e la National Race.

“Dai normali acquirenti di biglietti che sono disposti a spendere un po’ di più perché sono molto entusiasti di tornare nel mondo dello sport, all’esperienza ‘VVIP’, le persone sono quasi disposte a dire che il prezzo non è un fattore, questo è tutto”.

Chris Bray, amministratore delegato della divisione sport e tempo libero del Regno Unito di Sodexo, ha anche affermato che la società “vede più esigenze personali”.

Uno dei fattori trainanti della domanda è che è difficile per i fan normali trovare buoni biglietti.

“Abbiamo bisogno delle nostre soluzioni sportive”, ha affermato Jim McGoldrick, consulente tecnico e appassionato di sport a Edimburgo. “Non spenderò soldi per un elicottero, ma sono disposto a spendere di più per entrare”.

L’ospitalità “è un mezzo per un fine, perché in alcuni casi è quasi impossibile ottenere i biglietti. L’esperienza premium non è importante per me mangiando panini con gamberi o champagne. La qualità dei posti è importante”, ha aggiunto.

Secondo i dati dell’agenzia commerciale UKHospitality, durante la pandemia, il più ampio settore dell’ospitalità del Regno Unito ha perso oltre 100 miliardi di sterline di entrate. Gli sport dal rugby al cricket sono stati spesi in inverno e in estate dopo aver perso i ricavi dei biglietti e delle trasmissioni. fondi di sopravvivenza. Ora stanno cercando nuovi modi per fare soldi.

Ospiti del Paddock Club di Formula Uno al Gran Premio di Francia. Nel 2019, il club ha contribuito a generare 358 milioni di dollari di entrate © James Moy/Alamy



La serie di corse di Formula 1 si è persino unita alla tendenza delle videochiamate e ha raggiunto un accordo con Zoom per fornire l’accesso online esclusivo dietro le quinte ai team in gare come il Gran Premio di Monaco e il circuito di Silverstone.

I biglietti per il paddock club virtuale sono principalmente riservati agli sponsor di F1, ma prevede di fornire ai fan un numero limitato di pass di due giorni a $ 400 ciascuno.

Non c’è dubbio che le riunioni virtuali possono essere paragonabili ai paddock club fisici o alle entrate che portano. La F1 può addebitare migliaia di euro per il pass di ospitalità del fine settimana per la sua gara.

Nel 2019, l’ultimo anno prima della pandemia, il club ha aiutato la F1 a generare entrate per 358 milioni di dollari. A causa del rinvio, dell’annullamento o della chiusura delle partite ai fan, questo numero scenderà a 181 milioni di dollari nel 2020.

Kate Beavan, direttore degli hotel e dell’esperienza della F1, ha affermato che “il sibilo e il crepitio degli eventi dal vivo” sono insostituibili.

Ma prima della pandemia, l’ospitalità aziendale era già sotto pressione perché la revisione del dipartimento di conformità limitava la spesa.

Dominic Blakemore, amministratore delegato di Compass Group, una società di catering, ha affermato che i clienti internazionali più facoltosi rispetto ai clienti aziendali acquistano scatole.

“Man mano che le aziende e i loro budget cambiano, le cose sono cambiate. C’è meno enfasi sull’intrattenimento aziendale”, ha detto. “Ci sono meno aziende che acquistano grandi scatole, ma viaggiatori internazionali [are] Vuoi partecipare a una serie di partite della Premier League entro una settimana. “

Beavan ha affermato che oltre ai soliti team di F1, sponsor e promotori di gare, c’è una forte richiesta di ospitalità quest’anno e il prossimo anno. Ma sempre più persone stanno iniziando a spendere e prenotare in anticipo per evitare perdite.

David Nash, fondatore dell’organizzatore di eventi sportivi e di beneficenza D&G Group, ha affermato che i clienti ora si aspettano più intrattenimento sportivo rispetto alle esperienze tradizionali. “L’Old Boys Club è dominato dagli uomini, bere qualche birra, divertirsi, è cambiato – ed è meglio”, ha aggiunto.

Twickenham, la culla del rugby, ha ampliato il suo spazio di intrattenimento negli ultimi anni, inclusa la sostituzione delle tradizionali sale conferenze con ristoranti di fascia alta gestiti da Levy UK, la divisione sportiva di Compass. Ha anche creato un’area per la musica dal vivo per ampliare il suo appeal e adattarsi ai gusti mutevoli.

Lo stadio ha ricevuto 8.500 persone. Il prezzo di partenza per la partita internazionale di rugby autunnale è di 349 sterline e il massimo può superare le 1.300 sterline.

Beavan ha detto che oltre a cambiare i gusti, “questa generazione vuole anche comprare esperienze”. “Abbiamo visto più persone acquistare Paddock Club ora, altrimenti comprerebbero beni di lusso”.

Questa tendenza si riflette anche altrove, poiché le persone hanno sperperato dopo che le misure di contenimento della pandemia sono state allentate.

Cheltenham ha alcune delle opzioni più belle, che costano fino a £ 4.495 a coppia.

“Abbiamo questo fantastico pacchetto ‘camera con vista’, che include alloggio e un elicottero privato che può portarti al sito”, ha detto Boss. “Avremo più vendite nel 2022 che mai”.